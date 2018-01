Politbyro ANO, Babiš a Faltýnek, chtějí policii diktovat, koho smí vyšetřovat a koho ne

před 1 hodinou

Zpráva OLAF (Evropského úřadu pro boj proti podvodům) nebyla zveřejněna, žalobce, který dohlíží na vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, ji dokonce utajil (chyba). Mnohem horší, skandální, jsou však zběsilé, měsíce trvající útoky na vyšetřovatele případu, vrchního komisaře Pavla Nevtípila.

Česko dosud nezažilo takovou kampaň vedenou politiky proti policii. Přitom to poslanci berou jako samozřejmost, normu, normál. Normální to není, potrefené husy tu útočí na justici (případ kontroluje státní zástupce), na základ demokratického státu. A nejde o nějakou narychlo upečenou reorganizaci útvarů, nýbrž o vyšetřování dotačního podvodu, kde mohlo být nezákonně čerpáno skoro 50 milionů korun.

Úterý, pořad ČT Události a komentáře, diskutují poslanci Jaroslav Faltýnek, místopředseda ANO, Ivan Bartoš, předseda pirátů, a Jan Chvojka, předseda poslaneckého klubu ČSSD. Debatují o zprávě OLAF a kauze Čapí hnízdo. Poslanec Faltýnek brutálně cupuje detektiva Nevtípila.

"Takže mě ta jeho zpráva (OLAF) absolutně nezajímá. Mě zajímá to, co říká pan policista Nevtípil v obvinění mé osoby, kde lže, účelově lže a vymýšlí si a nemá pro to důkazy a nemá pro to absolutně žádné důkazy."

Dál: "Účelově tady někoho obviňuje a dehonestuje." A ještě: "… je to celý prasárna, politická, objednaná, zaplacená a dojdou k tomu závěru, že právě proto, aby tyto prasárny se neděly, tak k tomu také slouží politická imunita, to se může klidně stát."

Poslouchá to pirát Bartoš, který chce napravit pokaženou českou politiku, a vůbec mu nepřijde divné, že před ním Faltýnek doslova popravuje vyšetřovatele. Poslouchá také poslanec Chvojka a mlčí, neřekne: Co to tu vykládáte? Jak má pak policie nezávisle pracovat?

Kope i Pelikán a Zeman

Jak má pracovat detektiv Nevtípil, když toto slyší? Faltýnek je dvojka ANO, jedna z nejvlivnějších politických figur v zemi. Jistě, postup policie kontrolovala i pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová a žádné významné pochybení v kauze Čapího hnízda neodhalila. Ale to jako by neexistovalo, politický tlak je vytrvalý a děsivý.

Na Nevtípila útočí i Andrej Babiš. Loni v srpnu řekl: "Od samého začátku dostali kauzu přidělenou ti správní policisté, kteří v minulosti spolupracovali s kmotry, konkrétně pan Pavel Nevtípil, který vystupoval s paní Máchovou v kauze, při níž byl pan Sitta připraven o papírnu Neograph."

Takže vyšetřování, které je pečlivě dozorováno dokonce vrchní žalobkyní, zřejmě řídí kmotři, je to prasárna, "účelovka", komisař lže, vymýšlí si a nemá důkazy? Proč Babiš a Faltýnek neútočí na dozorující státního zástupce? Asi že spadá pod resort spravedlnosti, který vede Robert Pelikán (ANO).

Co ke kauze loni v srpnu řekl on? "… každý, kdo alespoň zdálky viděl, jak se vyšetřují takovéhle věci, tak mu musí být zcela zřejmé, že jediným možným důvodem pro žádost o vydání, podanou několik týdnů před volbami, může být ovlivnění těchto voleb. V tom má Andrej Babiš nepochybně pravdu." Ministr spravedlnosti obvinil policii, že pracuje na politickou zakázku. Hnus, ta servilnost vůči šéfovi.

Na policii, která si dovolila sáhnout na politickou elitu, je vyvíjen mafiánský nátlak, Nevtípil ta slova nemůže vnímat jinak než jako výhrůžky. Stejně musel loni vnímat výroky prezidenta Zemana, který v srpnu na jeho adresu řekl: "Vždy jsem zastával názor, že když je někdo neschopný, je potřeba ho vyměnit." O vyšetřování Čapáku pak sdělil, že jde o "podvod na voličích", "zneužití policie pro politické účely" a "policejní provokaci".

Trojánek je chlap, Tuhý ne

Jiní politici tedy mlčí, tlak na policii jim nevadí (co kdyby se to jednou týkalo jich, že). Komisaře Nevtípila se loni i nyní zastal šéf pražské policie Miloš Trojánek, nikdo jiný: "Vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo, který dlouhodobě patří mezi nejzkušenější pracovníky odboru hospodářské kriminality, je opět stavěn do negativního světla v souvislosti s vyšetřováním jiných kauz. Proti těmto snahám o diskreditaci a znevěrohodnění hlavního vyšetřovatele se důrazně ohrazuji."

Zdůraznil, že je pražská policie Čapí hnízdo kriminalisté vyšetřuje "pod dozorem Městského státního zastupitelství v Praze. Vzhledem k této skutečnosti proto absolutně vylučuji jakýkoli politický zásah do vyšetřování a odmítám spekulace o nezákonnosti postupu policejního orgánu." Šéf celé policie Tomáš Tuhý jako obvykle opatrně mlčí, zjevně si chce udržet svoji židli.

Útoky na vyšetřovatele Čapáku jsou nebezpečné. Jak pak má policie vyšetřovat jiné dotační kauzy? Nebo případy, kde figurují politici? Má je raději nechat plavat? Celé je to doslova odporné, mafiánské.

Kdybychom měli normálního prezidenta, musel by Babiše a Faltýnka umravnit. Stejně by měl jednat šéf sněmovny, šéf jejího bezpečnostního výboru. Měli by hájit klíčovou státní instituci, tedy policii a státní zastupitelství. Ani je to nenapadne. Zeman naopak přilévá olej do ohně.

Aspoň piráti by si mohli uvědomit, oč se tu hraje, Ivan Bartoš by neměl brát zastrašování policie jako českou normu. Jinak za chvíli o tom, koho bude policie vyšetřovat, rozhodnou Babiš a Faltýnek, jednička a dvojka ANO, politbyro "antikorupčního" hnutí. Pekelná, a přece nikoli nemožná vize.