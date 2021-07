Babiš nemá jinou možnost než Koudelku jmenovat. Ale Zemana se bojí jak čert kříže

Vypadá to, že se Babiš chce situací okolo jmenování ředitele BIS na dalších pět let promlčet, nechat to plavat, jen aby nenaštval Hrad, Zemana a jeho partu.

Blíží se 15. srpen, kdy řediteli BIS Michalu Koudelkovi vyprší první pětiletý mandát ve funkci. Zákon o zpravodajských službách říká: "Ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, vláda. Z výkonu své funkce je ředitel Bezpečnostní informační služby odpovědný vládě, která ho též odvolává." Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zase říká, že funkční období "ředitele bezpečnostního sboru trvá 5 let". A také: "Tatáž osoba nemůže být ustanovena na služební místo ředitele bezpečnostního sboru více než dvakrát za sebou."

Odtud jasně plyne, že premiér Andrej Babiš a jeho vláda má nejvyšší čas rozhodnout, kdo "bisku" povede. Zákon dává dvě možnosti, buď Koudelku jmenovat na dalších pět let, nebo vybrat jiného ředitele. Koudelka už řekl, že chce pokračovat, za svou práci byl vícekrát oceněn poslanci i západním zahraničím, činnost BIS chválí také premiér.

Naopak zásadně proti stávajícímu řediteli a také proti celé službě stojí prezident Miloš Zeman. Pracovníky kontrarozvědky nazývá "čučkaři" a Koudelku opakovaně odmítá jmenovat generálem. Se Zemanem proti Koudelkovi (a BIS) jednoznačně stojí také komunisté. Dodejme, že Koudelka asi ze všech nejvíc leží v žaludku Putinovi a jeho mafii.

Situace se zdá neobyčejně přehledná. Biska je oceňována za to, jak chrání naše bezpečnostní zájmy. Také díky její práci a jejím informacím bylo z Česka vyhoštěno několik desítek pracovníků a diplomatů ruské ambasády v Praze, z nichž část tvořili agenti ruských tajných služeb. Zdá se, že absolutně nic vládě nebrání ve jmenování Koudelky na dalších pět let.

Proti jsou Rusové a pochopitelně i Číňané (opět je míněno čínské komunistické vedení, nikoli běžní čínští občané), pro Rusy pracující Zeman a komunisté. Podle informací z bezpečnostní komunity i ze sněmovny hrají velkou roli blížící se volby, přesněji situace po volbách. Hrad podle těchto zpráv intenzivně tlačí na Babiše, aby Koudelku do funkce znovu nejmenoval. Podle hlasů z tajných služeb si jeho pokračování zásadně nepřeje Kreml (je to také dobře vidět na Moskvě nakloněných médiích v Česku).

Co, kdo je dnes vlastně "Hrad"? Prezident Miloš Zeman? Podle výše uvedených zdrojů se Zeman dnes vyskytuje spíš na vedlejší koleji, údajně je mu to už celkem jedno a na Babiše tlačí lidé okolo prezidenta, nejvíc údajně Zemanův poradce Martin Nejedlý, který zjevně prosazuje zájmy Moskvy. Jako páku má na Babiše používat právě povolební situaci a fakt, že prezident rozhoduje o tom, kdo bude sestavovat vládu, koho jmenuje premiérem. Babiš zároveň ví, že je v jeho životním zájmu premiérskou pozici si udržet. Z více důvodů: udržet se u moci, kvůli trestnímu stíhání a kvůli ziskům Agrofertu, tedy i jeho vlastním.

Temno nad biskou

Takže to, co se zdálo "jasné", se najednou stává mnohem temnějším. Babiš se bojí Zemana (Hradu, lidí, kteří Zemana obklopují a prosazují svoje zájmy) a hraje o sebe. Jde to tak daleko, že podle zpráv z BIS při setkáních s Koudelkou o jeho budoucnosti, zda dál povede BIS, nepadne ani slovo. To se zdá absurdní a krajně nezodpovědné.

Když se minulý týden Deník N pídil, jak si Babiš se situací poradí, odvětil: "Pana Koudelku vyřešíme v srpnu." Ale času je najednou strašně málo. Ozval se předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Minulou středu tweetoval: "Požádal jsem předsedu Výboru pro bezpečnost o svolání schůze s přizváním premiéra, od kterého chceme znát postup výběru a jmenování nového ředitele BIS. Nejistota a napětí, panující uvnitř našich tajných služeb, poškozuje ČR a znejišťuje naše zahraniční partnery."

