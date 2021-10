Babiš prohrál, velký den pro českou demokracii. Ze sněmovny konečně vypadli komunisté

Ve volbách se v nevyslovené rovině hrálo i o to, kdo si nyní vyžere problémy, které vznikly kvůli pandemii covidu a vládnímu rozhazování.

Drama skončilo, volební hlasy sečteny, koalice Spolu porazila Andreje Babiše a jeho ANO v pozoruhodném, těsném finále. Třetí skončila koalice Pir/STAN. Obě dvě demokratická uskupení získají ve sněmovně pohodlnou většinu. Do dolní komory pronikla dále už jen Okamurova SPD, získala však méně než deset procent hlasů, což je pro extremisty jistě velké zklamání. Celkově pohořeli. Za historický okamžik můžeme považovat (32 let od revoluce) fakt, že konečně i z dolní komory vypadli komunisté Vojtěcha Falmera Filipa. A vypadli i sociální demokraté, kterým levicoví voliči spočítali jejich absurdní účast ve vládě s oligarchou.

Mnohokrát jsme slyšeli, že nefunguje Antibabiš, že se tak kampaň nemá stavět, dokonce, že „o to nejde“. Omyl, šlo o to a jde o to dál. Babiš předvádí roky postupné uchvácení státu, postupnou orbanizaci Česka, roky útočí na svobodu médií, na občanskou společnost, na demokratické strany. Do voleb zanesl dezinformace, lži, předvedl jednu z nejhnusnějších kampaní. Nevyplatilo se mu to. Andrej Babiš prohrál, jeho projekt „stát jako divize Agrofertu“ prohrál.

Je to důležité sdělení pro občany této země, ale taky pro naše spojence, pro země Evropské unie, pro Severoatlantickou alianci a pro bezpečnostní struktury spojeneckých zemí. Pro ty je dlouhou dobu doslova toxické Babišovo spojení s Milošem Zemanem, který stojí zjevně na straně nedemokratických zemí, Ruska a Číny. Předvedl to mnohokrát a Babiš mu - až na výjimky - nevzdoroval. Naposledy se vzepřel v kauze Vrbětice, když hrozilo, že média prozradí, jakou roli hrála ruská vojenská tajná služba GRU pří výbuchu tamních muničních skladech. V rovině našeho postavení v EU a NATO, našeho postavení mezi demokratickými zeměmi, šlo opravdu o naprosto klíčové volby.

Babišovo ANO získalo něco přes 27 procent hlasů (před čtyřmi lety dostalo bezmála 30 procent). Rozdíl není příliš velký, ale nesmíme zapomenout, jaké volební „zbraně“ měl Babiš k dispozici, přesněji: Jak obrovskou převahou disponoval.

Vedl permanentní kampaň, využíval svého postavení i skutečnosti, že Agrofert vlastní řadu médií. Babiš voliče (speciálně ty seniorní) intenzivně uplácel. Ale tím zdaleka nekončíme, jednoznačně na jeho straně stály dezinformační weby. Nejhorší pak bylo, že premiér sám šířil dezinformace o soupeři, kterého si vyhodnotil a vybral jako hlavní terč - o Pirátech. Nešlo o „negativní kampaň“, šlo o nemravnou dezinformační kampaň, jakou jsme zatím v Česku od premiéra nezažili a - doufejme - už nikdy nezažijeme.

Babiš dost možná skončí

Troufám si říct, že Babiš skončil. Bude to trvat zřejmě ještě dost dlouho, Hrad ho bude na postu držet, jak nejdéle to půjde (i když dnes nikdo krom zasvěcených neví, co se na Hradě děje, v jakém stavu se Zeman nachází). Ale přesto Babiš skončil. Naopak jeho kauzy se nyní dost možná dají do pohybu.

Zvláštní kapitolou posledních měsíců se stali Piráti. Posloužili jako jakýsi „obětní kozel“ celého očistného procesu v Česku. Na ně byly Babišem naloženy nechutné lži (jako se na obětního kozla ve starém Izraeli nakládaly hříchy lidu). Očerňování se však účastnilo nejen ANO, nýbrž i ODS. Ještě v sobotu 9. října mluvil poslanec Marek Benda o Pirátech jako o neomarxistech. Neskutečné. Šéf Pirátů Ivan Bartoš skončil až 31. v počtu preferenčních hlasů (pravda, kandidoval v Ústeckém kraji, kde je méně voličů).

