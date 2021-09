Až do roztrhání Česka! Když jsou volby, realita musí jít stranou

Hnutí ANO vytvořilo vynikající volební program pro zemi, která získala biliony z vytěženého lithia. Pro Českou republiku je však zcela nepoužitelný.

Co si řeknete, to vám slíbím! | Foto: ČTK

Nejsmutnější postavou aktuální volební kampaně je nepochybně Andrej Babiš junior. Nejprve si prožil peklo se svým otcem, nyní pro něj další dějství tragédie připravují premiérovi oponenti.

Když Babiš senior na zahájení kampaně uviděl svého syna z prvního manželství, polil ho jistě studený pot. Jakmile za ním ale spatřil režiséra Víta Klusáka, nepochybně se zase oklepal - sotva teď bude mít problém vysvětlit svým příznivcům, že byl zneužit v předvolební kampani.

Andrej Babiš junior si určitě zaslouží podporu a pečlivé vyslechnutí policií, těžko mu ale může posloužit pobízení k exhibicím ve vypjaté volební kampani. Synovu otázku „Proč jsi mi ublížil?“ tak nechme stranou. Mnohem podstatnější je pátrání po tom, proč chce Babiš senior nadále ubližovat svou politikou Česku.

Kráječe a republika

Kadenci předvolební kampaně ANO nelze vůbec nic vytknout. Nikdo už si dnes nevzpomene na předprázdninovou dobu, kdy opozice ohromovala veřejnost stovkami stran svých programů, chtěla vyslovovat vládě nedůvěru a žádala předčasné volby.

Babišův tým dobře odhadl, že jde o hodně předčasný start a nechal svého šéfa odpočívat, aby měl pak dostatek sil najít si v pravý čas po opotřebované TOP 09 nového fackovacího panáka. Stali se jím Piráti, kterým premiér v očích veřejnosti bez větších potíží přišil nálepku neomarxistických vítačů muslimských imigrantů. V horkých letních dnech pak vyrazil rozdávat lidem zmrzlinu a teprve teď - jako poslední - představuje program. Aby se už nikdo další nemohl voličům vetřít do krátkodobé paměti. To vše v nepřehlédnutelném bulvárním stylu. Teleshoppingový mág Horst Fuchs by měl ze svých českých následovníků radost.

Program nejpopulárnější strany ale samozřejmě není možné hodnotit jen podle marketingových kritérií. Název Až do roztrhání těla! není tak úplně přesný. Reálně se za ním skrývá nabídka na roztrhání Česka. Tolik světlých zítřků, kolik jich zvládá přislíbit Andrej Babiš, si netroufali nabízet za minulého režimu před volbami ani jeho někdejší spolustraníci.

Sliby však nejsou v právě představeném "programu" tím nejdůležitějším, zjevně je totiž veden především snahou nahánět strach. Můžeme se tak dočíst, že „naši zemi nedáme“, „naše lidi nedáme“. Nikomu nic nedáme - co na tom, že nám ani nikdo nic nebere.

Babiš ale ví, co dělá. Smějeme se jeho dryáčnictví, stejně jako jsme se kdysi smáli eskapádám Horsta Fuchse. Nezapomeňme ale, že jsme ty teleshoppingové kráječe nakonec ve velkém kupovali.

Nulové daně, bilionové výdaje

Snažit se o seriózní posouzení Babišova programu nemá smyl, protože si jeho autoři ani ničím seriózním nelámali hlavu: „Vyřešíme finanční zdroje pro důchody, a rozhodně nedopustíme pokles životní úrovně našich seniorů.“ Jak „vyřešíme“? Penzijní reforma ani po letech neexistuje, důchodový účet je v minusu a lithium pod Krušnými horami zatím krom politických bodů nic nenese.

Podobné je to prakticky se vším. Ilustrativní je třeba daňová pasáž. Jako by nestačilo, že premiér už ruku v ruce s ODS a SPD nedávno rozvrátil veřejné finance prudkým snížením berní, slibuje, že v destrukci bude pokračovat. Dolů tak prý půjde i DPH - na rozdíl od státních výdajů, které mají naopak zamířit do nebes.

Hle, pozvánka do světa, v němž naše děti budou muset platit daně, jaké jsme si nikdy ani nechtěli představit.

Když se spáč probudí

Pryč jsou časy, kdy se Andrej Babiš v roli ministra financí bál, že zvýšení důchodů o tři stovky by mohlo zruinovat stát. Nyní se v tomto ohledu klidně postaví nalevo od sociální demokracie i KSČM, jen aby nikdo penzistům - jeho klíčové voličské skupině - neslíbil víc. Jakou mají ale senioři jistotu, že na ně hned po volbách premiér zase nezapomene?

Podobně jako na věty, o kterých kdysi "snil, když náhodou spal": „Z veřejných peněz nemůžeme v budoucnu hradit všechny jednodušší zákroky typu vypalování bradavic. Měli bychom lidem umožnit, aby si na lepší péči dobrovolně připlatili.“ Co z nich zůstalo? Aktuální slib, že veškerou péči zajistí bezplatně všem.

Pokračovat by se v podobném duchu dalo prakticky ad infinitum. Je dokonce pravděpodobné, že ani sám Andrej Babiš nezná všechny sliby, které mu do "programu" vepsal jeho marketingový tým. Znát je ostatně ani nemusí, protože nikdy nebyly určeny k tomu, aby se jimi po volbách jakkoli řídil.

Je to těžké, protože je to svým způsobem dokonalé. Přesto bychom se českému Horstu Fuchsovi měli ubránit. Jeho nabídka je to poslední, co dnes potřebujeme.