Babiš „na zdraví vlastních dětí“ tvrdil, že nezasahuje do svých novin. Lhal a lhal

před 1 hodinou

Slušný politik s šéfem ANO nemůže spolupracovat; neví, kdy lže a kdy mluví pravdu a kdy na něj chystá špínu přes média ve svěřenském fondu.

Objevila se další, již třetí tajná nahrávka předsedy ANO a ministra financí Andreje Babiše, který se na ní baví s dnes již bývalým novinářem MF Dnes Markem Přibilem. Domlouvají, jak se dostat pomocí kompromitujících zpráv z policejního spisu na kobylku politickým soupeřům.

Hned na začátku musíme říci: nevíme, kdo záznamy hovorů nahrál, nakolik jsou upravené, kdo je dnes zveřejňuje. Některé věci však víme: mluví na nich Andrej Babiš, sám to už nepopírá. A mluví na nich Marek Přibil v době, kdy byl redaktorem MF Dnes. Proto ho z redakce na hodinu vyhodili.

Na první nahrávce Babiš mluví sprostě o ministrech za ČSSD. To u něj nepřekvapuje. Na druhé nahrávce snuje pikle proti ministru zdravotnictví Ludvíkovi a ministru vnitra Chovancovi, oba za sociální demokraty. Mluví o termínech, kdy by bylo dobré špínu otisknout.

Na třetí nahrávce Přibil Babišovi předává údajné kopie částí policejního spisu Beretta, tedy případu, v němž kriminalisté vyšetřují vynášení informací z trestních spisů za peníze. Klíčové postavy: důstojník Radek Holub, excelník Pavel Šíma a expolicista Igor Gáborík. Ten měl ukradené zprávy předávat dál.

Ale opět musíme dodat, že vlastně nevíme, co Přibil Babišovi přinesl; byly to kopie skutečného spisu? Nebo se tak tento "novinář" jen tvářil? Nikdo zvenčí materiály neviděl, platí však, že debata nad nimi zní věrohodně, zřejmě jde o přepisy výslechů.

Třetí nahrávka může být pro Babiše smrtící. Podle ní nijak nepochybuje, že se jedná o části policejního spisu, sám tomu věří. Pokud to tak je, měl ihned informovat policii. Policejní spisy spadají pod jistou úroveň utajení. Spis Beretta není volně přístupný. Utajované materiály se nesmí kopírovat, šířit, nesmí se dostat nepovolaným do rukou. Babiš se ale nad kopiemi spisu - zdá se z nahrávky - vůbec nepozastaví, jako by to pro něj bylo naprosto samozřejmé a normální. Malér.

Případ nahrávek Andreje Babiše má více rovin. První a základní tvoří jeho vztah k médiím, která vlastnil, a později, kvůli lex Babiš, musel vložit do svěřenského fondu. Což neznamená, že na nich dál nemá zájem a že je nemůže ovlivňovat. Vazby na manažery i novináře zůstaly, fond nefond.

Určitě si to nepamatuju

Podle nahrávek se Babiš stýká s jedním z novinářů MF Dnes. Přes něj posílá vzkazy řediteli strategického rozvoje vydavatelství Mafra Františku Nachtigallovi; ten je považován za člověka, který má na MF Dnes zásadní vliv.

S Přibilem Babiš domlouvá kompromitující články na politické soupeře. Přibil, zdá se, funguje jako spojka mezi Nachtigallem a Babišem, nejen "muž na špinavou práci", ale hlavně důvěrník. Na toho je spoleh.

Babiš se zapřísahal, že noviny neovlivňuje. V červnu 2013 řekl: "Já můžu tady veřejně prohlásit na zdraví mojich čtyř dětí a dvou vnuček, že já v žádném případě nebudu nikdy zasahovat do práce redaktorů v Mafře." Lhal tehdy a lže dál.

Lhal i okolo nahrávek (co měl jiného taky dělat, je to Babiš). Nejdřív: "Určitě si to nepamatuju, že bych se na toto téma scházel. Je to kampaň. Vy pořád jen řešíte lži o mně." Později: "Dneska už vím, že to byla provokace. Myslím, že kdo si to vyslechne, vidí, že z toho nic nevzniklo. Já jsem na to reagoval velice zdrženlivě, protože jsem z toho měl špatný pocit. Považuji to za skandální. Tyto metody, které se používaly za komunismu, jsou používány na mě," (říká muž podezřelý ze spolupráce s StB, o níž svědčí minimálně deset zachovaných spisů.)

