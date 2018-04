Babiš na složení vlády nemá. Je otrokem sama sebe, čapí kauzy. Čaulidi začne otravovat

před 38 minutami

Trestní stíhání nejvíc svazuje samotného Babiše. Chce kontrolu nad policií (a nad inspekcí samozřejmě), bere to strašně osobně, zasekl se.

Vláda ANO a ČSSD prý nakonec nebude. Ve čtvrtek večer krachlo společné jednání, duo Jan Hamáček a Jiří Zimola se nedohodlo s trestně stíhaným Andrejem Babišem. Trestní stíhání v tom hrálo hlavní roli, zdá se.

Ukazuje se znovu, jak komplikované je pro ANO, které suverénně vyhrálo loňské sněmovní volby, vyjednávat vládu s předsedou "ocejchovaným" nedořešenou trestní kauzou. To je přesně důvod, proč se měl z politiky stáhnout do doby, než se problém Čapí hnízdo vyřeší. Všude na Západě to tak strany dělají, má to logiku. U nás a u ANO ne.

Další věc se ukazuje: Babiš není dobrý politik-manažer, nezvládá vyjednat vládu, neumí to. Jedná z pozice síly, drží se své utkvělé představy, jednobarevného, jím stoprocentně ovládaného kabinetu, kde "podřízeným" ministrům nařizuje, co mají dělat, jako by všemu dokonale rozuměl. To jeho ego, Já - Já, pak dlouho nic, je v dané situaci nesmírně omezující.

Roky se prezentuje jako supermanažer, který vydělal desítky miliard, blouzní o státu-firmě, ale když pak tu firmu dostane do ruky, není s to pět měsíců dohodnout vůbec nic. Sám sobě stojí v cestě. Další důvod: plně ovládá svou stranu, své klíčové lidi, kteří si prostě netroufnou říct: Hele, Andreji, zabal to, očisti se a pak se vrať. (Nebo aspoň: Andreji, tak jim dej to vnitro, ne? Copak ten střet zájmů jako Brno nevidíš?) To, co se Babišovi jeví jako základní výhoda jeho ANO, že ho vlastní, je ve skutečnosti pro něj i pro hnutí mimořádně limitující nevýhoda.

Na čem jednání s ČSSD zkolabovalo? Na resortu vnitra. Další Babišova umanutost, musí mít vnitro a musí mít finance. Víme, jak uvažuje: jako (bývalý) majitel Agrofertu, jako člověk, jemuž politika přinesla obrovské, miliardové zisky (podle Forbesu měl v roce 2013 osobní jmění cca 40 miliard korun, loni už zhruba 88). K tomu, v jeho představě, jak funguje stát, oba ty resorty nutně potřebuje. Bez nich to nedá (rozuměj další zvýšení osobního jmění v tomto volebním období).

Hamáček a Zimola chtěli vnitro. Zdůvodňovali to střetem zájmů, který má Babiš (tedy ANO) kvůli trestnímu stíhání. Co na to on? Dát jim vnitro prohlásil za absurdní: "Nabídli jsme jim spravedlnost. A požadavek na vnitro kvůli mému trestnímu stíhání je nepřijatelný. Proč? Moje kauza teď leží na stole státnímu zastupitelství, které spadá pod spravedlnost. Jako že policie je u nás ovlivněná?"

Zemana rozhněval…

Jako že policie je u nás ovlivněná? To říká Babiš vážně? Připomeňme jeho projev ve sněmovně letos 19. ledna, když poslanci jednali o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání: "Proč policie požádala o naše vydání v nejzazší možný termín, těsně před volbami, v srpnu 2017! Proč požádala, když to není politické zadání a objednávka. A to je hlavně objednávka mafie. Mafie, která tady kradla miliardy ve spolupráci s vybranými politiky."

Nebo: "My žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a objednat pravděpodobně, dostat někoho do vězení." Tak je policie ovlivněná, nebo není? Měl by si vybrat. Navíc je tu jeho nelítostný tlak na odstoupení šéfa GIBS Murína; v inspekci Babiš zjevně vidí klíč k ovládnutí policie.

Zpět k vládě a budoucnosti. Jedna věc je, že Babiš po pěti měsících prokázal: Nemám na to. Druhá pak, že ho prezident Zeman v druhém pokusu (první šéf ANO taky nezvládl) nejmenoval premiérem, pouze ho pověřil. Ajta, problém, hlava státu teď Babiše vlastně drží v hrsti.

Nezapomeňme, že Miloš Zeman se již stal prezidentem, ANO a Babiše víc nepotřebuje, šéf ANO už na něj nemá žádnou páku. Nejen to, v posledních týdnech Zemana zjevně dvakrát rozhněval: vyhoštěním ruských špionů a vydáním Nikulina nikoli na Rus, jak chtěl prezident, ale do USA. Čeští demokraté to přivítali a připsali Babišovi k dobru, Zeman naopak.

Teď může přijít prezidentský revanš, ty na mě takhle, holoubku? Tak já ti předvedu, kdo je tady pánem. Zeman si může začít hrát se svojí oblíbenou úřednickou vládou, může začít vyjednávat stejný obchod jako Babiš, když dával do kupy orgány sněmovny.

Ono nešťastné trestní stíhání nejvíc svazuje samotného Babiše. Chce mít kontrolu nad policií (a nad inspekcí samozřejmě), bere to strašně osobně, zasekl se. Podobně se zasekl na nepříliš demokratické představě monovlády, jednobarevné babovlády.

Dobrý je v PR, v sebereklamě. S vládou koná "slibojízdy" do krajů, fotí se s pomlázkami, čauliďuje o sto šest a lidi mu to zatím ještě baští. Jenomže jeho političtí soupeři (a Zeman) teď mají nabito, Babiš na složení jakž takž slušné vlády, která by uspěla i na Západě, zřejmě nemá ani napodruhé. Začíná vzbuzovat lítost. Ovšem politováníhodný Babiš? To není ten pán, co suverénně vyhrává volby… Svoje fandy, svoje "čaulidi", začne zanedlouho otravovat.