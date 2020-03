Babiš na seniory kašle. Vládu neřídí. Ministři spolu válčí. Jednota nula, hlavně PR

Někde dole, hluboko pro marketingovou válku vlády, bojují senioři, sociální pracovníci a zdravotníci, aby často jen vlastními silami přežili nákazu.

O koronaviru víme jistě: nejnebezpečnější je pro seniory, ty nejvíc zabíjí. Proto by nám mělo být jasné, koho máme chránit na prvním místě: seniory doma a seniory v pečovatelských zařízeních. Jsem si jist (a vím ze svého nejtěsnějšího okolí), že lidé, kteří zařízení pro staré lidi vedou, dělají, co mohou, aby svoje klienty ochránili. Pomáhají jim i dobrovolníci zvenčí. Stát udělal málo.

(Druhá oblast, jež má být přednostně chráněna, tedy přednostně vybavena ochrannými prostředky od roušek, respirátorů, štítů, rukavic, ochranných oděvů, dezinfekcí atd., je zdravotnictví. Nemocnice, polikliniky, lékaři, zubaři, záchranná služba. Ani tam to nefunguje, ještě na konci minulého týdne, v době, kdy se již virus masově šířil a málo se testovalo, nebyli lidé v těchto místech dostatečně chráněni. Víme to všichni. Každý tam máme známé, příbuzné, a slyšíme, jak denně riskují, že dostanou neúnosnou dávku viru.)

V domech pro seniory se nemoc Covid-19 za této situace zákonitě musela objevit a bohužel i objevila. Mnohde zbytečně. Kdyby byl personál i klienti lépe chráněni, nemuselo se to stát.

Zákazy rozhodně v domovech pro seniory nestačí. Lidé, kteří o staré lidi pečují, mají vlastní rodiny, jezdí do práce autobusem, musejí nakupovat, chodit ven s dětmi, starat se - někteří - také o svoje staré rodiče. Jistěže nosí roušky, které si sami ušili (samy ušily), nebo jim je přinesli dobří lidé. Jenomže to nestačí. Sami si shánějí ochranné pomůcky, respirátory, avšak jejich možnosti jsou značně omezené. Příklad. Když třeba pracujete s lidmi, kteří trpí demencí, ti si roušku nenechají nasadit, potřebujete ideálně štít, abyste je i sebe kryli.

Poté, co virus pronikl do domovů pro seniory, ministerstvo zdravotnictví předvedlo, jak je mimo. Adam Vojtěch nařídil, aby vedení domovů vyčlenilo pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na koronavir, v karanténě nebo pro pacienty s lehkými příznaky. Mají ráno a večer klientům měřit teplotu bezkontaktními teploměry. Nesmějí jíst společně. Rady z jedné části zbytečné, v domovech to dávno dělají, z druhé části mimo, v praxi to nejde udělat.

ANO proti ČSSD

Na ministra Vojtěcha se snesla tvrdá a oprávněná kritika. Najednou je ta neschopnost a vlastně i lhostejnost k seniorům vidět, doslova si na ni můžete sáhnout. Marketing už nestačí, peskovací tiskovky premiéra virus nezastaví.

Do vlády je vidět jak do půllitru piva plného tonoucích much. Premiér se dál stará o své PR. V době, kdy vláda před seniory selhala, Babiš kupříkladu poradil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi na Twitteru, ať se inspiruje v Česku a zavede povinné nošení roušky na veřejnosti. To radí premiér země, kde si roušky lidé ušili sami nejen doma, ale i v domovech pro seniory.

Do toho další úkaz. Babiš sice prosí občany, aby táhli za jeden provaz, jeho ministři se však před celou zemí hádají, kdo co nezvládl a kdo co zařídil. Několik týdnů předtím premiér (ANO) držel stranou vicepremiéra Hamáčka (ČSSD), blokoval práci Ústředního krizového štábu, který měl Hamáček vést. Nevede. Babišovi ministři to raději vrazili náměstkovi ministra zdravotnictví Prymulovi. Trapné.

Ministr Hamáček si na Twitteru vyřizuje účty s ministrem Vojtěchem. Hádají se, kolik kdo přivezl materiálu z Číny. (Jednotu ovšem vláda předvádí při noční děkovné oběti koronavirovému čínskému božstvu.) Ministryně práce a sociálních věcí Maláčová (ČSSD) též napadá Vojtěcha. Pracovníky v sociálních službách mělo ochrannými prostředky vybavit ministerstvo zdravotnictví a hejtmani, tvrdí. "A evidentně tu situaci nezvládají. Situace v domovech pro seniory je v tuto chvíli zoufalá," řekla Seznamu Zprávy.

Hamáček se ještě stačil vymezit vůči "Babišovi v sukních", ministryni financí Schillerové. Ministerstvo vnitra (MV) totiž popřelo, že zpracovalo analýzu, podle které je jedno, jestli vláda nouzový stav vyhlásí podle krizového zákona, nebo podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Alena Schillerová toto tvrdila na tiskové konferenci vlády. Mluvčí MV její slova ovšem na dotaz serveru iROZHLAS.cz popřel.

Vidíme dvě hrubé chyby vlády, jichž se v krizi nesmí dopustit. Ministerstva se chovají jako nepřátelské party, jež spolu bojují. Marketingová válka resortů. Vnitro versus zdravotnictví, sociální věci versus zdravotnictví, premiér versus vicepremiér, vnitro versus finance. Druhá chyba: válčí i ANO proti ČSSD. Všecky ty bojové linie by měl premiér uklidnit, ale nemá na to. Sám ostatně bitky živí.

A někde dole, hluboko pro marketingovou válku vlády, bojují senioři, sociální pracovníci a zdravotníci o to, aby vlastními silami přežili koronavirovou nákazu.