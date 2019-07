Babiš: Nejsem slabý premiér. Omyl. Ani Nečas nebyl tak slabý

Z premiéra čiší zoufalství a nerozhodnost. Prý ať si Šmardu vyřeší sociální demokracie se Zemanem, ona však nemůže, nemá na to zákonnou kompetenci.

Předseda ANO, premiér Andrej Babiš, řeší velký politický problém (vedle problému kriminálního, tedy vedle trestního stíhání). Celá jeho image je postavena na PR, na marketingu. Když uděláte reklamu mercedesu, že je to silné, nepřekonatelné auto, nesmí ho do kopce opakovaně předjet starý, rozložený trambus. A Babiš v kopci nestačí Miloši Zemanovi, politikovi s pravomocemi podstatně slabšími. Díky tomu si teď vykoledoval nálepku "slabý premiér".

Tohle nesnese a zjevně to dává zabrat i jeho marketérům. Proto ti kůrovci, syslové a "řešení sucha", proto tweet o směnárnách: "Cestou z Malostranského náměstí na Karlův most jsem objevil tu podvodnickou směnárnu z letiště. Jo, skutečně mají kurz 18 Kč za euro, a to lákají na nulovou provizi. Na nejvíc exponovaném místě Prahy dělají České republice ostudu tímhle šmejdským kurzem." (Jako by zapomněl, že byl ministrem financí a že je premiérem.)

Jeho lidé se mohou rozkrájet, ale Zeman z Babiše v poslední době udělal bábovku. Premiéra sraba, který se neumí bránit, neumí prosadit dokonce ani výměnu na postu ministra kultury, což je v Česku bohužel resort s minimem váhy a významu. Před nějakým časem, v době, kdy se řešil "novičok" (zjevně ruský pokus o vraždu agenta Skripala a jeho dcery v Británii), vydávání hackera Nikulina do USA či vyhoštění tří ruských agentů z Česka, Babiš ještě tak slabě nevypadal. Tehdy se Zemanovi dokázal vzepřít a měl k tomu oporu, ministry Stropnického a Pelikána. Ti jsou pryč, Babiš zůstal sám a už nevzdoruje.

Nechce vypadat slabě (přitom ví, že je ve srovnání se Zemanem něco jako vaječný likér vůči heroinu, ale potřebuje, aby si to neuvědomili i voliči). Pokouší se bránit. Jenomže jak? Jak to zařídit, aby všecko šlapalo postaru, aby byli se Zemanem spojenci, což fungovalo, když prezident Babiše potřeboval, a přestalo fungovat, když Babiš potřebuje jeho a žádá, ať se drží ústavy. To on ne, ani pro Babiše.

Premiér dal rozhovor Právu a Novinky.cz klíčové pasáže otiskly. Přiznává, že nemá, jak by prezidenta donutil jednat (kompetenční žalobu podat nechce, odmítá si starce na Hradě znepřátelit). Novinář Rovenský mu tedy řekne, ať se nediví, že je vnímán jako "slabý premiér". Reakce Babiše:

"Víte, dlouho jsem se držel zpátky a hledal kompromis, ale moje trpělivost už došla. Takže vám něco řeknu. Už nejsem ochoten dál hrát s ČSSD divadlo, už nejsem ochoten ze sebe nechat dělat hlupáka a otloukánka a nejsem ochoten poslouchat ze všech stran, včetně od funkcionářů ČSSD, že jsem slabý premiér."

Finta marketérů nezabrala

Chápete ten pokus, že? Každý ho chápe, je průhledný jako pauzák: Babiš je slabý, neschopen se Zemanem hnout, neochoten použít sílu ústavy, tak to hodí na ČSSD. Myslí si, že to provedl mazaně: "Celý problém si vyrobila ČSSD a její představitelé. Jde o vnitřní boj v rámci strany. Kauzu vyrobilo Sobotkovo a Chovancovo křídlo v soc. dem., tedy Plzeň, Ústí nad Labem, Praha a část Brna, které nikdy nepřijalo výsledek vnitrostranického referenda a celou dobu od vstupu do vlády hází panu Hamáčkovi klacky pod nohy."

Potíž tkví v tom, že 15. července zasedlo předsednictvo ČSSD. Předsedovi strany Janu Hamáčkovi vyjádřilo plnou podporu a Hamáček opakovaně žádá, aby byl na místo Antonína Staňka jmenován Michal Šmarda. Pro usnesení hlasovala naprostá většina přítomných členů předsednictva. Ze 42 lidí jich zvedlo ruku pro usnesení 37. (Někteří členové předsednictva na jednání nebyli, měli dovolenou.)

Takže žádné zlé křídlo Chovance a Sobotky, kdepak, jen prostý fakt, že vládní strana chce, mimochodem z velmi dobrých důvodů, vyměnit svého ministra. Navíc žádnou těžkou váhu; sám premiér řekl "je to v podstatě prkotina". Toto tedy ČSSD žádá po premiérovi, který požádal Zemana, aby podle ústavy (bez otálení) Staňka odvolal a Šmardu jmenoval. Marně.

Neúspěšná PR finta (hodit svoji slabost na ČSSD) bohužel ještě posiluje jistotu, že Babiš je slabý premiér. Kdyby byl silný, minimálně by veřejně přiznal: Já se Zemanem nehnu, nechci ho ztratit coby spojence. Místo toho zbaběle a nesmyslně hodil problém na koaliční vládní stranu.

Skoro se to nedá číst, z rozhovoru na Novinkách doslova čiší zoufalství a nerozhodnost. Prý ať si to vyřeší sociální demokracie se Zemanem, ona však nemůže, nemá na to zákonnou kompetenci, tu drží výhradně předseda vlády.

Když je dotázán, jestli tedy chystá s Hradem vládu drženou KSČM a SPD, řekne: "Nemám žádnou záložní variantu s SPD a KSČM. Xkrát jsem se vyjádřil, že nebudu chtít podporu pana Okamury, a to platí." (Pohříchu, v tomto se mu asi nikdo, kromě pana Okamury, nediví.)

Na celém rozhovoru je nejsmutnější, že Babiš na začátku velmi rozhodně tvrdí, jak není "ochoten dál hrát s ČSSD divadlo", "dělat ze sebe hlupáka a otloukánka", poslouchat ze všech stran, "že jsem slabý premiér". Nakonec ovšem podá veřejný důkaz, že je nejslabší premiér od roku 1990. Ani Petr Nečas, kterým mávala Jana Nagyová, později Nečasová, nebyl tak slabý jako Babiš. Vzkaz týmu marketérů: Finta hodit to na ČSSD opravdu, ale opravdu nevyšla.