Babiš trpí alergií na trestní stíhání, Zeman zas na blbce. Rath for premiér!

před 2 hodinami

Český prezident vyhledává prostředí, kde srážka s blbcem nehrozí. Místo do zemí EU jezdí do Ruska a Číny a doma navštěvuje sjezdy KSČM a SPD.

Sociální demokraté žádají, aby se Andrej Babiš zavázal, že odejde z vlády, pokud jej prvoinstanční soud shledá vinným. Předseda Jan Hamáček to uvádí jako podmínku, aby ČSSD mohla vstoupit do Babišovy vlády. Místopředseda ČSSD Roman Onderka upřesnil, co by se dělo, kdyby Babiš zůstal: "Pokud neodstoupí, platnost koaliční spolupráce skončí." Dodal, že se Babiš kvůli této podmínce "kroutí".

Na podmínku sociálnědemokratických vůdců zareagoval prezident Miloš Zeman v TV Nova: "Když jsem tento požadavek slyšel poprvé, tak jsem pokrčil rameny a říkal jsem si, nic proti tomu." Pak si však hlava státu uvědomila, že odvolací soudy často rozsudky nižších instancí nepotvrdí. "Z tohoto důvodu bych spíše zvažoval, ale to už by byla samozřejmost, požadavek na pravomocné odsouzení."

Zeman urazil pořádný kus cesty. Když v roce 2013 skládal vládu Bohuslav Sobotka, prezident přes svoji mluvčí vzkázal, že bude u ministra financí Babiše trvat na čistém lustračním osvědčení, jak bylo do té doby zvykem. Tato podmínka poté kamsi zmizela, Zeman "lustrák" nechtěl. O pár let později už mu nevadí ani trestní stíhání, ani fakt, že sněmovna Babiše policii dvakrát k trestnímu stíhání vydala.

Nyní se zemanovské hranice posouvají ještě dál, ke zpochybnění trestně stíhaného coby premiéra nestačí ani případné prvoinstanční odsouzení. Co nám tím Zeman vzkazuje? Že nevěří ani policii, ani žalobě, ani soudům na nižší úrovni. (Jen sobě.)

Příklad: podle této logiky by mohl být David Rath českým premiérem. Dodejme, že bývalého hejtmana chytili "jen" se sedmi miliony v krabici a podle obžaloby a prvoinstančního soudu si nechal slíbit celkem 22 milionů korun, zatímco u Babiše jde podle policie o necelých 50 milionů Kč. - Představme si, jak premiér Rath čeká na odvolací soud, a přitom řídí zemi. Jiný svět.

Posouvání hranic mění společnost. Někam jsme došli, západní státy někam došly. V Německu by se trestně stíhaný politik nejen nemohl stát kancléřem, ale nepochybně by ho strana nenechala ani kandidovat. To je západní kultura. Zeman se od ní odvrací. Zpochybňuje český justiční systém, rozvrací společenské vnímání toho, že jsou na politika kladeny vyšší požadavky, protože slouží jako vzor. To sice pokračuje, vzor se však mění na Ratha a Babiše.

Zeman, Okamura a Filip Babiše nedráždí, Stropnický a Pelikán už zřejmě ano

Hranice posouvá i ČSSD. Začala tím, že ve vládě odmítá sedět s trestně stíhaným politikem, teď vedení partaje couvlo až k prvoinstančnímu rozsudku. Za pár let bude podmínkou pro odchod z premiérského postu doživotí nebo elektrické křeslo.

Jaká byla reakce demitujícího premiéra Babiše? Alergická: "Už jsem alergický na to, když slyším třistakrát, že jsem trestně stíhaný. Myslím, že každý rozumný člověk ví, že to je účelová záležitost, politická záležitost." Pak ještě pokračoval, co by se stalo, pokud by nebyl soudem první instance odsouzen: "Odejdou členové ČSSD z vlády? Asi ne. Takže pro mě to není téma."

Podivná logika, proč by měli odcházet, pokud by nebyl shledán vinným? Zcela nejasné. Přitom by jeden čekal, že premiér bude aspoň mluvit srozumitelně, když už nevadí, že je trestně stíhaný za podvod zvící 50 milionů.

Duben je obdobím alergiků, Babišovi se objevila reakce na trestní stíhání. Zároveň trpí silnou alergií na šéfa GIBS Michala Murína, tak silnou, že ho musel vypudit do civilu. Alergický je na Miroslava Kalouska, což bude dáno zřejmě tím, že Kalousek nikdy nebyl trestně stíhán. Alergický je i na novináře (na ty mimo Agrofert, nikoli třeba na novináře Marka Přibila) a na demonstranty. Musí mít těžký život.

Na co nemá alergii? Na Tomia Okamuru a Vojtěcha Filipa. S nimi se mu nemoc zřejmě naopak uklidňuje. Alergickou reakci premiér prokazatelně nevykazuje ani v přítomnosti Zemana. (Zatím; alergie se může objevit zcela nečekaně a nově. Podle některých zpráv začíná mít Babiš kopřivku v přítomnosti Martina Stropnického, Roberta Pelikána a novičoku.)

Alergií trpí i Zeman. V rozhovoru pro TV Nova prozradil: "Když narazím na blbce, tak se k němu vždycky chovám arogantně. Mám takovou alergii." Klika, že kvarteto Ovčáček, Mynář, Nejedlý a Jie Ťein-ming nejsou blbci, to by si prezident užil.

Posouvání hranic toho, co je u nás možné, a přecitlivělé reakce nejvyšších ústavních činitelů spolu souvisejí. Babiš je alergický na trestní stíhání, proto tento problém bagatelizuje (účelovka). Je to podobné, jako když máte alergii na pyly, a proto vykácíte stromy široko daleko a vytrháte všecky kytky. Jistě, i to je řešení. Zeman má zase alergii na blbce, proto vyhledává prostředí, kde srážka s blbcem (v jeho pojetí) nehrozí. Místo do zemí EU jezdí do Ruska a Číny a doma navštěvuje sjezdy KSČM a SPD.

Přiznejme si, že taková alergie je strašná metla. A Zeman i Babiš ji mají ještě ke všemu celoroční, nejen v pylové sezoně. Hrůza.