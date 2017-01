Amerika objevila Ameriku: Trumpův mluvčí kopíruje Ovčáčka. Lži jsou "alternativní fakta"

Svět se mění, fakta už nemusí být pravdivá. Jakmile lež prohlásíte za faktum, všecko se stává relativním, neplatí nic, jistota mizí. Po nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu (i před ním) se to odehrává v Americe. U nás jsme si už zvykli; Česko v té relativitě, kde je jedno, co kdo plácne, vězí několik let.

Mluvčí Trumpa Sean Spicer novinářům tvrdil, že účast americké veřejnosti na inauguraci byla historicky nejvyšší jak na místě, tak u televizních obrazovek. Novináři to vyvrátili; všechny velké sdělovací prostředky v USA nabídly srovnávací fotografie, z nichž bylo vidět, že na inauguraci Baracka Obamy přišlo podstatně více lidí.

Média nabídla fakta. Fotografie. Jenomže žijeme v době relativní, v době aktivní, promyšlené relativizace pravdy. Prezident Trump si stěžoval, že média fotila téměř prázdné plochy, zatímco on z tribuny odhadl, že před ním stojí milion až milion a půl jeho obdivovatelů. Proti fotkám stojí dojem, ale ten dojem je mluvčím prohlášen za fakt.

V neděli v pořadu NBC Meet the Press s Chuckem Toddem Trumpova poradkyně Kellyanne Conwayová pravila, že Sean Spicer nelhal: "Vy říkáte, že je to lež, ale oni, náš tiskový mluvčí Sean Spicer, poskytli alternativní fakta." Moderátor namítl: "Alternativní fakta nejsou fakta, to je lež." Conwayová chtěla z tématu uniknout, ale nakonec se nechala dotlačit k větě: "Cítili jsme se být nuceni vyčistit vzduch a poskytnout alternativní fakta."

Jde o banální, nedůležitý spor. Na Obamu přišlo podle fotografií víc lidí než na Trumpa. O nic nejde. Ale prezident Trump si vypěstoval mohutné ego, musí být ve všem nejlepší. Mluvčí, nepochybně na jeho popud, se k němu přidal a vyslovil lež. Opakuji, že lhal v nedůležité věci, ale lhal. A žena z Trumpova týmu tu lež popsala jako "alternativní fakta", jež měla "vyčistit vzduch".

Vzduch je tedy nečistý, otrávený, když se řekne pravda, která se Trumpovi nelíbí, nesedí mu, ranila jeho ego. Čistí se vzduch pro Trumpa, nikoli pro Američany. Odtud můžeme odvodit, že mluvčí amerického prezidenta, bude-li tak pokračovat, občas poskytne "alternativní informace". (Jak to poznáme? Kolikrát to nepoznáme?) Stejně jako poskytoval veřejnosti lži Trump v kampani (viz třeba jeho tvrzení, že pokud bude zvolena Hillary Clintonová, do USA přijde 650 milionů uprchlíků; lež jako věž, leč účinná, zabrala).

Milovat pravdu

Jak už řečeno výše, my jsme na tento posun od pravdy ke lži zvyklí. Mluvčí Miloše Zemana často poskytuje "alternativní fakta". Příkladem může být mlžení okolo Ferdinanda Peroutky, nebo třeba věta: "Akce studentů na Albertově byla jasnou a cílenou provokací." Rozuměj, když jdou studenti 17. listopadu oslavit na Albertov pád totality a když se jim nelíbí, že tam nesmějí, protože si prostor obsadil Miloš Zeman a Martin Konvička, je to provokace. – Jasná lež, vyslovil ji mluvčí prezidenta a nic se neděje, "mluvčuje" dál, přesně od takových "informací" (lží) tam totiž je.

Do kategorie alternativních faktů můžeme zařadit Ovčáčkův tweet z letošního 8. ledna: "Hrozí Česku teroristický útok? Zeman: Ano, jsme na řadě." Což je opakování nikoli faktů, ale tvrzení Miloše Zemana pro Blesk.cz. Na otázku moderátora, zda je přesvědčený, že dojde k teroristickému útoku v Česku, Zeman odvětil: „Samozřejmě že ano – jsme na řadě.“

Aniž by prezident či Ovčáček mohli mít jediný faktický důkaz, že nám něco tak vážného skutečně hrozí. Jak tajné služby, tak bezpečnostní složky veřejnost uklidňují, že u nás žádné bezprostřední riziko nemonitorují.

Česká veřejnost si již zvykla na lži. Nejen od prezidentova mluvčího a od prezidenta. Podobně se choval ministr vnitra Chovanec, když mluvil o reorganizaci policie (prý nebyla udělána narychlo). Alternativními fakty, lžemi a polopravdami, jsme masírováni i díky ruské propagandě. Ale jakmile vnitro zřídilo skupinu, která má hoaxy a lži vyvracet, prezident a jeho mluvčí začali Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám napadat a zostouzet jako "cenzuru" (což je zase vědomá lež; o cenzuru se nejedná a Hrad to ví).

Není divu, že se Zeman zhlédl v Trumpovi, Putinovi s Si Ťin-pchingovi: žijí z "alternativních faktů". Šíří lži, polopravdy, brání pravdě. Díky tomu si pak mnoho lidí myslí, že pravda neexistuje, že je to jen relativní pojem, že každý může mít svoji pravdu. Omyl; ve věcech jako Peroutka, který obdivuje Hitlera, nebo účast na inauguraci nemůže.

Množství lidí, kteří přišli na Trumpovu inauguraci, není významné, zato odmítnutí nepříjemné pravdy ano. Je to nový, moderní trend, který umožňuje lhářům a manipulátorům oblbovat veřejnost a díky tomu vládnout. Obrana? Milovat pravdu. Hledat nealternativní fakta, faktická fakta. Nenechat se blbnout Zemanem, Putinem, Trumpem, Si Ťin-pchingem.

autor: Martin Fendrych