Anketa o trolling roku zná vítěze: Komunista Filip chce volit novináře

Riskuje: Co když voliči za šéfredaktora Haló novin vyberou Petra Cibulku?

Novináři by měli být podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa voleni a měli by stejně jako poslanci nebo starostové podávat majetková přiznání. Přes léto Filip hodlá připravit zákon, který by takové změny zavedl. To je zpráva z horkého úterního odpoledne.

"Nemyslím to ironicky. Myslím to úplně vážně, zejména ve veřejnoprávních médiích. Ta budou první," řekl HN první muž komunistické strany, podle životopisu vzděláním právník.

Vítězná přihláška do ankety o trolling roku, pojďme se na ni podívat blíže. Před závorku vytkněme informaci, že KSČM, duchovní dědic zločinné a zavrženíhodné KSČ, má sama svůj stranický tisk. Filip riskuje: Co když jim voliči za šéfredaktora Haló novin vyberou Petra Cibulku?

"Mediokracie vítězí nad demokracií. Potom budeme muset sáhnout k tomu, že kdo bude chtít být novinář, bude muset být zvolený. Každé čtyři roky se bude muset podvolit volbě," dí Filip. Pozoruhodné, jen domyslet pár detailů. Jaké budou požitky volených novinářů, ceny v bufetu, novinářské náhrady přiměřené poslaneckým?

Povedou novináři kampaň, výjimečně ne štvavou a nenávistnou, ale vlastní volební? Budou billboardy, spoty v televizi? A co si počne Ovčáček, když nějaká hyena dostane víc hlasů než Zeman na Hrad a bude se pak chvástat mandátem, domyslel tohle předseda Filip? Co když Soukupa nezvolí do Jeho zpráv, aha?

Protože české právo zatím nezná pojem "novinář", je pravděpodobné, že čtyřletý volební cyklus se bude týkat nejen politických reportérů, ale i sportovních redaktorů, kulturních recenzentů, korektorů, fotografů, moderátorů zpráv (o počasí) a počítačových grafiků, mužů i žen. Jak tomu bude s experty Studia Buly a elektronickou tužkou, na to se právní názory různí. Prásk!

Samozřejmostí se zdá být odchodné pro ty, co svůj novinářský mandát před voliči - a tím pádem ani před svým svědomím! - neobhájí. Vrátí registračku a půjdou si z vrátnice na Kavkách po svých, do výroby se zákoníkem práce pod paží, v lepším případě. Po zásluze. Ti, kdo projeví upřímnou snahu vydobýt si ztracenou důvěru lidu zpět, ještě dostanou druhou šanci (to bude až v novele zákona, napoprvé ho o jeden hlas zruší Ústavní soud).