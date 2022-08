Babiš by rád shodil vládu, na stát kašle. Fiala podceňuje bezpečnost země

Premiér mohl požádat Rakušana, aby Mlejnka odvolal. Byl by pokoj a do čela mohl být instalován třeba člověk, který je expertem na Rusko. Nebo mohl žádat, aby Mlejnka odstavil z vedení služby, dokud nebude mít prověrku na přísně tajné.

Ve čtvrtek půjdou děti po prázdninách poprvé do školy a opozice spustí hlasování o nedůvěře vládě. Žádost o svolání schůze podepsalo 74 poslanců, 56 za ANO a 18 za SPD. Jako důvod ANO uvádí, že premiér Petr Fiala neodvolal ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který jmenoval ředitelem zahraniční rozvědky (ÚZSI) Petra Mlejnka, muže s kontakty na temné postavy, včetně nechvalně proslulého podnikatele Michala Redla. Ke svržení vlády by bylo potřeba 101 hlasů, vládní koalice disponuje celkem 108 hlasy, opozice dost hlasů nemá. Jde tedy o pouhý tyátr?

Andrej Babiš (ANO) dříve tvrdil, "že pokud by teď neprobíhalo české předsednictví v EU, určitě bychom iniciovali hlasování o nedůvěře vládě a vystavili jí bilanční účet za její katastrofální vládnutí. A neuděláme to jen kvůli image naší země". Otočil, "když se dle jeho slov ukázalo, že si Redlova mafie dosadila do funkce šéfa jedné z nejmocnějších tajných služeb a panu ministru vnitra to nevadí, situace už je po těch všech předchozích skandálech neudržitelná".

Babiš se chová jako predátor, vyhlédl si momentálně nejslabší kus ve vládě, tedy maléry plodící STAN, jeho předsedu Rakušana a jde mu cílevědomě po krku. Proč by mu nestačilo odvolání Mlejnka? Za prvé proto, že mu o bezpečnost země vůbec nejde, za druhé proto, že dělá na sto procent politiku, Mlejnek ho de facto vůbec nezajímá, jeho zájmem je shodit vládu.

Je situace tak vážná, zemi ohrožující, aby to stálo za hlasování o důvěře vládě? Není. Ze zahraniční rozvědky se dělá velmi významná tajná služba, z Mlejnka rovnou nástroj mafie a z Rakušana člověk, který to všecko ví. Tak prosté to ovšem není. ÚZSI není žádná "klíčová služba", existuje podezření, že byla zneužívána za vlády ČSSD a že si v ní pak vytvořil silnou pozici právě Babiš. Rakušan usiluje o to, aby vliv Babiše v policii a rozvědce skončil.

Zároveň ale platí, že Mlejnek vyvolává opravdu silné pochyby. Je těžké pochopit, proč Rakušan jmenoval do čela tajné služby člověka bez prověrky na přísně tajné, bez hlubšího screeningu. To je zásadní chyba, protože on informace, jež Mlejnka zpochybňovaly, měl. Rakušan se chová naivně a diletantsky, třeba když tvrdí, že "pod Mlejnkovým vedením kvalita civilní rozvědky stoupla". Mlejnek do funkce nastoupil 8. července a většinu času se potýká se skandálem okolo Redla a s podnikáním Mlejnkovy ženy. Kvalita prostě stoupnout nemohla. Mohla se podařit jedna akce, to ano, víc nejspíš nic.

Babiš šikovně využil příležitosti, kterou mu Rakušan hloupě naservíroval. On ví, že hlasování o důvěře vládě nevyhraje, nemá dost poslanců a nemůže počítat ani s přeběhlíky - muselo by jich být devět. Z tohoto pohledu je vyvolání hlasování o nedůvěře nesmysl. Ale zároveň jde o největší politickou událost v zemi, která se odehraje 1. září, přičemž už 23. a 24. září proběhnou volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu. V podstatě perfektní načasování.

Babišovi by se hodily nepokoje

Navíc ve společnosti stoupá napětí, rostou ceny v podstatě všeho, ale hlavně energií a jídla. To může docela snadno vyústit ve veřejné nepokoje. A Babiš svým jednáním napětí dnes a denně podporuje a živí.

Předpokládám, že by vyvolal hlasování o nedůvěře i bez jmenování Mlejnka, využil by ceny energií a svoji mantru, že "vláda nedělá nic". Po loňských prohraných volbách potřebuje silnou injekci, velmi mu jde o to, aby volby vyhrál. Zřejmě nyní váhá, jestli kandidovat na Hrad, protože výhru nemá jistou, zdá se dosti pravděpodobné, že by ho generál Petr Pavel v druhém kole porazil. A tak dost možná mění taktiku, chce vládu oslabit, počítá s těžkým podzimem a zimou, útočí na druhou nejsilnější stranu vlády - STAN -, sní o předčasných sněmovních volbách.

