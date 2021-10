Babiš skončí ve vládě, Zeman na Hradě, to je cesta ke změně. Fiala for premiér

Nyní jde o dva pohyby: dopředu, ten se týká ekonomiky, modernizace státu. A dozadu, tedy směrem k idejím, jež platily po revoluci 1989.

Začnu netradičně - přeji prezidentovi Miloši Zemanovi, ať se, pokud možno, uzdraví. Zažívá podle mě nejtěžší chvíle svého života. Situace, kdy za ním v neděli jede premiér Andrej Babiš, zmizí však zadem bez setkání s novináři a hned nato vezou prezidenta do nemocnice, je kritická, nepřehledná. My teď potřebujeme opak.

Pohled na současné dění: obě koalice, Spolu a Pir/STAN, krátce po sečtení hlasů vydaly společné memorandum: reflektují přání občanů a „rozhodly se deklarovat vůli vytvořit společně vládu České republiky“. Jistě, proto přece dostaly hlasy, jež jim zajišťují 108 poslaneckých křesel. Koalice žádají „prezidenta České republiky, aby pověřil Petra Fialu jednáním o sestavení takovéto vlády“. Tenhle postoj budou muset zřejmě udržet dlouhou dobu, vytrvat, pokud nechtějí své voliče zklamat a znechutit jim výhru.

Nevíme, v jakém stavu Miloš Zeman je, hrad nám tyto informace nedopřál. I to však slouží jako svědectví o realitě.

Andrej Babiš ví, že prohrál. Že nemá s kým dát dohromady poslaneckou většinu, chce se ovšem porvat o možnost vládnout dál. Nebo aspoň co nejdéle. Na otázku, zda by vzal šéfa sněmovny, odvětil toto: „Jéé, ježíšmarjá, však víte, že neumím mluvit, co bych tam dělal? Sněmovna je pro mě peklo, je to katastrofa. Proč nemáme jenom tři minuty… Tady někde, kde je Charanzová, paní Charanzová, jste tady? Není. Kolik se mluví v Evropském parlamentu? Tři minuty? Nebo kolik? Proč jsme neprojednali 330 zákonů? Proč zase spadnou pod stůl? To je pokus o vtip. To určitě ne.“

Ne snad, že by Babiš držel slovo, že by se mu dalo věřit, ale jeho nechuť k dolní komoře (i k horní) je všeobecně známa. On dosud nebyl Jaroslav Faltýnek, který si ve sněmovně vytvořil ideální podhoubí pro svoje zájmy (nikoli pro naše). Odtud můžeme odhadnout, že Babiš se bude chtít u vlády udržet, co to půjde. V neděli večer, v pořadu Čau lidi (kde jako obvykle realitu postavil zcela na hlavu) ale oznámil, že "to nevzdá", naznačil, že půjde do opozice, z politiky neodejde. - Možná také přemýšlí o kandidatuře na post prezidenta, pak by bylo samozřejmě nerozumné ze sněmovny utéct. Víme, že v minulosti prezidentskou kandidaturu nejprve razantně vylučoval, později ji však vylučovat přestal.

Kdo po Zemanovi? Zásadní otázka

Stále znovu narážíme na fakt, že nevíme, co se děje s prezidentem současným. Je však nepochybné: Jeho zdravotní stav se zhoršil natolik, že mluvčí Ovčáček sdělil: Nemocného člověka není potřeba "veřejně vystavovat". Není nemožné, že Zeman bude muset z funkce odstoupit. Může jí být i parlamentem zbaven. Pak by se volby na Hrad urychlily.

Prezidentská volba bude každopádně druhý díl zápasu o naši budoucnost. Vidíme od roku 2013, jak obrovský vliv může mít jeden člověk v nejvyšší ústavní funkci nejen na politiky, ale i na směřování státu. Obě koalice chtějí Česko vrátit k ochraně lidských práv ve světě, hlásí se k odvržené "havlovské politice" (věřme, že své sliby a programy dodrží). S nějakým Zemanem II na Hradě by to šlo těžko.

