Až Navalnyj vystřídá Putina, pak snad můžeme Rusy pustit do tendru na Dukovany

Alexej Navalnyj se vrací do rodného Ruska poté, co se ho tam pokusili zavraždit. Aby byl posléze na letišti zatčen. | Foto: ČTK

Nelze než obdivovat odvahu ruského opozičního politika Alexeje Navalného. Z Německa se v neděli vrátil do Ruska, kde se ho loni v létě pokusili zabít ruským státním jedem novičok (látkou ze skupiny novičok). Vrátil se, i když zcela nepochybně věděl, co ho čeká. A nelze než opovrhovat zbabělostí prezidenta Vladimira Putina, který se opozičníka Navalného zcela zjevně bojí.

Později Bellingcat (server pro občanskou investigaci) a portál The Insider ve spolupráci s německým časopisem Der Spiegel i televizí CNN zveřejnily výsledky pátrání po pachatelích útoku. Ukázalo se, že vražednou misi řídil plukovník ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) Stanislav Makšakov (dříve pracoval v místě zabývajícím se vývojem novičoku). Vyšlo také najevo, že na Navalného byl nasazen zvláštní tým FSB rekrutovaný z oddílu specializovaného na práci s prudkými jedy.

Zároveň samozřejmě Putinovi lidé popírají, že by měli s pokusem o vraždu cokoli společného. Podle šéfa ruské rozvědky Sergeje Naryškina nelze vyloučit, že celý případ nebyl ničím jiným, než provokací západních tajných služeb. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že by otrava Navalného nikomu nepomohla. Psal jsem již loni o tom, že Moskva pěstuje cosi jako "jednoznačnou nejednoznačnost". Všichni včetně běžných Rusů vědí, co je novičok, a mohou si spočítat, kdo nechal Navalného otrávit. A zároveň to Putin nikdy nepřizná. Sledujeme ohavnou vražednou hru.

Je to paradox. Ozbrojené síly Ruské federace čítají okolo dvou milionů osob. Rozpočet na obranu představuje přibližně pětinu federálního rozpočtu. Ruské tajné služby jsou všemocné, surové, šílené. Putin ovládá většinu médií. Alexej Navalnyj se staví proti obrovské, neskutečné přesile. Je nepochopitelné, že se dobrovolně vrací do jámy Putinovy poté, co se ho v ní FSB pokusila zabít a on doslova utekl hrobníkovi z lopaty.

Ale zároveň se to dá chápat, v Navalném je něco z jurodivých, necouvne, nemůže couvnout. A Rusové nutně, nutně potřebují opozici. Potřebují naději, že se z putinismu dostanou, potřebují nějaký viditelný symbol odporu. My jsme měli Chartu 77 a Václava Havla, oni mají (úplně jiného) Navalného.

Jako lézt na K2

Jistě počítal s tím, že ho na letišti seberou, což se i stalo. Portál meduza.io cituje, co řekl po přistání na moskevském letišti: "Jsem šťastný, že jsem přiletěl, je to můj nejlepší den za posledních pět měsíců. Tady je můj domov. Nemám strach, vím, že mám pravdu a že věci, za které jsem stíhán, jsou vykonstruované." Politický statement. Ale zároveň Navalnyj asi opravdu nemá strach, nebo ho umí dobře překonávat. Žene ho podobná síla, jaká nutí horolezce zdolávat vrchol K2, i když vědí, že je to může stát život.

O tom, že jsou obvinění vykonstruovaná, my na Západě nepochybujeme. Navalnyj si odpykává třiapůlletý, zatím podmíněný trest za údajnou krádež. (Tvrdí, že byl odsouzen na pokyn z Kremlu, aby nemohl kandidovat proti Putinovi.) A ruský Vyšetřovací výbor nedávno oznámil nový případ, Navalného viní ze "zpronevěry velkého rozsahu" - měl pro sebe využít část z 588 milionů rublů, vybraných pro jeho Fond boje proti korupci a další neziskové organizace.

V pondělí proběhl s Navlným "soud" na policejní stanici. Fraška. Zatčen bude do 15. února a 29. ledna proběhne další soud, který rozhodne, zda mu bude zrušen podmíněný trest na 3,5 roku a půjde sedět. (Když byl v Německu propustěn z nemocnice, údajně nesplnil povinnost se v Rusku v podmínce nahlásit.)

