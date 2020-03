Babiš je svázán s Agrofertem. Kauza Batesys a Deza ukázala, že holdingu (sobě) pomáhá

Český premiér je splachovací a jeho ctitelům bude trvat ještě dlouho, než otevřou oči. My je máme otevřené už nyní a jemu to hodně, hodně vadí.

Je premiér Andrej Babiš dál spojen s holdingem Agrofert, který vložil do svěřenského fondu? Pokud není, pak by s ním neměl mít nic společného (ani odtud dostávat peníze, jež dostává). A pokud není, pak by pro něj už vůbec z pozice předsedy vlády neměl pracovat a prací pro holding úkolovat experty vlády. Podle serveru Seznamzprávy.cz se to ovšem stalo rok poté, co se Agrofertu údajně "zbavil".

Na začátku února 2018 vydal premiér pokyn, aby se náměstek ministerstva průmyslu, expert na optické sítě Ondřej Malý, zabýval nabídkou soukromé společnosti Batesys, kterou zaslala nikoli vládě, nějakému ministerstvu, nýbrž energetické společnosti Deza, jež patří do holdingu Agrofert. Deze Batesys nabídl část podílu a připojení k optické síti, kterou u nás chtěla vybudovat. Firma vlastní akcie na Kypru, šlo o obchod za miliardy korun.

Už dříve psaly Hospodářské noviny, že podle exministra průmyslu Vladimíra Kremlíka byl celý projekt podezřelý a varovaly prý před ním bezpečnostní služby. Nebylo jasné, kdo za firmou stojí, proto Kremlík její návrh odmítl. Jenomže mu byl po čase strčen znovu, a to poslancem hnutí ANO Martinem Kolovratníkem, kterému materiály údajně předal další poslanec ANO Pavel Pustějovský. (To jen abychom viděli, jak to v protikorupčním hnutí chodí.)

Zpět k premiérovi. Vydal pokyn náměstkovi Malému, Malý věc (pro Babiše, potažmo pro Dezu, potažmo pro Agrofert) posoudil a dostal pak z Úřadu vlády další pokyn, ať odpoví přímo firmě Batesys, která Deze obchod nabídla. - Divili se v Batesysu? Možná ne, je pravděpodobné, že se na Dezu obrátili právě pro vazby Agrofertu na premiéra.

Babiš reagoval jako vždycky, když je chycen při činu, "vykrúcal sa jako had". Na otázky Seznam Zpráv řekl: "Já to samozřejmě odmítám. Je to nesmysl. Celá ta vaše reportáž je nesmysl, protože já jsem se o té firmě dozvěděl od pana ministra Kremlíka. Ta kontroverzní firma se tady pohybovala a ty informace jsem dostal nedávno."

Agrofertozrádci a "pomatená" Hohlmeierová

Nejsme tak naivní, abychom čekali, že Babiš přizná: Ano, dělal jsem to pro svou firmu. Ale celá ta věc obnažuje realitu. Všimněme si té bohorovnosti, premiér dává osobní pokyny na vytištěné maily, nařídí, ať náměstek odpoví přímo Batesysu (Lukáši Abazídovi, jednomu z představitelů společnosti), zřejmě je pro něj naprostá samozřejmost, že pro Agrofert dělá. Otázkou pak je, o čem všem nevíme, co všechno vládní úředníci či pracovníci firem (nevíme, kdo korespondenci předal novinářům) nepustili ven.

Důležitá otázka: jak by premiér reagoval, kdyby mu podobnou žádost o posouzení poslala nějaká firma, jež není "uložena" v jeho svěřenském fondu? Poslal by ji někam (známe jeho slovník). Ale Agrofert, jak se ukazuje, je stále jeho a má na něj silné, nepřerušené vazby. Proto taky bojuje za zemědělské dotace, ne pro Česko, pro svůj holding.

Proto tak drsně zaútočil na kontrolní misi, kterou v Česku nedávno vedla předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu EP Monika Hohlmeierová. Mimochodem úctyhodná, vážená žena, členka CSU a dcera slavného Bavora Franze Josefa Strausse. Tématem kontroly byl mimo jiné střet zájmů Andreje Babiše. O Hohlmeierové pak řekl, že je "pomatená".

Zcela mimo normalitu a realitu zaútočil i na europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) a Mikuláše Peksu (Piráti), kteří se mise Hohlmeierové účastnili: "Zdechovský a Peksa jsou vlastizrádci, měli by bojovat za české zájmy," řekl. Obvinil je, že dělají potíže české vládě.

Ta věta je cosi jako "freudovské přeřeknutí". České europoslance označil Babiš za vlastizrádce, protože sledují jeho střet zájmů, jeho spojení s Agrofertem. Kontrolují, jak nakládáme s evropskými penězi. Nezapomeňme, že i my jsme stát Evropské unie, jde i o naše peníze. Pro Babiše "vlast" zrazuje každý, kdo jde proti němu. Proč? Jeho vlastí je Agrofert, jeho holding (nyní ve svěřenském fondu). Správně ta věta měla znít: "Zdechovský a Peksa jsou agrofertozrádci, měli by bojovat za zájmy mého holdingu."

Dodejme, že se premiér později, po velké veřejné kritice a poté, co europolsancům lidé vyhrožovali smrtí, na Frekvenci 1 omluvil a řekl, že slova o vlastizradě byla nadsázka, trval však na tom, že Zdechovský a Peksa "poškozují naši zemi"…

Na Hohlmeierovou Babiš zaútočil jen těsně předtím, než Seznam Zprávy zveřejnily maily, z nichž jasně plyne, že Babiš úkoloval náměstka Malého v zájmu Agrofertu. (Dost možná už věděl, co server chystá.)

Jeho práce pro holding je věc, pro kterou by měl skončit coby předseda vlády. Prezident (kdybychom měli prezidenta, který hájí Česko) by ho musel odvolat. Ale ono se nestane nic, Babiš je splachovací a jeho ctitelům bude trvat ještě dlouho, než otevřou oči. My je ale máme otevřené už dnes a na otázku položenou na začátku textu můžeme se zármutkem odpovědět: ano, Babiš je dál spojen s holdingem Agrofert, dokonce pro něj nutí pracovat vládní úředníky.