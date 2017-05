Babiš poprvé prohrál, pakt se Zemanem nezafungoval, Sobotka vstal z mrtvých

před 1 hodinou

Zdá se, že ANO volby nevyhraje drtivě; vyhnání Babiše z ráje, skandál s nahrávkami, kde se dohaduje "jak na socany", i další věci hnutí uškodí.

Vládní krize se chýlí ke konci, premiér Sobotka akceptoval návrh šéfa ANO Babiše, aby po něm ministerstvo financí převzal předseda hospodářského výboru sněmovny a bývalý ředitel české pobočky Microsoftu Ivan Pilný (ANO). Dohoda znamená, že Miloši Zemanovi nezůstal žádný prostor, nabídku přijmout musí, na Sobotku teď nemá.

Jak dopadli tři hlavní aktéři krize, tedy Andrej Babiš, Bohuslav Sobotka a prezident Zeman? Kdo vyhrál? Kdo prohrál? Kdo se choval jako demokratický politik?

O Babišovi se teď píše, že "se topí v problémech". Pozornost se na něj upírá neustále, ale poslední dobou se mění její hodnota. Babiš přestal diktovat, o čem se mluví, zůstal v centru pozornosti, ale jako ten, který odchází z vlády, protože je v ní neúnosný.

Poprvé ve své politické kariéře musí ustoupit, zakusil hořkost porážky. Málokdo si uvědomuje, jak těžce nese odchod z dobyté bašty ministerstva financí, jak pro něj muselo být potupné, když za sebe nabídl náměstkyni Schillerovou a když ji zřejmě, dovedeme si to představit, musel žádat, aby mu po odchodu kryla záda. Je vydán na milost a nemilost Pilnému, jehož chtělo ANO ještě nedávno vytěsnit.

Babiš prohrál. Je to pro něj o to horší, že na něj použili prostředky skutečně estébácké, na něj, který se s StB ošklivě zapletl; uškodily mu nelegální nahrávky. Neví se, kdo je pořídil, kdy se objeví další. Neví se, jestli po jeho odchodu z vlády policie neurychlí vyšetřování Čapího hnízda (jak to bylo s dotací, jestli tam nedošlo k nějakému podvodu).

Ostuda překračuje hranice Česka, europarlament má na plénu jednat o tom, jak ministr Babiš zneužívá média (která převedl do svěřenského fondu). Popravdě, tohle je nářez, jaký si ještě nedávno tento diktátor veřejné debaty, antikorupční křižák, neuměl představit.

Má však zdatné poradce, pochopil, že se má stáhnout, nelpět na ministerské funkci (stačí pojistit, aby na finance nepřišel někdo zvenčí a nereferoval o tom, co se tam za Babiše dělo). Ještě pořád může naskočit do role "miliardář-mučedník".

Nadávat a slibovat

Co bude dělat, víme: vyrazí na turné po republice a zopákne si kampaň před minulými sněmovními volbami, zase bude vykládat, jak je to tu zkorumpované a jak on stát vyčistí. Pokud jde o vyšetřování korunových dluhopisů, bude spoléhat na loajalitu svých bývalých podřízených a na to, že si říkají: Babiš se stane premiérem. Ale platí, že poprvé prohrál, a to drsně.

Ztratil i tandem Zeman - Babiš. Ti dva to hráli spolu a neuspěli. Základní cíl vystrnadit Sobotku, vyměnit za jiného premiéra, nevyšel. Prohra dvojky je významná, jeden na druhého spoléhal, Babiš nestaví kandidáta na Hrad, možná ani žádný za ANO nebude. Zeman zase Babiše držel, poskytl mu čas, aby po sobě na financích uklidil.

Prezident sám se odkopal. Až dosud bylo jasné, jaké má preference v zahraniční politice: Rusko, Čína, Trump (ale ten ho vypekl), Hofer, Le Penová, Wilders, Nemerkelová, Neunie atd. Doma tak snadno čitelný nebyl.

Když dosedl na Hrad, začal se chovat, jako by řídil stát, jako bychom žili v prezidentském systému. Ustavil svou vládu, nadiktoval novou zahraniční politiku (už žádná lidská práva), vybíral si velvyslance. Poté co se stal premiérem Sobotka, tah na jakoprezidentský systém ochabl.

Při vládní krizi se chuť řídit stát z Hradu Zemanovi naplno vrátila. Místy připomínal despotu (to při představení, které zinscenoval a v němž dělal, že Sobotka podává demisi, kterou nepodával). Nebere vážně ústavu, ohýbá si ji, jako by patřila jen jemu.

Jenomže my nemáme prezidentský systém a stačilo, aby se strany dohodly. Najednou je ze Zemana zase jen ceremoniář, nezbývá mu než Babiše odvolat a jmenovat Pilného. Zeman také prohrál a nic na tom nemění, že prohru s parlamentním systémem přebíjí milostí pro vraha Kajínka nebo bonmoty o likvidaci novinářů. Prohrál a basta.

Premiér na straně ústavy

Sobotka dosáhl svého: Babiš je smířen s odchodem z vlády. Pozornost upřená na ministra financí získala negativní předznamenání. Zeman to samé. Po celé zemi probíhají demonstrace proti prezidentovi a jeho společníkovi.

Zemanovi se nedaří ani další záměr, tedy interpretovat cestu do Číny a jeho podporu nové Hedvábné stezce jako přínos. Kvůli krizi s ním neletěli tří klíčoví ministři ČSSD, akce Si Ťin-pchinga One Belt, One Road je v Evropě vnímána jako riskantní, megalomanský projekt. Zeman v tom zase uvízl s Putinem, Si a navíc s Erdoganem. Fajn parta.

Sobotka vstal z mrtvých. Je důležité, že hájil ústavu a demokracii proti prezidentovi. Označil dvojku Zeman - Babiš za "mocenský pakt" a nedalo mu práci to dokazovat, oni se zdatně činili za něj. I díky nechutné scéně na Hradě nyní ČSSD většinově stojí za Sobotkou a proti Zemanovi (ne exhejtman Zimola).

Co dál? Vyhraje ČSSD podzimní volby? Nic takového nemůžeme tvrdit. Sobotka si zachoval tvář, ale bude záležet na tom, co se svým vítězstvím udělá, jestli udrží tlak na Babiše, který bude mimo vládu méně zranitelný, zaujme polohu "opozice", oběti, jediného spravedlivého.

V tuto chvíli se však dá čekat, že ANO na podzim nevyhraje drtivě, že mu vyhnání Babiše z ráje, skandál s nahrávkami, kde se dohaduje s novinářem MF Dnes, "jak na socany", i další věci nepomohou. Babiš je ovšem lepší v interpretaci, v příběhu, který bude vykládat voličům po celé zemi horem dolem.

Zeman je vyčichlý, čím dál méně přijatelný. I některé tuzemce, kteří ho volili, už odpuzuje svým chováním, viditelnou záští vůči Sobotkovi, rozkladem, který působí. Dnes neplatí, že by byl suverénním favoritem.