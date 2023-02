Babiš není Mercedes. Tweetem „vsaďte na mě ve Fortuně“ odhalil své ledví

Den před zahájením druhého kola prezidentské volby šéf hnutí ANO napsal: „Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12.000 Kč. Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp.“ Jak to dopadlo, víme.

Jedna věc z prezidentské kampaně nesmí zapadnout. Bývalý premiér často opakuje "jsem tu pro lidi", "pomůžu vám", staví se do role politika myslícího na chudé. Je to především marketing a politická taktika. Že mu jde o sebe, nikoli o lidi v existenčních potížích, předváděl nejen ve svých firmách, které mizerně platily, předvedl to i ve čtvrtek 26. ledna dopoledne svým postem na Twitteru, který jsme citovali výše.

Jak to dopadlo, víme. Babiš nevyhrál a krátce po volbách přiznal, že ani zvítězit nemohl. Věděl to, a přece napsal, co napsal - jen aby získal více voličů. Je logické, že zdrcující většina těch, kteří na Babiše vsadili, jej potom taky volila.

Hlavní bookmaker sázkové kanceláře Fortuna Michal Hanák popsal, co se dělo po Babišově výzvě: "Šlo o rozhodující signál pro spoustu sázejících. Hodinu po zveřejnění jsme zaznamenali nápor tisíců nových registrací, které byly v průměru 40 let plus, a většina sázela na Andreje Babiše. Byly to sumy od pěti set korun do vyšších desetitisíců. Ten jeho tweet znamenal rozkaz pro jeho voliče ‚pojďte si na mě vsadit, registrujte se u Fortuny‘, on nás konkrétně jmenoval. V historii Fortuny skoro nepamatujeme takové množství registrací nových klientů během několika málo dní." - Zabralo to. Mnoho lidí přišlo o peníze.

Daniel Hůle, vedoucí programu Dluhové poradenství v neziskové organizaci Člověk v tísni, reagoval smířlivě: "Nenaskakujte na lákavou kritiku Babiše za zadlužení Čechů kvůli sázkám. 1. Nevíme, zda si to ti pisatelé nevymysleli. 2. Vsadit si s takovým kurzem bylo lákavé riziko. 3. Babišovi voliči nejsou negramotní troubové."

Jistě, každý se rozhoduje za sebe a nikdo neříká, že voliči Babiše jsou negramotní. Musíme však dodat, že výzvu napsal člověk, který byl ministrem financí, premiérem, má podle Forbesu jmění 108 miliard korun a vydává se za superúspěšného manažera. Není těžké pochopit, že mu doslova tisíce lidí uvěřily. Babiš věc podal naprosto jednoznačně, jako by měl jistotu, "vyhrajete 12.000 Kč. Babiš vždycky pomáhá". Navlékl to dokonce jako svoji osobní pomoc.

Po kritice předsedy se v ANO objevily tři postoje. Mainstream představuje Karel Havlíček. V ČT, když byl na Fortunu dotázán, věc bagatelizoval: "Přece snad každý pochopil, že je to bráno s nadsázkou? Ti lidé jsou svobodní, každý si může zvolit… a jestliže má kurz jedna ku dvanácti… a tohleto není nic nového, tohleto se dělalo i v minulosti…"

Byla to nadsázka? Ne. Byl to tah, jak získat nikoli negramotné, ale důvěřivé voliče. A byl to tah, který měl velmi konkrétní důsledky. Podle Piráta Ivana Bartoše bylo krátce po Babišově tweetu nasázeno zhruba 33 milionů korun.

Druhý postoj nabízí předseda pražské organizace hnutí ANO Ondřej Prokop. Když mu na Twitteru lidé psali, jestli bude ANO prohrané sázky nějak kompenzovat, Prokop jednomu údajnému důchodci - není jasné, jestli žertéři či skutečnému sázkaři - napsal: "Pošlete mi prosím váš potvrzený ticket, kolik jste vsadil, a podrobnou situaci - příjmy, aktuální stav, kolik platíte nájem atd. Na [email protected] - váš požadavek probereme ve správní radě mého rodinného nadačního fondu na pomoc ohroženým seniorům…" Což zní aspoň trochu jako přiznání viny.

Třetí postoj předvedl místopředseda ANO a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák: "Chápu, že vyjádření ostrakizovaného místopředsedy hnutí ANO nemá úplně tu váhu, ale musím se omluvit za výzvu předsedy hnutí, aby si na něj lidé vsadili. A omlouvám se především za to, že 1. místopředseda @KarelHavlicek_ takto neučinil v debatě na @CT24zive, kde tak mohl učinit." - Slušný přístup, který ukazuje, že politiky ANO nemůžeme házet do jednoho pytle s Babišem, který se neomluvil.

Jeho základním politickým rysem je marketing. On sám je podnikatel určitého typu, oligarcha, který dokázal vydělat obrovské množství peněz a dokázal uspět v politice. Vede nejsilnější hnutí, stranu, v zemi. A dál? Dál je jen marketing, dál jsou jen finesy, jak lidi oblbnout, dál je mimořádně silný marketingový tým, především pak špičkový marketér Petr Topinka (společnost Calmia Planet).

Jeden člověk z oboru mi nedávno řekl dost zásadní věc. Marketing a marketéři dokážou strašně moc, na Babišovi to vidíme. Je jedno, jaký má "obsah", kým je - stal se marketingovým výtvorem. Ale platí, že nakonec, dlouhodobě, vždycky rozhoduje produkt a jeho kvalita. Mercedes nebo iPhone by tak dlouho netáhly, kdyby nebyly skutečně kvalitní. - A to se zřejmě týká i Babiše, nakonec jde o sám produkt. A sám produkt sice ještě díky marketingu přilákal 2 400 000 lidí, ale prohrál.

Není jasné, jestli tweet vyzývající k sázkám ve Fortuně vymyslel sám předseda Babiš nebo jeho PR mašina. Platí však, že se v něm obnažil sám "produkt", sama Babišova nemercedesová podstata. On není "pro lidi", on jde proti lidem.

