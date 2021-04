Babiš je zbabělec. Už couvá. Ze státního terorismu udělal „útok na zboží“

Není důvod být zbabělí. Jsme členskou zemí NATO a EU. Nikoho netorpédujeme, nikomu nevyhazujeme muniční sklady do vzduchu. Rusy jsme v roce 1968 neokupovali.

Že bychom se dmuli pýchou na naše špičkové politiky, to vskutku nehrozí. Tiskovka premiéra Babiše, vicepremiéra Havlíčka a ministra zdravotnictví Arenbergera v pondělí večer fungovala jako studená sprcha. Ze státního terorismu se stal "útok na zboží". Babiš opět prokázal, že je zbabělec. Jeho tiskovka byla výchovou k národní zbabělosti.

O dva dny dřív, v sobotu 17. dubna, působil premiér odhodlaně. "Při této explozi došlo k obrovským materiálním škodám, vážnému ohrožení a narušení životů mnoha místních obyvatel, ale především zde zahynuli dva naši spoluobčané, nic netušící, nevinní otcové rodin," řekl. A dodal: "Česká republika je svrchovaný stát a musí na tato bezprecedentní zjištění odpovídajícím způsobem reagovat…"

V pondělí večer už mluvil úplně jinak: "Nebyl to akt státního terorismu, byl to útok na zboží bulharského zbrojaře. Přítomnost agentů na našem území je naprosto nepřijatelná." A ještě: "Rusko neútočilo na Českou republiku. Agenti útočili na zboží bulharského obchodníka s municí, se zbraněmi, který pravděpodobně tyto zbraně prodával státům, které bojují proti Rusku. Bylo také řečeno, že to mělo vybouchnout po cestě. Je to nepřijatelné, tuhle akci zpackali."

Tohle je problém. Nikdo nečeká, že Babiš vyhlásí Rusku válku, nejsme národ bláznů. Ale udělat z teroristické akce "útok na zboží", to jsou zjevně příkazy z Hradu, kolaborace se Zemanem. Jistým mementem by pro Babiše mělo být to, co se stalo v pondělí v noci. Skupina Zastavme velezradu promítla na Pražský hrad v noci z pondělí na úterý obří nápis VELEZRADA. Aktéři prosí "parlament, aby konal a žaloval prezidenta republiky pro velezradu".

Vraťme se k "útoku na zboží". Babiš se odvolával na vyjádření nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který se ovšem vyjadřuje v trestněprávní rovině. Premiérovo vyjádření má rozměr politický, mezinárodní. Pokud ruská vojenská rozvědka GRU pošle do Česka agenty, aby tu nachystali atentát, pak je to státní terorismus. Policie "pracuje s verzí", že munice měla vybouchnout cestou, ale vybouchla ve Vrběticích, zabila dva lidi a způsobila škody za více než miliardu korun. Není kam couvat.

Agent StB nebývá hrdina

Babišovy věty "je to nepřijatelné, tuhle akci zpackali" jsou skandální. Popravdě nevíme, jestli to "zpackali", premiér je v podstatě omlouvá, každý soudný člověk to slyší, slyší ten jeho tekutý strach ze Zemana. Jistě, agent StB asi nebude z podstaty hrdina, ale tohle je příliš.

Nejen to. Babiš nechal přechodného ministra zahraničí Hamáčka, člověka, který se chystal do Moskvy, i když věděl o GRU a Vrběticích, a poté zjevně lhal, že šlo o jakýsi "zastírací manévr", jet vyjednávat pomoc zemí EU. A, jak jinak, Hamáček to nezvládl. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell po jednání ministrů zahraničí EU řekl, že Praha nepožádala o to, aby země EU koordinovaně podpořily postup České republiky. To znamená, že to Hamáček neřekl jasně, tak jasně, aby to každý pochopil. Ostatně měl požádat naše velvyslance, aby o to jednotlivé státy požádali. - Tohle si měl premiér pohlídat. A zase to zbaběle neudělal.

Obojí, "útok na zboží" (asi největší ubohost, jakou jsme od premiéra Babiše za poslední roky slyšeli), ale i jasné nepožádání o vypovězení ruských diplomatů z dalších zemí, jak to proběhlo po pokusu o vraždu agenta Skripala v Británii (Česká republika tehdy vyhostila tři Rusy), ukazuje na strach ze Zemana a z Rusů.

Co tedy vláda po skandálním odhalení udělala? Vyhostila 18 agentů ruských tajných služeb, nebude oslovovat Rosatom v tendru na Dukovany a snad požádá o náhradu vrbětických škod.

Na pondělní tiskovce odpovídal také ministr Arenberger na otázku, jak to bude s vakcínou Sputnik V. Zopakoval dvakrát, že ministerstvo zdravotnictví zaujímá ke Sputniku "neutrální postoj". Jistě, Arenberger je ve vládě kvůli Sputniku, proto ho Zeman jmenoval, ale je to další vládní zbabělec. Sputnik u nás nepadá v úvahu. Jen blázen by ho sem dovezl.

Z premiéra Babiše je derniér Babiš

Dvojministr Havlíček sice oznámil, že Rosatom nebude osloven (jak to chtěly naše bezpečnostní instituce již dlouho), ale pro Seznam Zprávy Byznys řekl, že další kroky následovat nebudou. "Spíš než pokračování vzájemné přestřelky byl bych rád, aby se situace zklidnila," řekl. - Připomeňme mu, že výbuchy ve Vrběticích nebyla "vzájemná přestřelka".

Havlíček dál: "To, že odchází diplomaté z ČR a Ruska, je dostatečně významná věc. To, že jsme vyřadili Rosatom z možnosti být součástí tendru na Dukovany, je dostatečně razantní odpověď. Nebylo by dobré, kdybychom se vzájemně trumfovali, kdo udělá větší opatření." A pokračoval: "Máme tu tisíce firem, které obchodují s Ruskem. Nám jde o to, aby průmyslové a obchodní vztahy pokud možno zásadním způsobem neutrpěly. Cílem nikoho není torpédovat to dále a dále."

Všimněte si, jak celou věc (jak je u nás u části politiků zvykem) postavil na hlavu. To my zřejmě "torpédujeme" někoho. Zní to tak hloupě, zbaběle a uboze, tak prorusky a protičesky, že se tomu ani nechce věřit. To už není ubohost, to je skutečně otevřená práce pro Rusy.

Zatímco v sobotu to vypadalo, že Rusové překročili únosnou mez, v pondělí už stačili (zřejmě přes Zemana) Babiše zpacifikovat. V pondělí působil nejen jako zbabělec, ale zároveň jako vydíraný člověk. Nikoli jako premiér, ale jako bičovaný derniér.

Česko se přitom bát nemusí. Jednak "nic neprovedlo". My nikoho "netorpédujeme", my muniční sklady do vzduchu nevyhazujeme, my jsme Rusy v roce 1968 neokupovali. Jsme členskou zemí EU a NATO, není důvod být zbabělí. A přece naši nejvyšší představitelé zbabělí jsou. Promítá se jim na čelo nápis "velezrada" a "vlastizrada". Nenechme se premiérem vychovávat k národní zbabělosti.

Chystá vláda reakci na ruskou odvetu? Sledujte brífink po jednání kabinetu (video DVTV z 19. dubna 2021)