Špinič Babiš uštval Murína. Vzkazuje do policie: Dostanu, koho chci, kluci, tak bacha

17. 4. 2018

Když chcete dostat vysokého policejního šéfa, nemusíte hned shánět kompromitující materiál, spouštět obvinění. Stačí otevřít jeho bezpečnostní prověrku.

Musíte uznat, že Andrej Babiš, premiér bez důvěry, v jistých oblastech (nikoli při sestavování demokratické vlády) maká, až se z něj kouří. Jako "čistič" (to slovo však musíme chápat moderně, prizmatem totální relativity a znehodnocení všeho, tedy jako "špinič") se umí otáčet.

Letos 5. února, před dvěma měsíci a dvěma týdny, si na úřad vlády pozval šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína a vyzval ho, ať sám odejde, ať "si to napíše". Žádný důvod prý tehdy neuvedl, prostě tam Murína nechtěl a basta fidli, to snad stačí, ne? Termín odchodu mu stanovil na konec února. Podle Murína premiér bez důvěry vyslovil onu kouzelnou větu: "Když se dohodneme, bude to bez skandálu." Rozuměj, když se NEdohodneme, bude to SE skandálem. Nedohodli se a se skandálem to bylo. Se skandálem velmi instruktivním, poučným.

Psal jsem o honu na Murína opakovaně, smysl té akce byl zřejmý: (násilným) převzetím inspekce se dá ovládnout policie. Není třeba hned vyházet nepohodlné krajské ředitele a policejního prezidenta, který donedávna dělal, co na očích ministra Chovance viděl. Lepší je držet v ruce páku, jež dokáže vyhodit ze sedla kohokoliv, stačí nějaké to trestní stíhání, pomluva, špína, případně se dá zatlačit třeba na manželku (mohla bys, holka, přijít o flek, děláš přece ve státní správě) a ono to pak frčí samo.

Babiše tlačí obří problém, trestní stíhání kvůli údajně podvodné dotaci pro Čapí hnízdo. Evropský úřad pro vyšetřování podvodů OLAF ovlivnit nemůže (jen Čapák byl vyjmut z eurodotací, takže těch 50 milionů zaplatíme z našeho rozpočtu), avšak českého vyšetřovatele, komisaře Nevtípila, se nerozpakuje ovlivňovat horem dolem. Osočováním v televizi, ve sněmovně, převzetím inspekce a tichou hrozbou, že teď už "naši hoši" na Nevtípila kleknou a před veřejností ho zdiskreditují. Babišovi jde na prvním místě o veřejné mínění, zbytek se poddá.

Když se profík nehodí

Prosím, nepodceňujme tuto linii, nezapomínejme o co jde, když Murín odchází z čela GIBS do civilu, aby měl pokoj, aby unikl tomu absurdnímu tlaku. Nespolkněme řeči o nefunkční inspekci a o nespokojenosti státních zástupců s tamními vyšetřovateli. Ano, žaloba je v Česku mnohdy (a právem) nespokojena s prací policie.

Ale soudkyně a soudci jsou zrovna tak mnohdy nespokojeni s prací státních zástupců. A přece nejvyšší žalobce Zeman sedí dál na své židli a policejní prezident Tuhý, světe zboř se, není atakován. (Je, jak víme, dostatečně pružný a tvárný, takže zatím neměl tu čest slyšet, že "když se dohodneme, bude to bez skandálu".)

Kauza lovení Murína byla detailně popsána. Viděli jsme, jakou roli v ostřelování loveného sehrál nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman (toužící podle více zdrojů odejít do čela vznikající evropské prokuratury) i další špičkoví žalobci. Postavili se proti Murínovi, který zlobil, jako zkušený vyšetřovatel se kupříkladu nehrnul do stíhání vysokého policejního důstojníka (generála) na základě udání ve formě "jedna paní povídala". A jistě, v inspekci byly i maléry, o tom nepochybujme.

Výsledek? "Obávám se, že mé setrvání v čele GIBS by mohlo zavdat příčinu k nedůvodnému zpochybňování výsledků její práce, především ze strany obou vrchních státních zástupců a nejvyššího státního zástupce," sdělil Murín, když vysvětloval, proč na konci dubna odejde pryč z policie.

Připomeňme, že do čela GIBS (která se na konci roku 2015 těšila velmi špatné pověsti) byl vybrán jako zkušený vyšetřovatel, vraždař, profík. Ne vždy se však profesionálové hodí, naopak, často překážejí. Murín v důvodech své rezignace píše: "Uplynulých 36 let jsem věnoval službě v bezpečnostních sborech. Tuto práci jsem vždy vnímal jako službu veřejnosti, občanům této země. Na všech pozicích a za všech okolností jsem se vždy snažil vykonávat svoji práci co nejlépe a nejsvědomitěji."

Chyba, zřejmě ji neměl vykonávat "co nejsvědomitěji", ale babišovsky, měl mít obě uši naladěné na šepot mocných, toho dnes nejmocnějšího, a mohl mít svatý klid a pokoj. (Jiní ne.)

Ještě jeden moment, hodně nechutný, v Babišově hře o GIBS. Když chcete dostat policejního šéfa, nemusíte shánět kompro, spouštět obvinění. Stačí otevřít jeho bezpečností prověrku. Pokud sloužíte u policie dvě tři desetiletí, to by bylo, abyste se netkali s nějakým tím "Gáboríkem" (bývalý policista obviněný z vynášení informací), že? To by bylo, abyste nějaký ten pátek nepracovali s podezřelým policajtem. Vy nemusíte být podezřelý, stačí někdo, kdo vás pozdravil přes plot při česání třešní, ani dál jste ho nepozvali.

Končící plukovník Michal Murín slouží jako jasný signál, oslepující světlice, nejen do inspekce, ale především do policie: Dostanu na lopatu, koho budu chtít, kluci. Já na tom makám a vy teď vidíte, že to umím. Tak si to s Andrejem nerozlejte, jo!