Babiš se odstřihává od Zemana (a jeho lidí). S prezidentem už nepočítá

Zdá se, že spojenectví Andrej Babiš - Miloš Zeman skončilo. Zatím ne nějakým prohlášením, jen jednotlivými premiérovými kroky. Je opravdu pozoruhodné, jak rychle dokáže šéf hnutí ANO otočit, když se mu zdá, že by pro něj mohlo být nevýhodné neotáčet, jak rychle lidi odepisuje. Zřejmě už nepočítá s tím, že by mu Miloš Zeman ještě mohl být k něčemu. Nebo jinak, Babiš zřejmě nepočítá s prezidentovým plnohodnotným návratem do nejvyšší ústavní funkce, s jeho podporou. O Zemanově zdravotním stavu je zřejmě dobře zpraven.

Sledujeme se zatajeným dechem, jak bleskově a s jakou lehkostí naskočil na rozpoutanou "antimynářovskou" vlnu (jež je sice pozdní, ale zcela logická) a Zemanova kancléře odepsal. Nejen jeho, do klatby se dostal i současný předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO). Babiš svému okolí předvádí, že kdokoli se mu stane přítěží, má to spočítané. Včetně těžce nemocného prezidenta.

Premiér řekl v úterý iDnes.cz, že aktivity kancléře Mynáře musí skončit rezignací. Prý jsou hlavním problémem současného dění okolo prezidenta. Cituji: "Celá ta situace, která tady vznikla, je myslím neadekvátní a nepřijatelná aktivita kancléře Mynáře, proto by bylo nejlepší, kdyby rezignoval ze své funkce, a to okamžitě. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné. To je ten hlavní problém…"

Omyl, hlavní problém je, že Babiš nechal Zemana, aby se choval, jako by u nás platil prezidentský, nikoli parlamentní systém. Premiér pokračoval dál: "Je potřeba, aby se prezident léčil, a když je nyní neschopen, potřebuje čas, ale je potřeba, aby tyto aktivity kancléře Mynáře skončily. Je to hlavně jeho chyba, že se děje, co se děje." - Jako by si Zeman Mynáře nedržel za všech situací. Opět omyl, Mynář je Zemanova chyba se všemi současnými důsledky.

Andrej Babiš vyzval kancléře k rezignaci. Pokud neodstoupí a pokud bude aktivován článek 66 ústavy (dočasné zbavení prezidenta pravomocí, přičemž Kancelář prezidenta republiky přechází de facto pod premiéra), odvolá ho sám, slíbil. Uvidíme, jestli to splní.

Takhle ostrý by Babiš nebyl, pokud by očekával, že se Zeman brzy uzdraví a vrátí do své ústavní role. Premiér dobře ví, jak úzce je prezident s kancléřem provázaný, jak je na něm závislý. Že se ho nedokázal zbavit, ani když Mynář nedostal prověrku na tajné, ani když začal být trestně stíhaný.

Připomenu leden 2018, kdy Babiš před druhým kolem prezidentské volby radil v televizi Prima Zemanovi, aby se zbavil jak Mynáře, tak poradce Martina Nejedlého. Radil mu, ať si udělá inventuru kauz z uplynulého mandátu a vysvětlí je veřejnosti, ať se distancuje od nejbližších spolupracovníků. Jak známo, Miloš Zeman tehdy neposlechl. A Babiš ty dva pány po jeho druhém zvolení raději nechal být.

Odepsal i Radka Vondráčka

Co Vratislav Mynář nyní provedl? Lhal veřejnosti o zdravotním stavu Zemana a přivedl k němu předsedu sněmovny Radka Vondráčka, prezident před ním údajně podepsal výnos o svolání nové dolní komory. (Pak ošetřující lékař, který o návštěvě Vondráčka nevěděl, tuto celebritu vyhodil.)

Mynář nám lhal, ale Babiš se od něj příliš neliší. Jistě, v neděli 10. října neměl v ruce zprávu profesora Zavorala o Zemanově stavu (zatímco Mynář od 13. října ano). Po nedělní návštěvě ale premiér utekl z Lán vedlejším vchodem, zřejmě byl otřesen stavem hlavy státu a nechtěl mluvit s novináři. Pak třikrát změnil popis toho, jak setkání vypadalo. Nezapomeňme, že po jeho odchodu odvezla Zemana sanitka do Ústřední vojenské nemocnice v zoufalém stavu. Babiš hrál podobnou hru jako Mynář, když se mu to hodilo, když ještě zřejmě nebyl rozhodnut kandidovat na Hrad. S Mynářem se nemají rádi, ale zároveň si ti dva nemají co vyčítat.

Po kancléřovi jde i policie. V úterý oznámila, že začne prošetřovat možné trestné činy proti republice (vlastizrada, rozvracení republiky, sabotáž nebo zneužití zastupování hlavy státu).

Babiš odepsal také Vondráčka, tento pán již nebude hnutím nominován do vedení sněmovny. (Když se ukázalo, že Vondráčkova právní kancelář zpracovávala smlouvy pro odsouzené lichváře, kteří své klienty připravovali o statisíce, Babišovi to nevadilo.) Teď oznámil, že "by nebylo dobré", kdyby šel Vondráček do vedení dolní komory. Co provedl? Po dohodě s Mynářem navštívil Zemana. Babiš to popsal: "Tam neměl chodit, tam neměl co dělat. Hrál tam nějakou roli, která byla úplně zbytečná."

Strmý pád, Vondráček byl Babišovi vždy absolutně loajální, kopal za něj jako málokdo jiný. Jenomže najednou se přestal hodit (podobně jako nemocný Zeman a jeho parta), tak ve vysoké funkci končí. Babiš chce se vší pravděpodobností kandidovat na prezidenta a podřídí tomu všecko, obětuje kohokoli.

Tím čištění hradního chléva nekončí. Babiš vyzval ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, ať požádá Zemanova poradce Martina Nejedlého, aby odevzdal diplomatický pas. Kulhánek obratem poslechl a oznámil: "Pokud do sedmi dnů diplomatický pas nevrátí, bude zneplatněn."

A zase, poradce Nejedlý má na Hradě naprosto výsostné postavení, je to zřejmě hlavní spojka Moskvy na Zemana. Nikdo si od roku 2015, kdy se veřejnost dozvěděla, že dostal diplomatický pas, netroufl mu ho odebrat. Prý to nešlo, ale najednou to jde. Proč mu pas nevzali, když letěl loni v pandemii covidu do Moskvy jednat o Dukovanech bez vědomí vlády a cestu mu umožnila sama ruská vicepremiérka Taťjana Golikovová? (Jinak by byl do Ruska nesměl.)

Sledujeme, jak se Babiš odstřihává od Hradu, od Zemanových lidí, a tedy, i když to nahlas nepřizná, protože nechce ztratit jeho voliče, od zesláblého, nemocného Miloše Zemana. Opravdu pozoruhodné, mimořádně poučné politické divadlo. Pokud je hlava státu schopna jej vnímat, musí to pro ni být číše bolehlavu.

