Babiš, už mě nebabiš. Sice postavil "psí boudu", ale vládu neumí, neumí, neumí

Krátké štěstí Taťány CTRL C - CTRL V Malé trvalo jen necelé dva týdny. Ale na počátku, to bylo veselo! | Foto: Jakub Plíhal

Šéf ANO politiku zredukoval na PR, na kampaně, na lákání, na kupování a oblbování lidí, tím pro něj "věc veřejná" končí.

Ani ne dva týdny trvala životnost Taťány CTRL C - CTRL V Malé coby ministryně spravedlnosti. Krátké štěstí zažila Andreji Babišovi oddaná poslankyně za ANO a zastupitelka obce Lelekovice (odkud jako koncipientka denně dojížděla 300 km tam a 300 km zpátky do Dolného Kubína).

Důvod rezignace? Ne kvůli opisování ve svých diplomových pracích, ne kvůli neuvěřitelnému koncipientství, ne kvůli angažmá manžela, ne kvůli svým výrokům o tom, že by vyšetřování Babiše mohlo čtyři roky počkat. Ne. Malá končí "kvůli té kampani, která je na mě vedena", už nechce, "aby bylo hnutí dále poškozováno". Kvůli kampani? Nesoudnost Malé volá do nebe, ale zároveň je vidět, že od svého mistra leccos pochytila: je to kampaň.

Nejde o Malou. Kdybyste si vzali sněhuláka, aby vám pískal beachvolejbal v srpnu na pláži, taky mu nemůžete vyčítat, že se vám na empiru rozpustí. Jde o Babiše, je to jeho gigantické, neuvěřitelné selhání, neschopnost a především naprostá lhostejnost vůči občanům. Na dotaz, proč sám tvrdí, že média proti Taťáně Malé vedou kampaň, odvětil, že neřeší, "jestli průměrný česky králík vykadí sto gramů, nebo padesát". (Nešlo o váhu exkrementů, dodejme, šlo o plagiátorství.)

Babiš kašle na stát, na jeho funkčnost, za roky, které strávil v politice, nepochopil, že vláda je servis, služba pro nás, nejde o nějaké "o čem sním, když zrovna spím", ale o obrovskou odpovědnost, on je odpovědný nám, lidem, kteří v téhle od revoluce celkem šťastné zemi žijí.

Jeho výběr ministrů? Katastrofa, malér. Sahá po lidech poslušných, kterým může nařizovat, pokud sedí na židli, jež se ho týká, jež ho může ohrožovat, nebo může být jemu či Agrofertu ku prospěchu. Přesně tak nyní. Nejde o to, aby ministr spravedlnosti pracoval pro Česko, ale pro Babiše, proto si vybral na MS až podivuhodným způsobem nevhodnou Taťánu Malou.

Že nechápe, co je politika, správa věcí veřejných (ne Babišových), to předvedl nejen výběrem Malé, ale i pondělním oznámením, že zřejmě požádá prezidenta Zemana, aby dočasně pověřil řízením ministerstva spravedlnosti jeho samého! Trestně stíhaného premiéra. Nejednalo se asi o to, že by chtěl zasahovat do své kauzy, je mnohem lepší mít tam poslušnou osobu, která to udělá za něj, šlo o tu hlubokou lhostejnost vůči nám.

Politika redukovaná na PR

V úterý nápad, že by to vzal sám (jako vzal Jan Hamáček jen tak mírnixdýrnix ministerstvo zahraničí k ministerstvu obrany) rychle stáhl a vycouvání odůvodnil tak, že nechce dál čelit kampani a "abych nemusel poslouchat blbé kecy od opozice a twitterové bubliny". Něco takového hned tak někde nenajdete. Blbé kecy opozice? Které vadí, že trestně stíhaný premiér chce řídit spravedlnost, tedy že kozel by rád zaléval kedlubny?

Babiš rád machruje, dělá ze sebe übermanažera, peskuje jiné, že ho kritizují, a přitom jsou "hlupáci, kteří v životě nepostavili ani psí boudu". Sám měl osm měsíců na složení vlády, selhal v prvním pokusu, zoufale selhává i v druhém. Dva dny před hlasováním sněmovny o důvěře vládě (pravděpodobně) donutí Malou rezignovat, den před hlasováním vytáhne z klobouku náhradního, zřejmě ke všemu ochotného kandidáta (kdyby nebyl ke všemu ochotný, tak nemůže nastoupit po Malé, to je prostě potupné) a pošle jeho jméno šupem Zemanovi. Fušeřina na desátou.

Babišovi je jedno, kdo ve vládě sedí, on chce všecko řídit sám jako nějaký omnipotens deus, nehledá osobnosti, ty vyhnal, viz Pelikána a Stropnického.

Teď za nepřijatelnou Malou vytasil Jana Kněžínka, místopředsedu Legislativní rady vlády a jejího náměstka. Ten pán je jistě odborník, ovšem úředník, nepolitik, přičemž vláda vyžaduje politiky schopné rozhodovat se o věcech jednomu resortu zcela odlehlých a schopné vyjednávat ve sněmovně a senátu se stranami. Výhoda Jana Kněžínka? Odborníci z Legislativní rady chtěli kvůli Malé odcházet, tak Babiš chňapne po jednom z nich, hrc frc, a je to upečené, teď neodejdou.

Šéf ANO politiku zredukoval na PR, na kampaně, na lákání, kupování a oblbování lidí, tím pro něj "věc veřejná" končí. Jakmile dosáhne svého (vyhraje volby), politika končí a začíná "jáBabišsidělámcochci". V tom překonal i Václava Klause, který už dříve hlásal, že lid se má vyjádřit ve volbách a pak zas až za čtyři roky. Mezitím je to jeho věc, jeho stát, jeho lid, jeho právo. Babiš přidává, že mezitím je to jeho byznys. Doslova. Jde dál než Klaus, nezajímá ho nejen nevolený lid, ale ani "blbé kecy opozice".

A prezident republiky? Miloši Zemanovi je to fušování, mizerná úroveň kabinetu, fuk. Procpal si tam své lidi, zbavil se těch, které nesnášel, Malou klíďo píďo bral, o blaho země mu nejde ani za mák. Máme před sebou Babišovo pojetí Česka jako na dlani. Babiš, mě nebabiš.