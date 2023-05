Americká základna v Česku? Proč by ne, USA jsou přece naším nejsilnějším spojencem

Američany zde nechceme? To není projev národní síly a vlastenectví, ale naopak malosti, slabosti a historických mindráků. Případně nepřijatelných, pro Česko nebezpečných politických triků.

Ministryně obrany Jana Černochová zvolila pádné, správné příměry, když toto úterý se svým americkým kolegou, šéfem Pentagonu Lloydem Austinem, ve Washingtonu podepsala česko-americkou smlouvu o obranné spolupráci. "Dnešní den bych přirovnala ke dni, kdy Česká republika vstupovala do Severoatlantické aliance, nebo i do Evropské unie. Je to významný den pro zahraničně obrannou politiku České republiky," uvedla ministryně k dohodě, která zakotvuje podmínky možného působení vojenských sil USA na území České republiky.

Nebylo by k tomu vlastně co dodat, snad jen, že už včera bylo pozdě. Obdobnou smlouvu mělo před českým podpisem uzavřeno 24 členských zemí NATO, včetně všech států našeho regionu. Tedy zemí v sousedství nebo v blízkosti Putinova Ruska, které už od roku 2014 okupuje části Ukrajiny a loni v únoru spustilo proti této zemi nejničivější válečné tažení na evropském kontinentě od druhé světové války.

Ale právě proto je krajně problematické, že navzdory výše citovanému výroku je celkové mediální vyznění, jak dohodu akcentuje vláda Petra Fialy, rozpačité až defenzivní. Když místo jasně pozitivního významu smlouvy je vysvětlováno, o čem smlouva určitě není. Jak v televizním vstupu z Washingtonu od sochy T. G. Masaryka ještě před podpisem smlouvy názorně předvedla právě ministryně Černochová.

Není proč se omlouvat

"Tato smlouva v žádném případě nezakládá nějaké právo Spojených států amerických, aby na našem území umisťovaly vojáky nebo vojenské základny, nic takového ve smlouvě není," deklamovala Černochová, aby pak ještě jednou zopakovala "velmi zásadní sdělení", že o nějaké americké základně nemůže být ani řeč.

Proč? V této věci není kam uhýbat, a už vůbec ne kvůli populistické či taktizující vnitropolitické opozici. Právě teď by to bylo naprosto absurdní. Nebýt Spojených států, které jako klíčový člen NATO poskytují Kyjevu zásadně důležitou vojenskou a finanční pomoc, byl by samotný odpor Ukrajinců, jakkoliv obdivuhodný, proti agresi Ruska zdaleka těžší, tragičtější, pokud by dnes už v Kyjevě neúřadovala Putinem dosazená vláda. USA znovu potvrdily, jak to kdysi označila pražská rodačka Madeleine Albrightová, svoji roli "nepostradatelné země". A v tomto případě nejen pro Ukrajinu, ale i pro celou naši část Evropy.

Fialova vláda nesmí věc rozmělňovat. Nejen že by tím zcela zbytečně dávala ještě více prostoru nestoudným hlasům Okamurovy SPD, která "zde nechce žádná cizí vojska, ať už z východu nebo západu". Ale navíc by tím sama přiživovala šance, že i o něco konstruktivnější opozice, než jsou okamurovci, tedy hnutí ANO, bude chtít využít smlouvu k handlům, jinými slovy k politickému vydírání.

Vláda sice má v parlamentu, který musí dohodu s USA ratifikovat, dostatečnou většinu. Opozice ale může navodit takovou mediální a společenskou atmosféru, že vládní politický kapitál, už tak hodně hubený, se ještě ztenčí, a koalice bude muset obětovat něco jiného. A už začíná být bohužel zřejmé, že ANO se nebude rozpakovat touto cestou jít, už si vymýšlí zástupné pochyby a námitky. A čím více prostoru k tomu dostane, tím větší bude jeho politická pažravost.

Hanebné sovětské srovnání

Bývalý ministr obrany za ANO Lubomír Metnar, který za svého působení v úřadě nedokázal nic rozhodnout, se už teď alibisticky odvolává "na celou řadu obav v mediálním prostoru", než se prý hnutí ANO vysloví, jak se ke smlouvě postaví. ANO si podle něho chce nechat od ministerstva obrany vysvětlit, oč ve smlouvě jde. Pokud bychom ovšem vzali tento argument vážně, došli bychom k tomu, že Metnar a spol. jsou buď natvrdlí, nebo líní opatřit si informace. Veřejně přístupný text smlouvy je totiž poměrně jasný, a navíc jsou zde zkušenosti členských států NATO, kde obdobné dohody už roky fungují. Stačilo by umět číst, zeptat se spojenců v alianci.

Ze strany ANO je to ovšem samozřejmě jen výmluva, politická bouda. Nejde o technické detaily, ta pravá struna, na kterou Metnar a jeho spolustraníci ve skutečnosti hrají, je jiná, temnější, podlejší. "Česká republika a občané České republiky jsou velmi citliví na pobyt cizích vojáků," prohlašuje Metnar, když se věcně zcela nepatřičně a nesmyslně, ale politicky o to poťouchleji, snaží narýsovat paralelu mezi někdejším okupačním pobytem sovětských vojsk a možnou budoucí přítomností spojeneckých Američanů.

Je to lidsky pokleslé, politicky zákeřné, ale bohužel to není nic nového, vrací se to opakovaně, znělo to i během někdejšího jednání o možném umístění amerického radaru v Brdech. Ale právě proto, právě kvůli této neblahé zkušenosti, Fialova vláda teď nemůže zůstat v obranné ulitě, nechce-li si vše ještě více zkomplikovat. Nesmí na tuhle debatu ani na sekundu, ani slovem, ani mrknutím oka přistoupit. Musí mluvit jasně.

Jaderný strašák? Zase jen blaf…

Prvním a nejvyšším úkolem každé vlády je zajištění bezpečnosti země a jejích občanů a k tomu nová smlouva s USA významně přispěje. Za americké peníze zlepší místní vojenskou infrastrukturu, která navíc stále zůstane v českém vlastnictví. Za americké peníze budou cvičit s českými vojáky, na čemž česká armáda také může jen vydělat.

A naopak, ne, opravdu zde Američané nehodlají umístit své jaderné zbraně, jak se snaží do veřejné debaty podsunout poslanec ANO Pavel Růžička, když si stěžuje, že "smlouva neřeší uskladnění jaderných zbraní". Neřeší, protože není co řešit, na webu ministerstva obrany je výslovně uvedeno, že dohoda "nepovede k rozmístění jakýchkoli zbraní hromadného ničení na území ČR".

Odpor proti americké přítomnosti nemá ze strany spojenecké země žádnou obhajitelnou logiku. Jsme členskou zemí NATO, jehož jsou USA úhelným kamenem. Pokud by si to vyžádala situace, proč by tady Američané, vojensky zdaleka nejsilnější spojenci Česka, nemohli mít základnu? V Polsku ji už roky - ať už v Bílém domě úřadoval Bush, Obama, Trump nebo teď Biden - sami chtějí, a jsou snad Poláci méně hrdým národem než my Češi?

Američany zde nechceme? To není projev národní síly a vlastenectví, ale naopak malosti, slabosti a historických mindráků. Případně čistě populistických - pro Česko však potenciálně nesmírně nebezpečných - politických žvástů a intrik. Tak jednoduché to je, a tak jednoduše by měla Fialova vláda mluvit. Posílila bezpečnost země. To je jednoznačný úspěch, nikoli důvod k omluvám. Howgh.