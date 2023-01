Babišovi nezáleží na bezpečnosti Česka. Právě ona je ale tím, o co jde teď nejvíc

Prezidentská debata v ČT ukázala, co bude smyslem nadcházející volby: rozhodnutí, jestli na Hradě může nebo nemůže usednout člověk, pro kterého podpis pod zcela zásadní smlouvou neznamená vůbec nic.

Podivný zážitek nabídla v neděli večer diskuse expremiéra Andreje Babiše (ANO) a generála ve výslužbě Petra Pavla. A přinesla také jednu klíčovou informaci, která nejspíš bude mít silný dopad na výsledek druhého kola přímé volby hlavy státu.

Přesně ocituji. Moderátor ČT Martin Řezníček se tázal: "Pane Babiši, má poslat Česko vojáky do otevřeného konfliktu v případě útoků na Polsko nebo pobaltské státy?"

Babiš: "Kam myslíte? Do války určitě ne."

Řezníček: "Do otevřeného konfliktu v případě napadení."

Babiš: "Proč bychom měli mít otevřený konflikt. Já chci mír."

Řezníček: "Pokud byste byl vrchním velitelem ozbrojených sil. Moje otázka zní… Pokud by bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy, zda bychom měli splnit svoje spojenecké závazky a poslat tam vojáky, například."

Babiš: "Já jsem nebyl vrchním velitelem, pokud bych byl, ne, určitě ne. Určitě ne. A já si myslím, že je potřeba mluvit o míru. Pan generál mluví o válce, vláda mluví o válce."

Řezníček: "Počkejte, ale to jsou naše spojenecké závazky tohle."

Babiš: "Ano, ale já nechci válku."

Otázku nebylo možné nepochopit. Jsme členský stát NATO, to je obranný pakt. Pokud je jeden člen vojensky napaden, článek 5 Severoatlantické smlouvy říká: "Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost v severoatlantické oblasti."

Babiš tedy v debatě řekl, že pokud by to záleželo na něm, vojáky by neposlal. Jeho volební taktika stojí na slovu "mír" a na vyhrožování, že nás chce "vláda zatáhnout do války". Zřejmě tak před kamerami České televize dumal, koho všeho takovými slovy může potěšit, jací voliči jeho tažení proti aliančním závazkům ocení.

Téměř tři čtvrtiny českých občanů jsou spokojeny s NATO

Jenže na konci loňského června, když už zuřila válka na Ukrajině, bylo podle průzkumu CVVM se členstvím v NATO spokojeno nejvíce českých občanů za poslední roky, 73 procent. Podpora naší příslušnosti v ohrožení prudce stoupla. Lidé si uvědomili: nejsme v bezpečí, Rusko je agresor a jen Severoatlantická aliance nám přináší potřebné záruky. Sdělení, které říká "vojáky na pomoc Polsku či pobaltským státům nepošlu", tento základ naší bezpečnosti podkopává a rozviklává. Však taky Polsko i Pobaltí daly najevo, jak moc je Babišovy věty šokovaly. Expremiér vážně pošramotil pověst Česka.

Jeho volební tým musel být zděšen. Krátce po debatě už proto Babiš ze svého účtu tweetoval: "V duelu @CzechTV jsem vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí. Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět. Je zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili. - Pokud by ale došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata."

Pozdě, důležitá věc už mezitím vyšla najevo: Babiš je naprosto nevypočitatelný člověk. Bez mrknutí oka je ochoten zpochybňovat naše klíčové bezpečnostní spojenectví. Jen aby vyhrál volební souboj. Je ochoten se kvůli tomu poklonit i proruským skupinám v Česku, jež NATO zásadně odmítají. Proto se také sešel s Jaroslavem Foldynou (dnes SPD, dříve ČSSD), proto dal v Děčíně rozhovor komunistovi a stalinistovi Josefu Skálovi.

Babiše nezajímá nic než jeho vlastní zájmy. Nyní se uchází o prezidentský post, a protože mu poslední průzkumy příliš šancí nedávají, klidně řekne, že by porušil naše bezpečnostní závazky. Že by nepomáhal s obranou členské země NATO, kdyby byla napadena. Vzkáže jak Rusku, jež nás prohlásilo za nepřítele, tak našim spojencům: Češi jsou nespolehlivý partner. Urazí vojenskou čest, poničí naši reputaci. Zachová se jako naprostý hlupák. Jen aby potěšil ty, kteří volí extremisty levé i pravé.

V Kremlu museli mít radost. Každý takový hlas, jako byl v neděli ten Babišův, je pro Moskvu nesmírně cenný. Měli u nás Zemana, teď mají Babiše, pomohl jim mimořádně. Nic důležitějšího se v debatě neodehrálo.

Dívat se na ni, bylo utrpení. Moderátor měl těžkou práci, na jeho otázky Babiš často neodpovídal a často lhal. Kodex České televize přitom ukládá moderátorům povinnost dbát na "dodržování pravidel čestně vedené diskuse" (článek 6.5). Ten, kdo debatu řídí, má lžím a manipulacím bránit. Takže najednou jako by stojí proti jednomu z kandidátů. Petr Pavel nic takového nedělal, chraptěl, byl viditelně nemocný, ale mluvil přímo a jasně. Babiš představoval pravý opak.

I přesto debata přinesla jeden jasný výsledek. Ukázala, co bude smyslem nadcházející volby: rozhodnutí, jestli na Hradě může nebo nemůže usednout člověk, pro kterého podpis pod zcela zásadní smlouvou neznamená vůbec nic.

A připomněla také, že bezpečnost je dnes tématem číslo 1. Pro tu naši se přitom Andrej Babiš ukázal být nebezpečným. Představuje vážné riziko.