Opravdu je naspěch, Bartošek je členem Výboru pro bezpečnost, jemuž premiér ze zákona musí předložit ke schválení budoucího šéfa BIS. Výbor má však řádné zasedání naplánováno až na 9. září, to už ovšem musí být ředitel BIS jmenován. Proto Bartošek žádá předsedu výboru Radka Kotena (SPD) o mimořádné zasedání a o přítomnost premiéra. Pro svolání takového typu zasedání Bartošek potřebuje 8 hlasů; zatím mu odmítli poslanci ANO, SPD a KSČM (typické, nepřekvapivé). Čeká, jak se rozhodne Jan Birke z ČSSD, s ním by Bartošek 8 hlasů získal a výbor by musel být mimořádně svolán.

Všecko to vypadá, že Andrej Babiš by se nastalou situací nejraději "promlčel", nechal ji plavat, jen aby si nerozzlobil prezidenta Zemana. Je ve velmi, velmi nepříjemné situaci hned z několika důvodů. V podstatě nemá jinou možnost než Koudelkovi mandát prodloužit. Šéf bisky je spojený s odhaleními okolo Vrbětic, kde ruští agenti vojenské tajné služby vyhodili do vzduchu muniční sklady, zabili dva Čechy a způsobili miliardovou škodu. BIS stojí za vyhošťováním ruských špionů.

Češi mají na Rusy "žízeň"

Navíc máme těsně před volbami, Babiš a jeho marketéři velmi dobře vědí, že Češi stále nezapomněli na ruskou okupaci 1968, že "mají na Rusy žízeň" a Vrbětice tento pocit znovu nemálo posílily. Nejmenovat Koudelku v podstatě nelze, Babiše by to poškodilo (a to je jediné, na co on slyší, ne na bezpečnostní zájmy Česka). Jenomže proti tomu stojí veliký strach, děs z Hradu, ze Zemanovy party.

Babiš se chce dost možná uchýlit ke zřejmě nezákonnému řešení, tedy k řešení, které zákon nezná, totiž k jakémusi "pověření" Koudelky třeba na rok a pak ať rozhodne další vláda. (Ale co když to bude zase jeho vláda? Zas v tom bude lítat.) Opakuji, že zákon takový postup neumožňuje, avšak během pandemie covidu jsme viděli, že se zákonností si Babiš hlavu neláme.

Otázkou je, jestli by "pověřený", tedy nikoli standardně na pět let jmenovaný ředitel mohl vůbec tajnou službu řídit. Jestli by se pak nemohlo stát, že všechna jeho rozhodnutí budou neplatná, nebo aspoň právně napadnutelná. (Nezapomeňme, že v pozadí stále číhá Hrad a že na Hradě stále pracuje Jiří Rom, bývalý analytik BIS, který chtěl bisku řídit, ředitelem se nestal a "přeběhl" k Zemanovi, na druhou stranu. Ten bude jistě vší silou pátrat, jak bisce uškodit za silné podpory svého prokremelského okolí.)

Skandální na Babišově váhání je jednak dopad té nejistoty dovnitř kontrarozvědky a jednak dopad na mezinárodní renomé české vnitřní tajné služby. Zahraničí (západní i východní) ostře sleduje, co se ve službě děje. Odstranění Koudelky by bylo Rusy vnímáno jako jejich pomsta za to, že byla po letech odhalena akce jejich agentů ve Vrběticích (pomsta provedená přes Hrad, přes Zemana). Odchod stávajícího ředitele by jistě přivítaly i čínské tajné služby, Číně by to udělalo větší radost než příslib další návštěvy Zemana v Pekingu, plánované na příští rok. Naopak Američané, Britové, Němci, Francouzi, Poláci a bezpečnostní experti dalších států vidí, v jak nestandardní situaci se jejich partnerská služba ocitla.

Je dobré zopakovat, že Babiš (jeho vláda) má jedinou rozumnou možnost, Koudelku po projednání ve Výboru pro bezpečnost jmenovat na dalších pět let. Jinak nás zrazuje, nahrává Rusům, kteří nás prohlásili za nepřátele, a Číně.

