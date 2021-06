Babiš hezky zpívá ptáčkovi Šlachtovi, když ho lapá. Ale společného nemají nic

S chválou exšéfa ÚOOZ Babiš riskuje, protože podle výzkumné agentury Kantar Přísaha čerpá nejčastěji z řad těch, kteří v roce 2017 dali hlas ANO nebo nevolili.

Zdaleka nevíme, jak dopadnou podzimní volby, voličské preference se čile hýbou. Jisté se zdá pouze to, že Andrej Babiš už má nejlepší časy za sebou. Na svou vysněnou jednobarevnou většinovou vládu se zcela jistě nezmůže, i kdyby se rozkrájel. Už teď tedy hledá, s kým se po volbách spojit. Od Miloše Zemana má slíbeno, že pokud jako jednotlivá strana vyhraje, bude pověřen sestavením vlády.

Ale s kým? Nyní vládne s Janem Hamáčkem, s ČSSD, a u moci ho drží komunisté. Sociální demokraté poslední dobou ve většině průzkumů nedosahují pěti procent, do sněmovny se vůbec nemusí probojovat. Všechno, co jejich ministři vymyslí, pokud něco vymyslí, zužitkuje Babiš. Komunisté se drží okolo pěti procent, ale jistého mají jen Lenina na zdi a Stalina v srdci.

Takže s kým? Nahoru stoupá Přísaha expolicisty Roberta Šlachty. Už se v průzkumech dotkla pětiprocentní hranice. Bývalý šéf ÚOOZ opět vytasil oblíbený "boj proti korupci", stejně jako Babiš v roce 2013. Ten ovšem s korupcí "zatočil" tak, že ji nepotřebuje, Agrofert, z něhož mu plyne zisk přes svěřenský fond, dostává obří dotace i státní zakázky (státní lesy, státní strategické rezervy, projekty Lovochemie). Babiš dnes nepotřebuje korumpovat, potřebuje se udržet jako premiér, pak bude líp (Agrofertu, nám ne).

Roberta Šlachtu chválí. Srovnává ho se sebou, což je u Babiše nejvyšší možné vyznamenání, neboť sebe si váží nejvíc. Na CNN Prima News o něm řekl: "Pan Šlachta dělá přesně to, co jsem dělal v roce 2013, úplně přes kopírák. Není to ale žádné moje béčko. Dělá to dobře, je to pohledný muž, chodí, má kontakty, má i dobré fotky. Je to přesně hnutí ANO v roce 2013, přesně takhle jsem to dělal, on to dělá dobře. On má kontaktní kampaň a má to samozřejmě jednoduché."

Úplně přes kopírák? Fakt? Ale ne, to je jen "když ptáčka lapají, hezky mu zpívají". Přes kopírák není nic. Babiš přišel do politiky z miliardového byznysu a jeho záměrem, jak jsme rychle poznali, bylo znásobit svůj majetek, což se mu podařilo. Šlachta přišel do politiky z opačné strany, chytal zločince a místo miliard má "holý zadek".

Přes kopírák nejsou ani jejich kampaně. Babiš do nich rval miliony, Šlachta staví jen a jen na svém osobním příběhu. Nesedí ani tvrzení s "pohledným mužem"; nejsem žádný arbitr elegance, ano, Šlachta je štíhlý fešák, ale Babiš? Pohledný? A dále ony kontakty? Babiš měl před vstupem do politiky vazby na politiky velkých stran, především ČSSD. Šlachta? Zásahem na Úřadu vlády si znepřátelil všechny kromě ANO a Babiše. Tomu zasloužený pád vlády Petra Nečase napojené na kmotry (na jiné kmotry než Babiš) pomohl. Pokud Šlachta má nějaký "kontakt", je to právě současný premiér.

S kým by Babiš vládl, kdyby náhodou mohl?

Takže potom sedí jen to, že Robert Šlachta "má i dobré fotky", což je pro Babiše samozřejmě základ, on vnímá politiku jako umění PR, jako umění marketingu, masivní oblbování voličů.

Babišova chvála se Šlachtovi asi moc nelíbí. On bude vědět svoje o Čapím hnízdě, o střetu zájmů, o Jaroslavu Faltýnkovi, o Stoce a dalších perlách ANO. Dost možná mu Babiš chválou škodí. Ale nadbíhá mu fest, jako by si ho už čechral do vlády: "Robert Šlachta má antikorupční étos. Akorát že na nás nemá co kritizovat. Já jsem za Šlachtou stál, když ho Chovanec popravil. Já jsem za něj bojoval. On mi jako nevadí."

Pak trochu přibrzdí: "Leccos se o tom jeho hnutí povídá, já nevím, kdo za tím stojí nebo nestojí. Ale ten zásah policejní v roce 2013 byl teatrální, nemuseli se vlamovat paní Nagyové do bytu, mohli si ji pozvat normálně. Já pana Šlachtu neznám, my se známe jen z nějakých kauz." Jako správný populista ví, co lidi naštvalo - jak zakuklenci odvádějí ženu z bytu. Nejen to, co kdyby lákal do vlády se Šlachtou i odeesku? Tu Babiš šetří, s tou si to nechce rozházet jako s "ekofanatickým, multikulturní Pirátostanem", jak nazval Piráty.

Pokud by koalice PirSTAN a Spolu po volbách vydržely, pokud by část Spolu nešla s Babišem do vlády, což nyní tvrdí, že dodrží, kdo by se ANO nabízel? Ve sněmovně bude jistě SPD (antieko, monokulturní, prokremelský Nacionálostan). Pro Babiše by ale vládnutí s Tomiem Okamurou garantovalo noční můru (to by pak spal ještě méně než Karel Havlíček). Okamura by mu dělal přesně to, co on sám prováděl Bohuslavu Sobotkovi, jen ještě mnohem hůř. Dva superpopulisti na jednom smetišti (z vlády by se stalo smetiště), to je trochu moc.

A do toho superspravedlivý Šlachta? Vláda ANO-SPD-Přísaha? Totál panoptikum a jasná výzva "vemte nohy na ramena" pro mnohé české občany. Nedávno Babiš ve sněmovně křičel "já jsem svrchovaný premiér této země a nikdo ze zahraničí nám tady do toho nebude kecat". Tak v takovém trojuskupení by mu do toho kecal jak Okamura, tak Šlachta a na svrchovaného premiéra by mohl zapomenout.

S chválou exšéfa ÚOOZ Babiš dost riskuje, protože kupříkladu podle výzkumné agentury Kantar "Přísaha Roberta Šlachty čerpá nejčastěji z řad těch, kteří v roce 2017 dali hlas ANO nebo u voleb nebyli". Jinými slovy mu Šlachta krade hlasy, takže chválit ho je poněkud sebevražedné.

Ale zároveň zase i mazané. Vyzdvihovat nyní úspěšného Šlachtu má jednu výhodu: trestně stíhaný Babiš, jehož policie žádá obžalovat a který lítá v pro stát nebezpečném střetu zájmu, vypadá, jako že fakt podporuje českého Cattaniho, jako že by fakt šel proti korupci a zločinu. Po podzimních volbách to bude ještě hodně zajímavé.

