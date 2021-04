Autolobby bojuje proti bočnímu odstupu 1,5 m. Odmítá se s cyklisty dělit o silnice

Je to dost podobné, jako když se před dvaceti lety zaváděla přednost chodců na přechodech. Tehdy taky řidiči křičeli, nechtěli chodcům udělat místo, ale dnes je to normální.

V polovině dubna poslanci přijali novelu silničního zákona, jejíž součástí je změna pravidel při předjíždění cyklistů. Pokud novelu přijme Senát, šofér bude povinen dodržet boční odstup při předjíždění nejméně 1,5 metru, při rychlosti 30 km/h bude stačit minimální vzdálenost od cyklisty jeden metr. Za novelu se postavil i premiér Babiš.

Souboj ještě nekončí, řidiči "ze staré školy" proti novele bojují. Žijí v pocitu, že cyklista na silnici nepatří, silnice je jen pro auta a automobilisté mají návyky danou přednost. Kola patří někam na polní a lesní cesty nebo cyklostezky. Těch je ale u nás málo, stejně jako cyklopruhů (které zas bývají příliš úzké).

Střetávají se různé pohledy na smysl města a dopravy. Hlavně velká města se celé generace naučily vnímat jako prostor pro automobily. Auta tam patří, chodci a cyklisté, natožpak nějací longboardisté či skateboardisté, nikoli. Neautaři se mají nasoukat do tramvaje a koukat z okna na šňůry vozů.

Takové vidění cyklonovela nabourává. Míří k soužití masy plechu a železa, která řidiče jakž takž chrání, s křehkou, vysoce zranitelnou konstrukcí kola, jež jezdce v sedle nechrání vůbec. Jenže to soužití znamená, že se silnější musí trochu omezit, udělat slabšímu víc místa. Vyžaduje vnímat, že "nejedu sám" a "možná budu muset nakrátko zpomalit".

Další nepoměr: řidičů je v Česku mnohem víc než cyklistů, zvláště pak těch, kteří jsou ochotni riskovat jízdu na kole po silnici. I v tomto smyslu se má většina přizpůsobit menšině. Nejsme na to zvyklí, u nás je zavedeno ty slabší válcovat. Jenomže cyklistů přibývá a silnice přestává sloužit jako prostor pro vyhřezlé ego a stává se prostorem soužití, kde se navíc uvažuje víc ekologicky.

Jakmile sněmovna cyklonovelu přijala, autolobby rozjela snahu to "ekošílenství" zastavit. Mezi aktivní odpůrce patří také šéf dopravní policie, plukovník Jiří Zlý. V Lidovkách.cz zopakoval, že "v současnosti není na českém trhu žádný technický prostředek, který by byl schopen uvedené jednání zaznamenat a změřit a byl metrologicky ověřený…" Zapomíná, že už dnes je řidič povinen dodržovat bezpečný odstup. Když ten přístup domyslíme, Zlý de facto řidiče navádí, ať na to kašlou, policie odstup stejně neumí změřit. (Samozřejmě že vzdálenost změřit jde.)

Vychylující se babička

Stejně to vidí poslanec rváč Lubomír Volný (známý větou "jestli tady pudeš, dostaneš flákanec"): "Navrhované opatření je v praxi nevymahatelné. Jak budou řidiči prokazovat, že dodrželi navrhovanou vzdálenost? Řidiči, kteří jezdí v obci rychlostí 90 kilometrů za hodinu, se nezmění, jestliže to nedokázali doposud." Inteligentní argumentace? Ne. Je to naopak, policie bude muset kupříkladu předložit snímek či video, které doloží, že řidič vzdálenost nedodržel. Prokázat se to dá pomocí šířky silnice v daném místě atd.

Opakovaná výtka vůči novele: cyklisté budou zdržovat provoz. Dopravní expert Roman Budský ze společnosti Tým silniční bezpečnosti řekl Deníku.cz: "Když tam pojede linkový autobus za babičkou, která se na kole bude různě vychylovat a naklánět, tak na takový odstup nebude mít místo. Takže třeba přijede s dvacetiminutovým zpožděním." Aha, a jak je to dnes? Dnes tu "babičku" řidič srazí? Argumentace jednak naprosto absurdní, a jednak komicky přehnaná.

Plukovník Zlý používá i nepravdy. Lidovkám.cz řekl, že z cyklonovely vypadla možnost, aby řidič při předjíždění kola přejel plnou bílou čáru. K nehodám podle něj může dojít i ve snaze předjet cyklistu, a přitom nepřejet podélnou čáru souvislou. Realita: legalizace přejíždění plné čáry při předjíždění cyklisty nezmizela. Ministerstvo dopravy však tuto změnu vloží do prováděcí vyhlášky, neboť v ní jsou už nyní zpracovány situace, při nichž lze podélnou čáru přejet. - Dá se to najít i v důvodové zprávě novely. Šéf dopravní policie toto neví? Nebo jen dělá, že to neví?

"Úplná blbost" (redaktorka ČT)

Odpůrci se najdou i ve veřejnoprávní České televizi. Pod nickem Glum (skutečné jméno redakce zná, s cyklistou je v kontaktu) se na Bike-foru.cz dva dny po přijetí cyklonovely sněmovnou 16. dubna objevil tento příspěvek:

"Asi ještě před projednáním Senátem nastane dělostřelecká příprava: dneska po osmé ráno mě v Podolí stavěla reportérka ČT, která potřebovala cyklistického figuranta pro sehranou scénku: cyklista sjíždí Podolskou na Podolské nábřeží, auto ho v křižovatce (!) nemůže předjet. Vysvětlovala mi to: Víte, jak je ten novej zákon, jeden a půl metru, úplná blbost…" (Zvláštní způsob myšlení, když zrovna cyklistovi redaktorka vysvětluje, že jeho vyšší bezpečí je "úplná blbost".)

Když jsem cyklistu kontaktoval, doplnil, že redaktorka "chtěla, abych 25 minut vyčkal do příjezdu kameramana (to bych zmrzl), ale odmítl jsem i kvůli jejímu jasnému postoji k věci." Reportáž ČT se nakonec musela obejít bez kolaře - figuranta a vyzněla dost jalově.

Cyklista "Glum" mi k tomu napsal: "V principu mi vadí, že veřejnoprávní televizi zcela uniká, že na jedné straně jde možná o pár vteřin zdržení při předjíždění, na straně druhé často o zdraví nebo život… Zvlášť absurdní je to ještě v prostředí města, kde světový vývoj městské dopravy jasně vede ke zklidnění, omezení provozu aut, udržitelné dopravě, zatímco u nás je tu stálá obava, aby motoristu proboha nikdo nezdržoval nebo neomezoval." - Redaktorka ČT, která reportáž o cyklonovele natáčela, rozhodně stará není, mezi "řidiče ze staré školy" však nejspíš patří.

Pevně doufám, že Senát vyšší bezpečnost na silnicích pro cyklisty i řidiče podpoří, že novela začne platit a vztahy mezi řidiči a cyklisty se začnou měnit k lepšímu. Je to vlastně dost podobné, jako když se zaváděla přednost chodců na přechodech, která platí už dvacet let. (Návrh změny zákona předložila v prosinci 1999 vláda Miloše Zemana, účinnosti novinka nabyla na začátku roku 2001.) Tehdy taky řidiči křičeli, bouřili se, nechtěli chodcům udělat místo, ale dnes je to normální, v podstatě samozřejmá věc. Časem snad bezpečný boční odstup od cyklistů přijme dokonce i plukovník Zlý.

