Babiš si udělá selfíčko s Trumpem. Zeman pozván nebude. Schizma české politiky

Takže je to tady, 7. března se premiér Andrej Babiš setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na Twitteru to oznámil americký velvyslanec v Česku Stephen B. King. Pozvánku ještě oficiálně potvrdil Bílý dům. Předseda ANO k tomu sdělil: "Pozvání do Bílého domu na setkání s Trumpem je vyvrcholením vztahů mezi ČR a USA." Zmínil, že poslední dobou jsou to vztahy "velice intenzivní".

Česko je zemí Evropské unie, tedy západního společenství, ale zároveň "zemí na hraně", státem, který západní tajné služby a západní politici sledují s napětím, kladou si otázku, jestli se nevydáme cestou Maďarska. Proto je pozvání Babiše na oficiální návštěvu Trumpa opravdový úspěch a není divu, že je premiér považuje za "vyvrcholení vztahů mezi ČR a USA". (Zjevně i proto, že on sám chce být ceněn západními politiky. Udělá si selfíčko s Trumpem!)

Zároveň Babiš dostal jasnou lekci, za jakých okolností je Západ ochoten ho brát. Sám řekl, že nyní jsou vztahy s USA "velice intenzivní", nedořekl ovšem proč. Zjevně kvůli tomu, že Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varoval před firmami Huawei a ZTE.

Vzpomeňme, jak Babiš okolo Huaweie lavíroval, jak NÚKIB kritizoval, dokonce se zdálo, že je ředitel Dušan Navrátil v ohrožení. Jenomže pak se ukázalo, že varování perfektně zapadlo do války USA s Čínou. Však taky ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) říká, že "NÚKIB má přímo ve Spojených státech svého přiděleného zástupce, příslušné orgány na české i americké straně jsou v permanentním kontaktu".

Babiš hraje dvojí hru, domácí, tedy tu s prezidentem Zemanem, a zahraniční, tedy tu s Angelou Merkelovou, Emmanuelem Macronem, Paulem Ryanem (donedávna předseda Sněmovny reprezentantů USA), Jamesem Matissem (ministr obrany USA) a dalšími.

Doma se zoufale snaží, aby Zeman nestál proti němu, proti ANO, umí si spočítat, kolik by ho to stálo voličů. Názorný příklad má ve volebním výsledku sociální demokracie. Proto to Babiš doma koulí se Zemanem, jak nejlíp umí. Venku se pak snaží vypadat jako aktivní západní politik.

Pěstuje cosi jako pragmatickou schizofrenii, vědomé rozdvojení osobnosti, a my musíme být vděční za Babišovu ambici uspět, být oceněn na Západě. Kdyby to měl "hozené na Východ", k autoritářům, jako to má hozené Zeman, byli bychom na tom se zahraniční politikou ještě hůř než dnes.

Terč jménem Petříček

Do té schizofrenie patří i fakt, že Zemana Trump nepozval. Hrad v prosinci 2016 oznámil, že český prezident (který Donalda Trumpa před americkou volbou podporoval, viděl v něm zjevně jakýsi idol nekorektnosti a dost možná si byl vědom ruské podpory pro tohoto kandidáta) dostal pozvání k návštěvě Bílého domu, jenomže tím to haslo, neuskutečnila se.

Letos v únoru to Zeman vysvětlil tak, že jeho návštěva v Bílém domě je nepravděpodobná, protože je stejně jako Trump označován za ruského agenta a některé jeho postoje nejsou v souladu se současnou americkou politikou (viz jeho usilovná podpora firmy Huawei atd.).

Pro Zemana musí být pozvání českého premiéra do Bílého domu, jež nepochybně souvisí s postojem NÚKIB k firmě Huawei, mírně řečeno bolestivé. Babiš ho předběhl, návštěvu mu vyfoukl. Buďme si jisti, že to vztah prezidenta a premiéra příliš nevylepší. (A zároveň dodejme, že samozřejmě nejde jen o český postoj k Huaweii, ale taky o americké obchodní zájmy, o účast amerických firem na českém jaderném programu či při vyzbrojování armády.)

Zajímavou roli nejspíš hraje český velvyslanec ve Washingtonu Hynek Kmoníček. Tento schopný diplomat byl původně jasně Zemanův a vysloužil si za to prestižní post. Jenomže se ukázalo, že toxického, ruskými parfémy napuštěného Zemana do Bílého domu neprocpe. A tak, zřejmě, začal pracovat na tom, aby se s Trumpem setkal Babiš. (Přeběhl k němu.)

Pozvání přišlo jistě díky práci diplomatů, lidí jako Stephen King (jeho zásluha je to asi nejvíc, zřejmě se rychle v české politice zorientoval) a Hynek Kmoníček na druhé straně louže. Mezi diplomaty musíme samozřejmě zařadit i Tomáše Petříčka, taky díky němu se Babiš podívá do Bílého domu.

A jsme zpátky v českém paradoxu, v naší "schíze". Petříčka intenzivně okopává Zeman a komunisté, tlačí na Babiše, aby ho nechal odvolat z postu šéfdiplomata. Prostě proto, že dělá svou práci, že se nechová, jako bychom byli ruskou gubernií. Toť vše, to stačí, aby byl Hradem a KSČM odmítán. (Ale buďme si jisti, že ho Babiš do 7. března nenavrhne odvolat, stejně jako do toho data neodvolá Dušana Navrátila.)

Snad se sluší zmínit i další aspekt té návštěvy. Trump sám je paradox, všecko, jen ne "vzor", člověk velmi pochybný, manipulátor babišovského typu čelící v USA podezření, že mu do Bílého domu pomohli Rusové. Zároveň však reprezentuje Spojené státy, západní, demokratickou zemi, na níž je bezpečnost Evropy do značné míry závislá.

Proto je to pozvání pro českého premiéra a ne pro Zemana úspěchem i pro nás, nejen pro Babiše, byť přichází od Trumpa. O to víc budou komunisté i Zeman usilovat o odstranění Petříčka (západního ministra nepříliš západní vlády).