Po třetí nahrávce řekl: "Je to politická provokace. Já jsem mluvil velice zdrženlivě. Nedával jsem žádné příkazy, aby někdo něco zveřejňoval. Nahrávky se dají různě kombinovat a stříhat."

Lhaní v přímém přenosu. Politická provokace? Ale kdepak. V MF Dnes prostě měli člověka, kterého si přivedl Nachtigall a který byl určený na tyto věci. Dnes se to nedělá tak, že bude Babiš volat novinářům na telefon a úkolovat je. Většiny se manipulace netýká, novináři spíš narazí na poradě na odmítnutí témat, která by Babiše poškodila. Ale Přibil byl "specialista" a tu roli přijal.

Kolik dalších Přibilů?

Musel o tom vědět ředitel strategického rozvoje Nachtigall a šéfredaktor Plesl. Bez toho by "systém Babiš" nefungoval. Když vyhodili Přibila, problém zůstal. Nevíme, kolik dalších Přibilů v Babišových médiích pracuje. Zato teď s vysokou pravděpodobností víme, že Babiš takové spojky má a že je zneužívá proti politickým soupeřům. (Jen proti politickým? Proti obchodním ne?)

Pokud Přibil přinesl okopírované kusy spisu Beretta, je to zlé. Nejen to, že Babiš takové kopie bere jako housku na krámě, samozřejmost, ale taky fakt, že spisy tečou ven. Toto má být jeden z nejcitlivějších případů, který policie vyšetřuje. A on si v něm Babiš "čte před spaním".

Milan Chovanec a exestébák Laube předělali policii po svém, zrušili antimafiánský útvar vedený Robertem Šlachtou, to vše zjevně proto, že do ÚOOZ neviděli. A teď z toho molocha, kde se informace povinně sdílejí, zřejmě utíkají spisy (rovnou k Babišovi). Povedená reorganizace.

Velký rozruch vyvolala věta Babiše na třetí nahrávce: "Šlachta mi vzkázal, že by chtěl být policejním prezidentem." Je brána jako důkaz, že Babiš a Šlachta jsou spojeni. Pokud ano, Šlachta se šéfem policie nemůže stát. Dodejme, že on žádost o nejvyšší policejní funkci popírá a že věřit Andreji Babišovi je jako věřit baronu Prášilovi.

Kauza nahrávek Babiše o Česku nevypovídá nic pěkného. Média, která vložil do svěřenského fondu, zneužíval a chce zneužívat. Vůbec nechápe roli médií jako nezávislé kontroly. Je to pro něj páka na soupeře. Nic víc.

Poškozuje to nejen politiku, ale i média. MF Dnes je jeden z nejčtenějších listů, má být nezávislý, to je smysl novin, ale on slouží jako nástroj Andreje Babiše.

Vážné je i to, že lze místopředsedu vlády tajně nahrávat. Narušeno bylo jeho soukromí. Kdo ho nahrál? Nejpravděpodobnější varianta: Přibil. Proč? Aby ho vydíral? Aby se sichroval? Nevíme. Víme však, že se s ním Babiš setkával zcela vědomě a dal při tom najevo záměr škodit politickým soupeřům.

Kdyby ho Přibil nahrával, aby ukázal, že šéf ANO média zneužívá, kdyby nahrávky sám zveřejnil a takto prezentoval, veřejný zájem by zřejmě převládl nad tím, že záznamy pořídil bez politikova vědomí, nezákonně. Jenomže Přibil tvrdí, že on jejich setkání nenahrával. Pokud to tedy dělal, měl jiné důvody než veřejný zájem a jeho počínání je odsouzeníhodné.

Po zveřejnění všech tří nahrávek (dost možná přijdou další) víme s jistotou, že Babiš nemůže zůstat ve vládě. Slušný politik s ním nemůže spolupracovat, protože neví, kdy lže a kdy mluví pravdu a kdy se na něj chystá vyšplíchnout špínu přes média, která zaparkoval ve svěřenském fondu.