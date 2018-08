Babiš před velvyslanci: Jeho vzory Asterix a Obelix, pro Afriku má Marshallův plán

Před velvyslanci premiér neřekl ani ň o tom, že Česko nemá ministra zahraničí, ani ň o roli Zemana v zahraniční politice a jak si s ní poradí.

V pondělí mluvil premiér Andrej Babiš na poradě českých velvyslanců o naší zahraniční politice. Bylo to jiné, než mluvit při výročí okupace 1968 před Rozhlasem či na dožínkách a být vypískán; oni ho vypískat nemohou, i kdyby chtěli. Vědí, v jakém stavu je česká zahraniční politika, jaké jméno má Česko v Evropské unii a že naše diplomacie uvízla v pasti, jsme pasivní pasažéři EU, kteří věčně jen remcají a nic reálného nenabízejí.

Rádci připravili Babišovi pro české velvyslance řeč, která měla být státnická a měla všecky výtky popřít, ukázat, že jsme aktivní, máme plán, že česká diplomacie nestagnuje. (I pro Babiše nadlidský úkol.) V jaké době k ambasadorům hovořil? Zásluhou zvůle Miloše Zemana nemáme ministra zahraničí, jen jakéhosi dvojministra vnitra a zahraničí a víme, že tyto dvě role nelze skloubit, Jan Hamáček opravdu není Albert Einstein.

Ambasadoři jistě vědí, že paralýza "zamini" (ministerstva zahraničí) vyhovuje jak Babišovi, tak prezidentovi. Babiš už při skládání své první vlády prohlásil, že si EU bude obhospodařovat osobně. Naivně si myslí, že unii "zmákne" sám. Nesmysl.

Zjevně nejhorší okolností české zahraniční politiky je Miloš Zeman. V minulé vládě ovládl zamini, převzal do svých rukou jmenování velvyslanců, kupříkladu do USA si vyslal Hynka Kmoníčka, a stejně mu to k návštěvě Donalda Trumpa nepomohlo. Zemana podle expertů v USA nechtějí, protože je spojen s Rusy, putinovec na druhou. Ze stejného důvodu je cosi jako persona non grata pro část EU.

To vše vede k rozkladu morálky na zamini, k neskutečné pasivitě Česka venku a ke ztrátě veškerého porevolučního, havlovského diplomatického kreditu na Západě. V takovou chvíli mluvil trestně stíhaný premiér (i toto je venku vnímaná okolnost, ne že není) před našimi velvyslanci.

Stál na troskách české zahraniční politiky a sám se na devastaci podílel, sám je spojencem hlavního rozbíječe Zemana. Ale zároveň před ambasadory stál člověk, který zoufale touží v EU a na Západě uspět, jeho svěřenský fond tam má část podnikání, tam je Babišova velká ambice.

Jeho řeč měla dvě nesouměrné části. Jedna byla jakousi "přísahou věrnosti" Evropské unii a NATO, slyšeli jsme, že "kdo mluví o czexitu, ohrožuje naši budoucnost" a že jsme pevnou součástí EU a Severoatlantické aliance. Babiš to olepil čísly o exportu a importu (ne slovy o svobodě a demokracii).

Babišplán pro svět

Po povinné přísaze přišla podstatnější část, Babiš se chtěl předvést jako český šéfdiplomat, jako tvůrce nejen české, ale i evropské politiky. Popsal, co všecko dělá Brusel špatně, "považuji za skandál, že si Evropská komise dovolí navrhnout rozpočet, jaký navrhla", řekl kupříkladu, kritizoval, že není započten brexit, tedy odchod 15 procent obyvatel EU (zapomněl však, že i EU bude brexit mnoho stát).

Klíčovým bodem projevu byla migrace. Kritika evropského postupu (mimochodem v době, kdy se migrace dostala na čísla před velkou migrační vlnou). Babišovi se nelíbí podpora Frontexu, stráže EU na moři. Frontex má dostat nově ne 1,6 miliardy eur, ale 10 miliard. Babiš: "…rád bych se vybral na ten Frontex a se jich zeptal, že na co jich vlastně máme? Protože já si myslím, že ty státy jako Řecko, Itálie, Malta by to zvládly samy, kdybysme jim dali dost peněz."

Babišplán tedy zřejmě zní zrušit Frontex, po kterém země volaly, a hodit to na postižené státy. Domyšleno: na co tu EU vlastně máme, když je zle, ať se každý stará sám. Také vysvětlil svůj postoj k pomoci uprchlíkům: "…nechci ani jednoho migranta je určitý symbol, že Evropa na to nemá žádné řešení". Velvyslanci to jistě pochopili.

Babiše ani nenapadne, jestli není divné radit Bruselu, co má dělat s uprchlíky a Frontexem, když Česko nebere nikoho, odmítá kvóty, straší islamizací atd. Ne, Brouk Pytlík si s tím hlavu neláme.

Jeho plán: "My s tím řešením přijdeme. Protože my si myslíme, že je potřeba to zásadně zastavit na úrovni těch států, Řecko, Itálie, Malta, Španělsko, a že bysme měli vyjednávat se státy severní Afriky a aplikovat model Turecko a mít Marshallův plán pro Afriku." (O vyjednávání s africkými zeměmi se podle něj zřejmě nikdo nepokouší, že…)

Velvyslanci museli zírat, když Babiš hovořil o EU a řekl: "Já vždycky mluvím o Asterix a Obelix village, někteří se z toho smějí, ano, ta vesnice, kde vevnitř všichni spolupracují i volně se pohybují, obchodují, a my si musíme říct, že kde je ten prostor, jestli teda ten prostor bude na našich přirozených hranicích, to znamená na moři, nebo ten prostor někde budě jinde."

Necituje třeba Roberta Schumana, jednoho ze zakladatelů EU, francouzského ministra zahraničí v letech 1948 až 1952, dává příklad vesnice Asterixe a Obelixe. Velvyslanci opět jistě pochopili.

Česká vize zahraniční politiky: Babiš navrhne EU zrušit Frontex, nebrat uprchlíky (on jim říká migranti) a Marshallův plán pro Afriku. Bomba.

Před velvyslanci ni ň o tom, že nemáme ministra zahraničí, ani ň o roli Zemana a jak si s ní poradí. Ani slovo o čím dál pochybnější hodnotě Visegrádské čtyřky, o drobné diplomatické práci, o hledání spojenců typu Nizozemí, Belgie, ne, jen další megalomanský projekt, který je dost možná neproveditelný a který by stejně zaplatili jiní. Hle, Babiš světoběžník a světorádce.