Česku by velmi prospělo, kdyby ze dvou klíčových pozic vypadl jak Babiš, tak Zeman, tito dva politici jsou překážkami zásadních změn. Zároveň ale platí, že je musí nahradit lidé úplně jiného typu. Premiér Petr Fiala je politik jiného typu. Prezident Babiš zcela jistě nikoli. Prezidenta s trestním stíháním na krku (policie bude muset už potřetí žádat sněmovnu o jeho vydání), obřím střetem zájmů, který potvrdila Evropská komise, a s podezřelými transakcemi v poměrně nedávné minulosti vskutku nepotřebujeme. Ale kandidatura pro něj může být únikem z prohrané bitvy o vládu.

Až Babiš ve vládě skončí (a on v ní skončí, jeho éra je passé), ztratí zřejmě i svoji autoritativní - autoritářskou - pozici ve firmě ANO. Lze si představit, že časem ze sněmovny odejde a ANO zůstane „opuštěné“ svým majitelem. Sen o tom (viz vyjádření moravskoslezského hejtmana a poslance ANO Ivo Vondráka), že bude vládnout ANO s koalicí Spolu, se brzy rozplyne. Co by ANO bylo bez Babiše? Strana ovládaná Faltýnkem, který není o nic méně nebezpečný než jeho bývalý šéf z Agrofertu? Ale, opakuji výrok z nedělního večera, Babiš "to nevzdá", momentálně nechce odejít ze sněmovny.

Jaké bude ANO po Babišovi?

ANO je nejsilnější partaj v zemi, na jejím osudu hodně záleží. Nezapomeňme, že hnutí mělo silnou podporu na venkově, jeho dušení by znamenalo další rozevírání nůžek mezi městy a venkovem. Půjde hodně o to, kdo by se po Babišovi (odejde-li nakonec) hnutí ujal, o to, aby to nebyl Faltýnek. ANO je dnes jediná jakoby levicová strana ve sněmovně (Piráti jednak zeslábli, mají jen čtyři poslance, a jednak jsou strana především liberální). Vývoj v ANO „po Babišovi a po Zemanovi“ (třeba po odchodu Babiše do hradní kampaně) bude pro Česko velmi důležitý, měly by na to pamatovat i ostatní strany.

Další moment: koalice Spolu a Pir/STAN by už nyní měly uvažovat o prvních krocích po vstupu do vlády. Nejde jen o ekonomiku a rozpočet, lidé volící prakticky všechny partaje touží po právním státu, po „rovnosti před zákonem“, která u nás zjevně chybí. Na toto je taky nutné myslet, měly by být rychle napraveny pochybné kroky Babišovy vlády. Patří sem třeba jmenování nejvyššího státního zástupce a velmi pečlivý, uvážlivý výběr budoucího ministra spravedlnosti (neměl by být nijak spojován s kmotrovskou minulostí země).

Pro spojenecké bezpečnostní struktury bude zásadní rychlé, regulérní jmenování šéfa Bezpečnostní informační služby, potvrzení Michala Koudelky ve funkci. Volby jsou venku vnímány jako odstavení populisty a uchvatitele státu Babiše, regulérní jmenování Koudelky je důležité. Takových kroků samozřejmě napočítáme mnohem víc.

V domácí politice by mělo být jasné, že stát bude myslet na mladé lidi (nedělá to), bude pomáhat slabším krajům, bude investovat do vyloučených oblastí a pokusí se snížit počet ghett, pomůže nejchudším. Toto by měla být doména PirSTAN.

Se slušnou politikou neútočící na občanské iniciativy, neziskové organizace a nezávislá média se počítá jako s naprostou samozřejmostí. U nás to ovšem naprostá samozřejmost dávno není. (I tohle je totiž politika lidských práv, havlovská politika.) Obecně řečeno jde o dva pohyby, jeden dopředu, ten se týká ekonomiky, modernizace státu, a jeden dozadu, směrem k idejím, jež platily po revoluci 1989.

Volební speciál DVTV: Spolu vítězí, Babiš poražen. Gratuluji Fialovi, řekl šéf ANO (video DVTV z 9. října 2021)