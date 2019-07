Asistent publikoval "recept na invazi". Co to vypovídá o Foldynovi?

Jaroslav Foldyna už dávno není enfant terrible ČSSD, to je eufemismus. Na tandemu Nočních vlků odjel o pěkný kus dál.

Asistent poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD) Michal Kraft navrhuje deportovat muslimy z Evropy do "země původu", a to bez ohledu na jejich občanství a případně i násilím. Odsun konkrétního etnika je podle něj "historicky prověřeným řešením". V této souvislosti také tvrdí, že "jsme ve válce", takže "je legitimním cílem každý, kdo nosí uniformu nepřítele".

Podle něj je třeba "vypořádat se s invazní kulturou, která už obsadila části evropského území". Migraci ve Středozemním moři by zastavil takto: "S několika helikoptérami a rychlými čluny vyzbrojenými kulomety a kamerami jde o misi, která by trvala řádově týdny, maximálně měsíce, navíc se zanedbatelným rozpočtem. Lokalizovat lodě s migranty a poslat je ke dnu je z vojenského hlediska triviální záležitostí, která by se dala pojmout jako cvičení kadetů prvního ročníku vojenských škol."

Své nehorázné postoje formuloval v článku, na který upozornil Deník N. "Co jsem tam napsal, tak to myslím. Za každým slovem si stojím," upřesnil pan Kraft na novinářský dotaz.

Asistent je asistent, ale vypovídá to také něco o Jaroslavu Foldynovi? Bohužel ano.

"Je to můj známý a celou řadu věcí s ním diskutuji, má zajímavé postoje, samozřejmě s některými věcmi nesouhlasím," reagoval na otázku, co tomu všemu říká. Deportace bez ohledu na státní příslušnost si sice Foldyna "nedovede představit", s tím "samozřejmě nesouhlasí", "zvláště když by mohlo jít i o české občany". Ale k článku jako takovému: "Nevadí mi to, je to jeho věc, já to nepíšu." Text se svým podřízeným prý nijak řešit nebude.

Zdaleka ne všichni máme nějaké asistenty nebo spolupracovníky, které si sami vybíráme - ale asi je představitelné, že bychom v takovém případě uvítali, abychom si s takovým člověkem rozuměli. Alespoň v základních věcech. Když tam bude nějaké společné ladění v náhledu na svět, nebo dokonce harmonie, tím lépe. Speciálně kdybyste byli politikem, asi těžko pro vás bude asistentovat někdo, s kým nejste na aspoň trochu stejné vlně.

Takže když Jaroslav Foldyna spolupracuje s Michalem Kraftem, není dost dobře možné, aby nijak "nespolupracoval" s jeho názory. To je spíš vyloučené, nemůže je neslyšet, opomenout, vynechat. To by snad, snad šlo, kdyby Foldyna byl ředitelem fabriky a schopného kolegu v sekretariátu zaměstnával bez ohledu na jeho politické postoje. V parlamentu ne.

Jestli se Foldyna distancuje od deportací, ale jinak říká "nevadí mi to, je to jeho věc", je to samozřejmě strašně málo. Politické názory poslancova asistenta jsou i poslancovou věcí.

Jenže Jaroslav Foldyna už dávno není enfant terrible ČSSD, to je eufemismus. Na tandemu Nočních vlků odjel o pěkný kus dál. A v lednu v Máte slovo - řeč byla o školních obědech zdarma - se rozohnil: "Vykupujeme nějaké prasečáky, budeme tam stavět nějaká mauzolea za miliardy…" Porozumění s asistentem - "má zajímavé postoje" - by nakonec nebylo tak překvapivé.