Babišova špína

Šéf ANO ukazuje, že by v roli prezidenta představoval velké riziko pro českou bezpečnost a že by společnost rozděloval snad ještě víc než Zeman.

Jak se vyvíjí kampaň před druhým kolem přímé volby nové hlavy státu? Rozeštvává společnost. Andrej Babiš do ní zatáhl ruskou agresi vůči Ukrajině, a to tím nejhorším možným způsobem - lží. Najednou jako by se hrálo o to, jestli u nás proběhne mobilizace, nebo jestli Česko zařídí mír. Nic podlejšího a cyničtějšího už snad bývalý premiér ani udělat nemohl.

V čem je to nebezpečné? Česko je dnes součástí Západu a zdejší vláda stojí na straně napadené Ukrajiny. Kdo chcete v kampani využít téma války, má dvě možnosti, buď se postaví za Kyjev, nebo za Kreml. V zemi s naší historií ale není úplně populární být zřetelně proruský, proto bývá takový postoj zabalen do "mírového" obalu.

"Jsem pro mír. Pro to, aby byly zastaveny dodávky zbraní. Pro diplomatické řešení" jsou ale slova, která fakticky podporují agresora. Protože Rusku se na Ukrajině nedaří, jak si představovalo. Válečný zločinec Vladimir Putin reálně o žádném faktickém míru vyjednávat nechce, denně na Ukrajině nechává masakrovat lidi a ničit tamní infrastrukturu. Pokud by měl skutečně zájem o mír, mohl by zastavit boje ihned.

Kampaň se zvrhla do lži. Začalo to Babišovou tiskovkou po prvním kole. Pak přišel jeho billboard "Nezavleču Česko do války, jsem diplomat, ne voják" a záhy následoval další - "Generál nevěří v mír, volte mír, volte Babiše". Do toho se na sociálních sítích začaly objevovat nebezpečné lži o tom, že Petr Pavel chce poslat na Ukrajinu bojovat české vojáky. V neděli večer během debaty v České televizi pak Babiš poškodil nejen dobré jméno soupeře, ale i republiky, když prohlásil, že pokud by to záleželo na něm, v případě napadení Polska nebo pobaltských států, by nesouhlasil s tím, aby jim Česko vojensky pomohlo. Zoufalec.

Českým občanům taky chodí falešná esemeseka tohoto znění: "Dobry den, tady general Pavel. Touto zpravou bych Vam chtel podekovat za hlas ve volebni kampani na prezidenta. Poprosim Vas, abyste se dostavil na nejblizsi pobocku AČR, kde budete vybaven potrebnou zbroji pro mobilizaci na Ukrajine." Část příjemců je vyděšena, bojí se mobilizace a války. Stejnou funkci má lživé, upravené video, kde Pavel říká, že "vstoupíme do války s Ruskem". Je to fake. Ve skutečnosti říká pravý opak.

Nechci říct, že tyto esemesky rozesílá tým Andreje Babiše, to jistě ne, říkám však to, že svým lživým napadáním soupeře vytvořil velký prostor pro dezinformace. Proruské servery stojí proti Pavlovi, fandí "mírotvůrci" Babišovi. Realita? Nepředstavil žádný mírový plán, jen se školácky vytahuje, že zná francouzského a tureckého prezidenta - Macrona a Erdogana.

Válka však není jeho jediným tahákem. Dalším je "víra", snaha oslovit katolíky, kteří volili Pavla Fischera. Zneužil k tomu kostel Panny Marie Vítězné neboli kostel Pražského Jezulátka. Ten před ním zavřel brány, bosí karmelitáni se nechtěli stát součástí jeho kampaně, on však dorazil, když opět otevřeli.

Kandidát Hradu a proruského tábora, nikoli "proruský kandidát"

O návštěvě kostela a o víře v sošku Jezulátka nechal natočit video. Vytahuje ji z kapsy, popisuje, jak dával Jezulátku prosby, "protože člověk musí věřit", nechal se natočit, jak zrovna Jezulátku píše, jak stojí sám před oltářem. V sekulárním Česku bizarní. O Jezulátku říká, že "funguje", vždyť za ním zašel i před prvním kolem a postoupil. Předvádí pohanskou, mechanickou víru. Uvidíme záhy, jestli "funguje". Vykládá, že video "nebylo součástí kampaně, nikdy bych si nedovolil to zneužít".

V debatě Blesku řekl, že ho zajímají horoskopy, "jsem čistá, urputná Panna, pan Pavel je štír, tak nevím, jaké je to znamení", "věřím, že existuje něco, nějaká spravedlnost a s postupem času vyhraje". Také nedělní debatu v ČT začal tvrzením, že se po bohoslužbě primase českého, Jana Graubnera, změnil. Řekl, že přítomné Graubner "vyzval a říkal: 'I Ježíš vyzývá lidi, začněte myslet jinak.' A mluvil o pravdě, lásce a spravedlnosti, takže jsem začal myslet jinak, změnil jsem názor…" V debatě pak ovšem lhal.

Proti němu stojí bývalý generál. Žádný svatý, žádné jezulátko, bývalý komunista, který za minulého režimu studoval na vojenského špiona. Teď proti němu však bojují proruské a dezinformační weby.

Proti špinavé kampani Pavel staví nadhled, zatím se nepřeklápí do babišovské útočné, lživé pozice. Mylně je mu vytýkáno, že v debatě Deníku.cz označil Babiše za "proruského kandidáta". Realita vyhlíží jinak. Pavel reagoval na soupeřovo tvrzení, že je kandidátem vládní koalice, a řekl doslova: "Pokud jsem já provládním kandidátem, tak pan Babiš je hradním kandidátem, je kandidátem proruského tábora v této zemi…" Jak jsme viděli výše, toto tvrzení bohužel sedí.

Politologové opakují, že "Babiš nastolil témata", válku, víru a Pavla coby "vládního kandidáta", kterým ovšem není, vláda svého člověka na Hrad nenašla. V pátek šéf a kandidát ANO natočil v Děčíně dvacetiminutový rozhovor s komunistou Josefem Skálou. Zřejmě další "nastolené téma". Usiluje o hlasy komunistů, kteří drželi u moci jeho vládu. A další téma: v sobotu vytáhl dopis s ostrým nábojem, který ve čtvrtek obdržela jeho manželka Monika. Vyšel jeden čerstvý, pro něj negativní průzkum, Data Collect a Kantar CZ pro ČT, podle kterého jej Pavel drtí. Babiš ihned otočil a nastolil téma či spíše polohu "jsem chudák, litujte mě". Uvidíme, jestli to zabere lépe než lži o soupeři.

Petr Pavel sice témata nenastoluje, ale minulý týden, když byl zdravý, zaplňoval náměstí, v Ústí nad Labem, v Ostravě, v Brně… V pondělí ulehl s teplotou, na žádné náměstí pochopitelně nejel. Může se ale opírat o silnou podporu Danuše Nerudové a Pavla Fischera. Sám se stává "tématem" tím, že působí jako naprostý protiklad k Babišově útočné kampani. Šéf ANO mnoho lidí znechutil, předvedl, že by v roli prezidenta představoval velké riziko pro českou bezpečnost a důvěryhodnost a že by společnost rozděloval snad ještě víc než Zeman.