Hra na právní stát, hra na demokracii. Zajímavé, že ji Putin ještě hraje. Že stále ještě chce před Rusy i před Západem vypadat demokraticky. Nebo ne? Není to tak, že se Putin světu vysmívá, viditelně si dělá, co chce, nechává vraždit své oponenty, soudy makají pro něj, a on s úšklebkem nabízí tu slupku, zdání právního státu? Něco jako "tady máte, vy blbečci, když chcete".

Alexej Navalnyj zřejmě počítá s tím, že ho Putin podruhé nedá zabít, že by to bylo už moc průhledné. Vrací se jako martyr, moderní mučedník používající sociální sítě, moderní média. Zároveň však zřejmě vychází z předobrazů lidí jako Nelson Mandela (27 let ve vězení) či Václav Havel (pět let ve vězení), kteří nakonec nějakým zázrakem vyhráli (ti dva zmínění šli naprosto odlišnou, nesrovnatelnou cestou, dodávám).

Mrtvý brouk Miloš

Navalnyj, stejně jako kupříkladu Havel za komunistů, ale není tak úplně osamocen. Na letišti Vnukovo policie podle nevládního portálu OVD-Info zatkla 58 osob, přišli Navalného přivítat. Celkem tam mělo podle serveru meduza.io přijít dokonce asi 300 lidí.

Zatčeni byli i spolupracovníci z Navalného Fondu boje s korupcí Ljubov Sobolová a Ruslan Šaveddinov, manažerka Navalného štábu Anastasija Kadetovová, Navalného asistent Ilja Pachomov, novináři zpravodajského portálu Novaja gazeta a další. Všichni jsou odvážní Rusové, kteří stojí proti obří Putinově přesile.

Opozičník Navalnyj tedy má podporu v Rusku a stojí za ním samozřejmě i Západ, jak ukázaly sankce po jeho otravě. A jak znovu dokázali světoví lídři po jeho zatčení v Moskvě. Není sám. Do Moskvy s ním odhodlaně letěla jeho odvážná žena Julija (ta zadržena nebyla). On sám při pseudosoudu na policejní stanici vyzval: "Žába na (plynové a ropné) rouře a zloději z bunkru se nejvíc bojí lidí v ulicích. Nebojte se ničeho, běžte tam za sebe. Bunkrový dědek se klepe strachy, protože se bojí vás. Dvacet let chudneme, země degraduje. Nemlčte, klaďte odpor, běžte do ulic!" (Překlad z @tvrain Alexandr Mitrofanov). "Bunkrový dědek" je Putin.

Na zatčení ruského opozičníka zareagoval český premiér Andrej Babiš (ANO). V neděli večer tweetoval: "Zatčení Alexeje Navalného jen potvrzuje pocit posledních let, že se Rusko vzdaluje od společenství demokratických států. Budu řešit, co v tomto případě můžeme dělat na úrovni EU." Je dobře, že Babiš reaguje, i když nejde o "pocit", ale o jistotu.

Dřív než Babiš se na Twitteru ozval český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD): "Zadržení @navalny je politicky motivováno. Byl zatčen za své názory, nikoli za to, co je mu formálně kladeno za vinu. Ruský režim tím porušuje mezinárodní smlouvy o lidských právech. Budu chtít, abychom se tomu věnovali na nejbližším unijním jednání rady ministrů zahraničí (FAC)." Reakce Hradu se očekávatelně nedostavila. Miloš Zeman opět dělá to, co mu jde, mrtvého brouka.

Ale pro nás ostatní je Navalnyj velmi důležitý. Buďme mu vděčni, ukazuje totiž, že pustit do případné dostavby jaderné elektrárny Dukovany Putinovy Rusy, pustit je do soutěže o dostavbu byť jenom jako subdodavatele, prostě není myslitelné. Jednak by český stát podpořil snahu FSB zavraždit Navalného, a jednak bychom ohrozili sami sebe. Uvažovat by se o tom snad dalo, až Alexej Navalnyj vystřídá Vladimira Putina.