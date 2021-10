Andrej Babiš používá dezinformace, šíří dezinformace

Předvolební kampaň byla zjevně zasažena a ovlivněna dezinformacemi, ale stát je nevyvracel. A pokračuje to dál.

Letošní volby beze všech pochyb zásadně ovlivnily dezinformace, šíření lží pomocí sociálních sítí a řetězových mailů, ale také šíření lží přímo politiky. U neonacistů či komunistů, u extrémistů s tím tak nějak počítáte, ale že dokonce premiér šířil lži především o Pirátech, kteří to pak šeredně odskákali, to je pro stát velmi nebezpečné. Z dezinformací se stala zbraň, těžko odstranitelná zbraň, které se jen velmi těžko brání. Ví se dnes s jistotou, že dezinformace ovlivnily britské hlasování o brexitu, ovlivňují prakticky každé západní volby včetně našich. Dobře patrné to bylo při minulé prezidentské volbě, kdy dezinformace značně poškodily Jiřího Drahoše.

Máme Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, ale zjevně bychom potřebovali nějaký úřad, který by hlídal, zda politické strany a hnutí nezneužívají dezinformace a fake news. Pokud ano, měl by to takový úřad zveřejnit v době, kdy se k tomu uchylují.

Příklad takové dezinformační lži: Piráti vám nastěhují do bytu migranta. Kupříkladu letos 3. června, pět měsíců před volbami, Babiš tweetoval: „V knížce (pozn. aut.: v knížce Babiše O čem sním, když náhodou spím) jsem psal, že lidi budou brzy sdílet auta nebo byty. A sdílejí. Ale DOBROVOLNĚ! Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta.“

Piráti se bránili, podali na Babiše žalobu ke Krajskému soudu v Praze. Šířil podle nich na Twitteru lži, že Piráti chtějí zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat lidem do domácností migranty. Ale ono už to jelo, už se to šířilo, obří vlna lži, jíž se ujali dezinformátoři a pracovali s ní jako s „informací“. Zabijácké. Babiš pak podobné věci opakoval v debatách. Nepřestal. Podobná dezinformace zněla takto: Piráti jsou neomarxisti. (Zvlášť od bývalého agenta StB a komunisty to zní opravdu přesvědčivě.)

Stát nijak nezasáhl. Předvolební kampaň byla zjevně zasažena a ovlivněna dezinformacemi, ale stát je nevyvracel. Stačí se podívat na stránky ministerstva vnitra, kde najdete Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CPTH). Žádná zpráva: V kampani je běžně používána lež o Pirátech. Nic takového. Jen obecné formulace. K čemu pak takové CPTH vůbec je? Ale my to chápeme, těžko bude úřad ministerstva vnitra vyvracet lži premiéra, že, to je absurdní.

Čau lidi s dezinformátorem

Nevyvracely je ani ostatní politické strany. U některých (SPD, KSČM, Trikolora, Přísaha) to ani nečekáte. Ale třeba ODS mohla, koalice SPOLU samozřejmě mohla. Pokud vím, pokud jsem stačil vše sledovat, nedělala to. Ale pokud se právě naše demokratické, neautoritářské strany nezapojí do odmítání dezinformací, vlastně je podporují a klidně se mohou příště stát samy jejích obětmi.

Posuňme se do neděle po volbách, kdy už dezinformace udělaly Babišovi službu a Piráty silně poškodily. (Mimochodem, jezdil jsem před volbami po debatách, mluvil s řadou lidí, lži o Pirátech sdílel skutečně kdekdo, věřil jim kdekdo, muži a ženy, do kterých byste to nikdy neřekli. Dezinformace jsou skutečný mor, rakovina, obří riziko pro svobodu společnosti.) V neděli 10. října natočil premiér Babiš svoje propagační video Čau lidi. Hodnotí v něm volby a mluví o „polistopadovém politickém kartelu“, který šel proti němu.