Babiš si předčasně, v době, kdy byla koalice Pir/STAN na vrcholu, vyhodnotil, že oni mu jsou nebezpeční a vrhl se doslova zběsile proti nim. S ním prakticky celá dezinformační scéna. Když pak začali postupně růst Spolu, Babiš už nedokázal, nezvládl přepnout. Navíc zjevně nečekal, že prohraje, asi sázel na to, že část Spolu (ODS) nakonec půjde s ním. Celou tu úvahu šeredně odskákali Piráti. Je to pro ně velká lekce z české politiky. Snad ji pochopí.

Babišova prohra se odehrává i v jiné rovině. Jeho ANO, jemu oddané, poslušné hnutí, zcela změnilo svůj elektorát. Získalo 27 procent jen proto, že postupně odsálo voliče ČSSD (ANO dávno není catch all party) a zběsilou, sprostou Babišovou kampaní zřejmě přetáhlo i část voličů Okamury. SPD v průzkumech vypadala na dobrých 13 procent, ale nakonec získala méně než v roce 2017. Babiš zjevně přetáhl i část voličů KSČM. Tím si vyluxoval, zlikvidoval spojence. Fakt, že ČSSD a KSČM vypadly ze sněmovny, je nutné přičíst také na vrub Babiše a jeho chybné politiky. Prohrál tak hodně.

Nová vláda si vyžere Babišovy chyby

Co se bude dít dál? Vítězem voleb je Spolu a jeho lídr Petr Fiala (ODS). Řekl: „Společně jsme přinesli České republice šanci na lepší budoucnost, na to, že se naše země přestane zadlužovat, na to, že zůstaneme součástí demokratické Evropy, že tu mladí lidé budou mít budoucnost a senioři důstojné stáří. Ale především jsou tyto volby vítězství slušné a hodnotové politiky… Je jedno, koho jste volili, jsme všichni občané ČR, kteří tu chtějí žít pospolu. To je to, co nás všechny spojuje.“ Dobré, smířlivé vykročení.

Jednoduché to ovšem nebude. Spolu a Pir/STAN sice mají společně okolo 108 poslanců, ale prezident si v neděli zve na Hrad Babiše (doufejme, že Miloše Zemana uvidíme konečně naživo, na kameru, reálně, bylo by dobré také slyšet, co říká). Bude chtít Babiše pověřit sestavením vlády (hned v neděli nebo později), to je jisté. Proces změny se proto může táhnout velmi dlouho, měsíce. Z výsledku voleb jistě nejsou šťastní Piráti (málo mandátů, Pir/STAN jako celek poměrně slabý výsledek), to může vést ke změnám v jejich vedení, odtud možná i k problémům v koalici.

Na druhou stranu má Fiala pravdu v tom, že jde o hodnotovou změnu, či spíše: jejich výsledek by měl být návratem k hodnotám, o které jistě stojí i Piráti. V tomto ohledu nejsou obě koalice nijak zásadně odlišné. Klíčové je, aby teď všech pět stran (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti, STAN) drželo pohromadě, aby se nenechaly rozhodit a rozeštvat.

V ODS je velkou výhodou opravdu nečekané vítězství Spolu, to posílí klidného, rozumného Fialu a lidi okolo něj. To by se mohlo stát zárukou, že koalice vydrží společně vládnout, jakmile je k tomu Zeman a Babiš pustí. O to nyní půjde. A ještě o něco. Babiš stát neskutečně zadlužil. Ve volbách se v nevyslovené rovině hrálo i o to, kdo si nyní vyžere problémy, které vznikly kvůli pandemii covidu a vládnímu rozhazování. Stát bude muset šetřit, lidé to skoro jistě pocítí. Fialova vláda se tak může stát vládou oběti, stejně jako se nyní Piráti stali stranou oběti.

