Amerika své démony překoná. Demokratickému světu se vždy vyplatilo tomu věřit

Škodolibý výsměch, který po událostech na washingtonském Kapitolu zazněl z Pekingu, Moskvy nebo Teheránu, je bolestný. Pokud se tohle děje v USA, může se to stát kdekoli. Na místě ale není rezignace. Stojí za to přijmout výzvu nové americké administrativy ke společné obraně demokracie.

Ve dnech po 11. září 2001, tedy po největším teroristickém útoku na USA, se centrum americké politické moci, hlavní město Washington, začalo opevňovat. Ve veřejných budovách se staly samozřejmostí detekční rámy, do metra umístili speciální odpadkové koše odolné proti výbuchu, chodník před budovou FBI na Pennsylvania Avenue obsadily těžké betonové květináče proti možnému útoku autem, nové zátarasy přibyly i na Kapitolu, sídle amerického Kongresu.

Spojené státy čekaly, že další útok na jejich demokracii přijde opět zvenčí. Jenže nyní přišel zevnitř. Záběry z Kongresu, kde se zákonodárci pod lavicemi schovávali přes svým vlastním americkým lidem, byly šílené, tragické. Jako hollywoodský biják by nám to přišlo za vlasy přitažené, jako realitu to bylo těžké vůbec pojmout.

Obdobně surreálně působí záběry, na nichž teď kongresmani cestou do jednacího sálu kličkují mezi maskáči po zuby vyzbrojené Národní gardy. Pokud bychom to měli posuzovat jen podle demonstrace síly, která je připravena zabránit možnému dalšímu útoku, pak se nyní Washington obrnil více proti Američanům než na podzim 2001 vůči cizím teroristům.

Zatímco tehdy se obyvatelé Spojených států alespoň na chvíli semkli pod sloganem "United we stand…", pak pro popis aktuální situace se lépe hodí druhá část toho hesla, "… divided we fall". A zatímco tehdy byl demokratický svět připraven se za Američany semknout k obraně společných hodnot, dnes rozpačitě pochybujeme, zde se lidé ve Spojených státech ještě vůbec na nějakých sdílených hodnotách shodnou.

Biden si musí uklidit stůl

Nastupujícímu demokratickému prezidentovi Joeu Bidenovi sice mnoho lidí věří slib, že se bude snažit zraněnou americkou společnost uzdravit; že se bude chtít vrátit k normám a principům demokratického vládnutí. Ale ze všech stran je zároveň cítit skepse, zde se mu to může podařit.

V lepším případě to bude trvat mnohem déle, než může zvládnout za jeden prezidentský mandát. V tom horším nelze předpovědět, co všechno Ameriku ještě čeká. Pokud Biden avizoval, že Spojené státy se na mezinárodní scéně znovu "posadí do čela spojeneckého stolu", musí se nyní nejdříve soustředit na úklid stolu vlastního, amerického.

"Násilí na Kapitolu zvlášť oslabí schopnost Spojených států v obraně demokracie a vlády zákona: představte si ten křik o pokrytectví, až bude Washington příště kárat nebo sankcionovat jinou vládu za její chování. Autoritářské režimy, jako je Čína, už se teď radují, když tvrdí, že scény z minulého týdne potvrdily nadřazenost jejich modelu a pokrytectví amerických politiků, kteří kritizují potlačovaní demokracie v Hongkongu nebo represe v Sin-tiangu," uvažuje bývalý americký diplomat Richard Haass, prezident washingtonského think-tanku Council on Foreign Relations, na webu časopisu Foreign Affairs.

A mezi hlasy vně USA je to například politolog Ivan Krastev, který v textu pro deník The New York Times napsal, že po událostech na Kapitolu si "demokratičtí lídři v Evropě nemohou být jistí ani odolností americké demokracie, ani přetrvávající silou amerického globálního vlivu".

"Nepřátelé teď vidí Ameriku jako nefunkční a slabou, spojenci jako nespolehlivou," uvažuje Krastev. A vyvozuje, že to negativně dopadne na dvě avizované priority Joea Bidena. "Na jeho záměr sestavit efektivní alianci demokracií k obraně liberálního řádu a na jeho úsilí po společné americko-evropské odpovědi na vzestup Číny a jejích autoritářských spojenců."

Zcela konkrétně pak nejen oba citovaní autoři - Haass i Krastev -, ale také někteří další politologové Bidenovi na dálku radí, ať v tuto chvíli odloží takzvaný summit demokracií, široké setkání státníků demokratických zemí, které nastupující americký prezident plánoval svolat během prvních sto dní v úřadě.

Podle Haasse by Bidenova administrativa měla toto setkání odložit, "dokud si Spojené státy neudělají pořádek ve svém vlastním domě". A Krastev se ptá: "Může nová administrativa Americe legitimně vrátit roli lídra svobodného světa, když její vlastní demokratický systém je v troskách?"

Oprava demokracie doma i v cizině

Proti skepsi Haasse, Krasteva a dalších, kteří vidí lahev americké demokracie jako "poloprázdnou", je tady ovšem i optimističtější perspektiva, podle níž je stále "poloplná". Thomas Wright z liberálního washingtonského think-tanku Brookings Institution píše: "Bylo by chybou vyvozovat, že v důsledku našeho současného ponížení Spojené státy ztratily pozici, z které by se mohly zastávat demokracie a lidských práv ve světě, nebo že tyto ideály jsou obecně méně platné kvůli našim domácím potížím."

Škodolibý výsměch, který zazněl po událostech na Kapitolou z Pekingu, Moskvy nebo Teheránu, je samozřejmě bolestný. V Evropě jsme navíc vyděšeni i proto, že pokud se něco takového stalo v Americe, může se to stát i kdekoli jinde. Neboli, jak z Washingtonu v časopise The Atlantic potvrzuje již citovaný Wright: "Ohrožení demokracie není výsadou Spojených států. Trumpismus je součástí globálního nacionálně-populistického hnutí, které profituje z mezinárodní sítě kleptokracie, dezinformací a korupce."

Není to pak ale pro stále ještě svobodný liberální demokratický svět právě výzva k akci, spíše než k rezignaci? "Naše situace ukazuje, že samotné Spojené státy v tomto boji skutečně hrají o hodně. Oprava demokracie doma ale není nekompatibilní s jejím prosazováním v cizině: vzájemně se to posiluje," odpovídá na řečnickou otázku Wright.

"Kdo, když ne my, kdy, když ne teď!" zní jeho apel, v němž zároveň tlumočí vzkaz nastupujícího amerického prezidenta Bidena a jeho administrativy. V Evropě sice můžeme mít pochyby, ale máme-li na vybranou mezi skepsí, a optimismem - jakkoli nyní těžkým -, pak se nám zatím vždy vyplatila víra, že Amerika své démony překoná. Že její demokracie je silnější, než jsou její slabiny.

Obsazení Kongresu ve Washingtonu v klíčových okamžicích (video ze 7. ledna 2021)