Příznačné pro Babiše je, že začal mluvit o „fantastickém příspěvku Davida Martínka, který je úplně úžasný“. Oznámil: „Já to nechám zveřejnit celé,“ a taky to na svém facebookovém profilu zveřejnil (tedy „nechal zveřejnit“). Sdělil: „Já jsem z toho úplně nadšenej, nadšenej. Co ten pán napsal, jak to má seřazené, jak to má svoji logiku… možná by mohl něco napsat o polistopadovém vývoji.“ Neuvěřitelné.

Babiš v Čau lidi začal číst text Davida Martínka, který ten pán zveřejnil na Facebooku: „České volby 2021 skončily reálnou prohrou Andreje Babiše. Na cílové pásce jej v říjnu 2021 přefinišoval politický kartel tradičních porevolučních stran. ODS, KDU-ČSL a TOP 09… Volby rozhodly, že politický kartel, proti kterému se vzepřely v roce 2017 rozsáhlé voličské skupiny, znechucené z kauz tunelování státu, plundrování veřejných zdrojů a nekonečných skandálů, je znovu blízko uchopení moci. Není to dobrá zpráva. Bohužel…“ Atd.

Babišův zdroj je přispěvatel AC24

David Martínek se na svém facebookovém profilu představuje jako „režisér, producent ve společnosti David Martinek Production“. Jeho text o volbách okamžitě částečně přebírají Parlamentní listy v článku Přejde vás radost. Pod líbivými hesly zaplatíme všechno. A draze. Režisér tuší návrat toho nejhoršího po Listopadu. Martínka není těžké najít, přispívá kupříkladu na server AC24. V červnu tam otiskl text Doba lží, v němž kritizuje ruský server The Insider, „který je součástí 'vyšetřovací skupiny' BellingCat Insider v Rusku a který je zároveň jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací pro BellingCat o Rusku, uveřejnil 26. 1. 2018 video Jak si Moskva koupila českého prezidenta“.

Zastává se samozřejmě jak Zemana, tak nezákonného připojení Krymu k Rusku: „Proč bylo video zveřejněno? Zeman poukázal na fakt, že připojení Krymu proběhlo v souladu se zásadami mezinárodního práva a především z vůle obyvatel, vyjádřené referendem v roce 2014. Podobné prohlášení vzbudilo obrovskou nevoli.“

Server AC24 je řazen mezi české dezinformační weby. Respekt píše, že jde o web „publikující kromě senzačních zpráv o výskytu UFO také proruskou propagandu a články démonizující západní levicovou politiku“. Nadační fond nezávislé žurnalistiky o něm píše: „Na základě shody mezi NFNZ, Konšpirátori.sk, společností Semantic Visions a projektem Atlas konspirací jsme zařadili AC24 mezi konspirační weby.“

Čeští elfové v textu z 19. dubna Vrbětice speciál: první reakce dezinformačních webů zmiňují přímo Davida Martínka, řadí ho mezi osoby jako Maria Zacharovová, Jiří Vyvadil, Jaroslav Bašta, Petr Štěpánek, Zdeněk Ondráček (KSČM), Pavel Hasenkopf, Sergej Cekov, Jan Schneider, Štěpán Kotrba, David Martínek, Leo Luzar, Miroslav Grebeníček, Andor Šándor.

Martínek vidí demokratické strany po Listopadu 1989 jako „kartel“ a výsledek letošních voleb pěkně po moskevsku predikuje takto: „Vidím to poněkud skepticky. Jediné, co se reálně vrátí, tak extraktivní režim vlády, vláda, která se překoná ve škrtech, zdražování a vysávání populace. Na jejíž účinkování budou doplácet všichni. I ti, kteří teď jásají.“

Klasický dezinformátor, jakých u nás napočítáte hodně. Opravdu drsný, opravdu šílený je fakt, že se o něj zcela vážně opírá premiér Babiš. Že lidem předčítá z jeho textu, že jeho text nechá pověsit na svoje oficiální facebookové stránky. Způsob, jakým Babiš vedl kampaň i jeho povolební reakce v Čau lidi znamená, že se hlásí k dezinformátorům, že je jedním z nich. (A hnutí ANO si mu v tom samozřejmě nedovolí bránit.) Stal se premiérem dezinformátorů. I tohle je u nás nutné co nejdřív změnit.

