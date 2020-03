Babiš nám pošle vojáky do bytu, svěří jim naše data. Chytrá karanténa? Nebezpečná

V Česku najednou vyrůstá obrovský armádní komplex, pod který spadne hygiena i trasování. A právě trasování představuje masivní vstup do našeho soukromí.

Souboj s koronavirem pokračuje. Vláda Andreje Babiše prodloužila omezení volného pohybu až do 11. dubna. S vysokou pravděpodobností požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o měsíc. Další změna - Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) nově povede ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Hygienik Roman Prymula dostane podle předsedy vlády jiný, větší úkol.

Lidovkám.cz (jež spadají pod jeho svěřenský fond) Babiš řekl: "Jde skutečně o nejdůležitější projekt, který stát chystá." Zde najdeme důvod, proč bude smět krizový štáb po dvou týdnech řídit Hamáček.

Premiér tvrdí, že jsme se ocitli ve druhé fázi vládních kroků. (V první byla zavedena plošná opatření, jež mají zastavit nekontrolované šíření viru). V druhé má plošná opatření vystřídat chytrá karanténa. (Plošná omezení však trvají dál.) Babiš to popsal: "Chytrá karanténa pracuje s rychlou identifikací rizikových kontaktů a individuální izolací, což je naprosto zásadní. Nakažený se trasuje pomocí informačních technologií, důležitá je rychlost realizace."

Oznámil nám, co se bude dít: "V projektu počítáme s GPS mapami. Nakažený bude vytrasován elektronicky pomocí dat ze svého mobilního telefonu a platební historie, pokud s tím bude souhlasit. Vznikne taková interaktivní mapa a na základě ní si bude infikovaný rozpomínat, s kým se mohl v poslední době setkat a nakazit ho. Tyto rizikové kontakty budou co nejrychleji testovány. Ten, kdo bude testován pozitivně, bude povinně umístěn do izolace." Nakažený prý bude i telefonicky kontrolován, zda karanténu dodržuje. O.K. To chápeme.

Není ovšem jasné, nakolik to Babiš plete. Zdaleka ne každý má v telefonu aplikaci mapy.cz, ne každý má zapnuté GPS. Zřejmě má jít o systém, který popsal Prymula, tedy o kombinaci sledování telefonu, jež poskytnou mobilní operátoři, a placení kartou, jež se odečte z terminálů.

Právě okolo trasování a izolování nakažených vzniká nový centrální štáb. Armáda dá dohromady 33 odběrových týmů, ty budou vyjíždět k rizikovým kontaktům a nabírat vzorky. Vojáci posílí krajské hygienické stanice. A "budou také dezinfikovat místa, kde se pohyboval nakažený," řekl Babiš.

Pán Bůh s námi a zlé pryč

Tak to vypadá hodně drsně. Nakažený se, jak víme, v době omezeného pohybu pohybuje hlavně doma a v práci. Vletí k vám tedy vojáci z chemické jednotky a vyčistí vám byt či pracoviště? Jen tak? Nebo si vyžádají váš souhlas? Nevíme. Dál Babiš řekl, že armáda "bude mít na starost logistiku hygieny". Ale právě hygiena má mít podle dřívějších vyjádření Romana Prymuly na starosti trasování, tedy vstup do našeho soukromí. A hygiena bude zároveň posílena o vojáky, jak řekl premiér.

Celé to spadne pod armádu. Je to v pořádku? Lze to udělat bez souhlasu jednotlivců a bez posvěcení sněmovny? Doufejme, že nelze.

Kdo bude projektu chytré karantény "velet"? Lidovkám.cz premiér řekl: "Armáda. Velí tomu brigádní generál Petr Procházka, který byl pověřen náčelníkem generálního štábu." Procházka tedy již dnes velí centrálnímu řídícímu týmu. Babiš předpokládá, že projekt zastřeší Roman Prymula. "Bude zplnomocněncem vlády."

Pro občany teď bude hlavní váha spočívat v testování a nastupující "chytré" karanténě. Tu ovšem nebude řídit politik, ale vojáci! Armádní tým samozřejmě nebude spadat pod Hamáčka. "…projekt bude stejně jako krizový štáb fungovat pod vládou," řekl Babiš. Hamáčkovi zbude shánění roušek a respirátorů, kde může snadno pohořet. Prymula plus armáda (již vede náš skoro neexistující prezident) převezme celý "nejdůležitější projekt". Bylo hned jasné, že posazení ministra Hamáčka do čela ÚKŠ nebude jen tak, že je to další PR finta premiéra.

Babiš popsal, že generální štáb armády má epidemiology, lékaře, tři nemocnice. Musí "úzce spolupracovat s hygienou". Dodal, že se na projektu bude podílet ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice, vnitro, ministerstvo průmyslu, kraje, odběrové týmy. "Jde o obrovský strukturovaný komplex." Vzniká obří centrum, jež bude zasahovat do našich životů. Pán Bůh s námi a zlé pryč.

Co se bude dít s našimi daty, pokud dáme souhlas, aby byla použita? Dostane se k nim armáda? Neměla by, ale nevíme to. Nemáme žádnou záruku. Chyba.

Pavel Doležal z iniciativy COVID19CZ v DVTV popsal, jak má chytrá karanténa vypadat: "Postavili jsme systém, kde chráníme soukromí občanů. Je to zajištěné několika kroky… Člověk musí sám říct, že je ochoten spolupracovat s hygienou. A my jen musíme vědět, že je infikovaný. Spolupracujeme s operátory, oni pošlou (pozn. aut.: trasovanému člověku) esemesku… On nám musí dát souhlas, že to můžeme udělat. Na celý systém dohlíží profesionální auditoři z PricewaterhouseCoopers. My s nimi veškeré kroky konzultujeme. Naše firma Keboola se daty zabývá posledních deset let, stavíme ty nejvíc safe systémy s ohledem na soukromí lidí."

Znělo to důvěryhodně. Jenomže najednou tu vyrostl armádní centrální štáb, pod který spadne hygiena i trasování, jež představuje masivní vstup do našeho soukromí. Že byl z klíčové činnosti vyšachován Hamáček nám může být fuk. Těžko však můžeme přehlédnout, jak se do našich bytů, pracovišť (a možná i dat) dostane armáda. To přece nechceme, nespadneme snad kvůli nákaze pod vojenský režim.

Opozice by měla žádat po vládě garance, Babiš by jí měl umožnit, aby do armádního štábu vyslala své zástupce. Tady totiž fakt končí legrace. někdo musí tuhle armádně-babišovskou jízdu kontrolovat. Abychom se za pár dní nebo týdnů neprobudili v úplně jiném světě.