Babiš je osvobozen, justice nezávislá. Spiknutí polistopadového kartelu se nekoná

Jedno zásadní kolo kauzy Čapí hnízdo máme za sebou. Kandidáta na prezidenta Andreje Babiše (ANO) i bývalou manažerku Agrofertu Janu Nagyovou pět dní před prvním kolem voleb soudce Jan Šott zprostil obžaloby. Při vynesení rozsudku řekl: "Skutek popsaný v obžalobě není trestným činem." Neuspěl tedy žalobce Jaroslav Šaroch, který oběma obžalovaným navrhoval nejtvrdší možný podmíněný trest, tedy tříleté vězení se zkušební dobou na pět let. Babiš měl k tomu zaplatit pokutu 10 milionů korun a Nagyová 500 tisíc.

Lze si živě představit, že mnoho lidí, kteří populistovi Babišovi nemohou přijít na jméno, bude velmi zklamáno. Je to omyl.

Vysvětlím proč. Babiš neustále opakoval, že celá kauza Čapí hnízdo je akce "polistopadového kartelu" a že jde o "politický proces". Kdo sledoval proces pod vedením soudce Jana Šotta, viděl férové, striktní jednání. Do poslední chvíle veřejnost - včetně té odborné - neměla tušení, jaký bude výsledek. Šott předvedl, že soud jednal nezávisle, nenechal se ovlivnit a při nedostatku důkazů obžaloby prostě Babiše a paní Nagyovou osvobodil. Zatím nepravomocně.

Pro Česko je nesmírně důležité, aby justice pracovala nezávisle na politice, aby ji nešlo nařknout, že straní, nemá ráda, nahrává nějaké skupině. A nic na tom nemění fakt, že mnoho lidí nepochybuje: podvod to před 15 lety byl. Podstatné je, že podvod musí být dokázán. Dokázán dostatečně nebyl, takže soud Babiše nemohl v první instancí shledat vinným.

Jak pondělní verdikt ovlivní volbu? Babiš po vynesení rozsudku řekl: "Nevinen! Jsem velmi rád, že máme nezávislou justici a soud potvrdil, co jsem od začátku tvrdil. Že jsem nevinný a nic nezákonného jsem neudělal." Expremiér zřejmě s jistým údivem potvrzuje, že máme nezávislé soudy. Sděluje to svým voličům, které neustále štve proti podstatě české demokracie, to jsou ta hojně opakovaná, nebezpečná slova o "polistopadovém kartelu". Už je opakovat nemůže, neměl by.

Je možné se vcítit do zklamání mnoha lidí. Řeknou si: "Kdybych to udělal já, napařili by mi deset let natvrdo. Vždyť Agrofert přece dotaci 50 milionů vrátil, kdyby byli čistí, kdyby nepodváděli, proč by ji vraceli?". Ale soudu prostě chyběly jednoznačné důkazy o tom, že Jana Nagyová věděla o podvodu. Babiš jí měl jen pomáhat. Za dobrou zprávu považuji, že mezi osmi pokračujícími kandidáty - Josef Středula odstoupil - není ani jeden, který by byl v první soudní instanci odsouzen, a přece pokračuje dál. Měli bychom to vnímat jako úlevu.

Tihle lidé si to vždycky zařídí

Kdyby byl Andrej Babiš nepravomocně odsouzen, dštil by na stát a jeho demokratické zřízení oheň a síru. Takhle bude muset ubrat. Davy nových voličů mu rozsudek nejspíš nepřinese, on má svůj stabilní elektorát, který se nemění. Asi se nedá čekat ani to, že by osvobozující rozsudek zvedl ze židlí nevoliče. A o nevoliče nejspíš půjde - především ve druhém kole. Typický skeptický nevolič bude dost možná uvažovat jinak: "Babiš si to zařídil, tihle lidé si to vždycky zařídí." Soud byl však korektní.

Babiš bude v debatě na Nově těsně před zahájením volby, jediné, které se údajně zúčastní, nejspíš vykládat, že se proti němu polistopadové strany spikly, ale on to ustál, justice se ukázala jako zdravá. Těžko však se stranami spojí své největší soupeře, Danuši Nerudovou a Petra Pavla. Ano, vláda je spolu se senátorem Pavlem Fischerem podpořila, ale byla to podpora směšná a slabá, nabídnout veřejnosti trojkandidáta je politický nesmysl.

Jestli expremiérovi Babišovi něco pomůže, pak je to odstoupení Josefa Středuly z volby. Ten sice podpořil Danuši Nerudovou a poplival jak Babiše, tak Pavla, ale těžko si představit Středulovy voliče, jak volí exrektorku. Ti to mnohem spíš hodí buď Babišovi, nebo dokonce Jaroslavu Baštovi, který přece hned po nástupu na Hrad "odvolá vládu a zastaví válku".

Osvobozující nepravomocný rozsudek svým způsobem Babišovi překáží. Ano, jistě je rád, ulevilo se mu, může doufat, že ani další soudy, pokud přijdou, už nenajdou pádné důkazy o podvodu. Ale zároveň je to pro něj komplikace. Vede negativní, vůči státu a tuzemské demokracii nenávistnou kampaň. Teď mu jeden argument vypadl z ruky. Měl by začít chválit naši justici. Ale jeho voliči jsou zvyklí, že nadává a mluví o spiknutí, kartelu. Spiknutí zastaveno, sakra!

Ještě jeden moment je na rozsudku soudce Jana Šotta zajímavý. Babiš nebyl odsouzen, část demokratických voličů, kteří jinak nevěří na spiknutí, je zjevně zklamána a na sociálních sítích trousí dost podobné věci jako zmiňovaní nespokojení nevoliči, kteří naopak nějaké to zlé spolčení tuší všude a pořád. Ale stojí za to si připomenout, že kauza Čapí hnízdo nebyla jediným Babišovým problémem a jediným důvodem proč mu už nedávat další šanci. Mluví proti němu celá řada faktorů: gigantický střet zájmů, brutální populismus, neschopnost řešit covidovou krizi, devastující spojení se Zemanem…

Buďme vděčni, že i přes drsný pokles kvality české politiky, jak ho sledujeme od 90. let, máme nezávislou justici. Protože je jedním ze základních pilířů demokracie, což se mimochodem dobře ukázalo třeba ve Spojených státech za Trumpa i po něm. V nadcházejících prezidentských volbách se ukáže síla, nebo slabost českých voličů, národa.

Video: "Trestný čin se nestal." Soudce Šott odůvodnil, proč zprostil obžaloby Babiše a Nagyovou (9. 1. 2023)