Samozřejmě že mu vůbec nejde o "image naší země", jak tvrdil. Jak by mohlo? On image Česka ničil celá léta, trestně stíhaný, obžalovaný, bývalý agent StB, dnes dokonce vyšetřovaný ve Francii. O Česko mu nešlo ani v době covidu, kdy předvedl naprosto zoufalý, neschopný výkon. A prošlo mu to, sněmovna nevytvořila žádnou vyšetřovací komisi. Babišovi jde jen o sebe a pro své účely používá i ANO, to, co z původního ANO zbylo. Tedy de facto svoje podřízené.

Premiér Petr Fiala (ODS) teď potřebuje v EU vyjednat zastropování cen energií, to by byl velký úspěch. České předsednictví urychleně svolává jednání Rady ministrů pro energetiku k mimořádným opatřením, jež by energetickou situaci řešila. To opravdu není čas na hlasování o důvěře vládě, Babiš zjevně hází vidle do snahy, kterou vyvíjejí Fiala spolu s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou (za STAN) a jejímž cílem je udělat nějaké zásadní kroky pro stanovení maximálních cen elektřiny. Tím ale škodí nejen vládě, nýbrž nám všem.

Místo Hradu předčasné volby?

Nejde tedy jen o blížící se volby, jde i o snahu poškodit práci vlády v EU. Babiš to ví, dělá to naprosto záměrně a promyšleně a počítá s tím, že si jeho voliči v žádném případě neuvědomí, jak škodí i jim. Stačí jim jeho nepravdivá věta "vláda nedělá nic".

Slyšel jsem teď vícekrát, že Babiš vyvolá hlasování o nedůvěře, i když ví, že nevyhraje, ale že i kdyby vyhrál, nemá žádný plán. Je to omyl, jeho plán je jasný, shodný s plánem svého dříve hlavního politického kumpána Zemana, škodit, škodit, škodit. Zřejmě si je poměrně jist, že i kdyby byl za dotace pro Čapí hnízdo odsouzen, nepůjde do vězení, vyfasuje jen podmínku - neukradl přece housku během covidu, že. A tak se dost možná chystá na další sněmovní volby. Jeho přibližování se k politice SPD ukazuje, že by zřejmě byl už dokonce ochoten jít s Tomiem Okamurou do vlády. Bylo by pro něj těžké Okamuru krotit, ale zřejmě o to stojí.

Stojí za to se podívat, jak na tuto zhoubnou Babišovu taktiku reaguje premiér Petr Fiala. Babiš si pro nesvolání schůze o nedůvěře stanovil mazanou podmínku - odvolání Rakušana, tedy druhé největší váhy ve vládě. Co mohl Fiala dělat? Jak měl na vládě reagovat, když si předvolala Petra Mlejnka?

Fiala měl především reagovat dřív, má mít natolik kvalitní bezpečnostní poradce, aby mu řekli, že Mlejnek přicházející po deseti letech z byznysu zpět do tajné služby, což je samo o sobě problém, nemůže nastoupit bez perfektní prověrky a bez možnosti mít přístup k přísně tajným dokumentům. Fiala toto nezvládl, bezpečnostní oblast je mu zjevně cizí, možná podobně protivná, jako byla Václavu Klausovi. Když ale situace kulminovala a ukázalo se, že Mlejnek nevzbuzuje u bezpečnostních expertů důvěru, měl jednat.

Fiala bezpečnost podceňuje

Mohl požádat Rakušana, aby Mlejnka odvolal. Byl by pokoj a do čela mohl být instalován třeba člověk, který je expertem na Rusko, což by dnes bylo vysoce žádoucí. Nebo mohl Rakušana žádat, aby Mlejnka odstavil z vedení služby, dokud nebude mít prověrku na přísně tajné, a tuto prověrku měl zadat Bezpečnostní informační službě. Protože prověrka od lidí z ÚZSI, i kdyby byla udělána sebe lépe, nebude důvěryhodná, pokud Mlejnek projde.

Fiala silně zanedbává bezpečnostní problematiku. Dokazuje to i fakt, že zatím nefunguje Orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky, který má zajistit mnohem podrobnější kontrolu a má mít možnosti nahlížet i do živých, probíhajících zpravodajských operací. Vláda má ve sněmovně sice většinu, ale dosud jí nenavrhla kandidáty do tohoto klíčového orgánu.

Jako by to nijak nespěchalo, ale spěchá to mimořádně. Žijeme v době války Ruska proti Ukrajině, v době, kdy jsme se oficiálně stali pro Moskvu nepřátelskou zemí, kdy jsou naši ministři Kremlem obviňování z terorismu, kdy aktivity ruských a čínských zpravodajců nepochybně jedou na plné obrátky. Naše služby musí reagovat a musí být přísně kontrolovány, ÚZSI mezi ně rozhodně patří. Zároveň potřebujeme, abychom mohli důvěřovat jejich šéfům. Tohle všechno Fiala podceňuje. A jistě, řeší další velké problémy, ale bezpečnost zanedbávat nesmí.

