Babiš v křeči, PirSTAN a Spolu v laufu a mají sílu. Šlachtovi chybí ještě pět procent

Za 107 dní budeme volit do sněmovny. Za chvíli. A ta chvíle bude ještě hodně napínavá. Jak volby skončí? Změní se v Česku politika, nebo bude pokračovat trend Babiš? Podle nedávného průzkumu agentury Data Collect pro Českou televizi by na začátku června volby vyhrála koalice Pirátů a STAN s 25,5 procenta hlasů. ANO Andreje Babiše by volilo 20,5 procenta lidí, blok Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) 19,5 procenta voličů. (V několika jiných průzkumech se však ANO dostává až na třetí místo za koalici Spolu.)

SPD Tomia Okamury by získala 10,5 procenta hlasů, komunisté 5,5 procenta a sociální demokraté balancují na hraně, získali by pět procent, stejně jako hnutí Přísaha expolicisty Roberta Šlachty. Společná kandidátka Trikolory, Svobodných a Soukromníků by dosáhla na tři procenta hlasů.

Babiš a jeho ANO klesli. Zatím se jim nedaří trend nějak výrazně změnit, nedaří se jim stoupat. Pro předsedu hnutí ANO to musí být infarktová doba, není zvyklý prohrávat. Obecně se má za to, že pro něj pracují nejlepší marketéři, že umí nejlépe vystihnout, co by voliči, o které má Babiš největší zájem, chtěli slyšet nebo dostat.

Jenomže svoji roli hraje taky doba covidu, kterou (snad) máme za sebou. Společnost je stejně nervní jako Babiš. Potrhaná, nesourodá. Dnes nejde ani tak o to, že se premiér a majitel ANO potýká se svými starými problémy, s kauzou Čapí hnízdo a s obřím střetem zájmů, který už jednoznačně potvrdila i Evropská komise. Na to jsou jeho voliči zvyklí, to s nimi nehne, dokonce to možná (absurdně) Babišovi pomáhá. Dělá to z něj "oběť", napadaného, kterého je třeba bránit. Že je to úplná pitomost, nehraje roli, žijeme v době emoční, pocitové, postfaktické a tohle všecko mají Babišovi marketéři zakalkulované. (Opět možná jen pocitově, nikoli přes data.)

Jenomže kromě Čapáku a konfliktu zájmů přibyly nové problémy, které se voličů bezprostředně týkají. Během pandemie se ukázalo, že premiér neumí stát řídit, předvedl se jako bezradný, choatický manažer, osciloval mezi "já všecko řídím", když to šlo dobře, a "to oni" (ministři zdravotnictví), když to nešlo. Tohle nenapraví žádné miliony dotované PR. Nepomůže zakrýt zbytečná úmrtí, zbytečné krachy firem.

Další potíž - jak ANO spadla obliba, Babiš to chce urvat, experti mu poradili několik témat. Jedno jsou uprchlíci a jak nám je sem chce cpát zlá Evropská unie. Babiš to automaticky spojil, "migranti", "Brusel" a jeho křičící NE (tedy opak jeho chytrého počátečního ANO). Tohle bere ta část voličů, která jeho marketing ryze konzumuje. Buď proto, že se obecně o věci nezajímá, nebo proto, že je stará a unavená a nechce nic řešit. Jenomže ANO volili i lidé, kteří se o veřejné věci zajímali a kteří politiku sledují.

Miláček 45 procent důchodců

A zde začíná velký Babišův problém. Dokáže si udržet svoje voličské jádro, především důchodce, na něž intenzivně cílí. Dejme tomu, že má jistých 45 procent penzistů a že mu to (odhadem) udělá nějakých 15 procent ve volbách. A dál? Údajně má na své straně i část superbohatých (malá skupina), protože ti se bojí Pirátů. Ale zbývá velká síla voličů, kteří ANO volili jako naději na změnu a drželi se jí i v době, kdy začalo být jasné, že změna nenastala. Tihle lidé dnes vědí, že "migranti" Česko neohrožují, že je to nesmysl.

Babiš to ještě hloupě podporuje, v neděli tweetoval: "Fakta. V České republice je aktuálně v zařízeních pro zajištění cizinců 128 ilegálních migrantů. Vloni jsme zadrželi 486 osob, letos je to ke včerejšímu dni 493 zadržených osob, takže to stoupá. A migrace je téma příští Evropské rady 24. 6. 2021." Pár stovek lidí, které stát stejně vyhostí? Hrozba? To není pro lidi, kteří myslí. Problematické jsou i jeho útoky na EU v době, kdy od ní čekáme obří pomoc po pandemii. - A tak mu zbývá jen lidi uplácet a uslibovat, ale tím si nové voliče nesežene.

Koalice PirSTAN dlouho vede průzkumy. Piráti se stali hlavním Babišovým terčem, ale to jim neuškodí, možná naopak. Škodit si mohou jen sami. Třeba nepovedenou plakátovou kampaní. Ale hlavně tím, že jsou málo venku, mezi lidmi. Že úplně zbytečně žalují Babiše za jeho lži (typu "strčí vám do bytu migranta"). Mají stát na návsi, na náměstí, čelit otázkám a přesvědčit voliče prostě tím, že s nimi mluví.

S podivem taky je, že ve sněmovně zatím (obě velké koalice) nezvedly "účet za pandemii". Že Babišovu vládu neženou k odpovědnosti za absurdně předražené nákupy, jež potvrdil i Nejvyšší kontrolní úřad, za lockdowny, za nezákonnosti, za hrubé chyby, před kterými ji odborníci varovali. Tohle přece nelze nechat zapadnout.

Spolu přežila Feriho

Koalice Spolu už pochopila, že musí ven, potřebuje osobní kontakt, lidé na to čekají, rozhovor znamená víc než plakáty, billboardy, překonává řetězové maily. Zajímavé je, že Spolu zřejmě příliš neuškodila kauza Feri. Předsedkyně topky Markéta Pekarová Adamová se mladé hvězdy dokázala doslova bleskově zbavit, což se ukázalo jako velmi moudrý tah.

Kromě účtu za pandemii jsou ještě jiná zásadní témata, která obě koalice nechávají kupodivu ladem: Jaroslav Faltýnek a jeho kšefty, jeho působení ve sněmovně. On je přece Babišovo zrcadlo, v kampani to však není vidět. A druhé téma, jež by jistě rezonovalo na venkově: Radek Vondráček a spolupráce jeho právní kanceláře s lichváři. Tohle je zásadní malér, dar oběma koalicím z nebes. Pardon, z pekla.

Za pozornost stojí ještě rostoucí Šlachtova Přísaha. Jede jak spěšný vlak po nových kolejích, billboardy, "noviny občanského hnutí Roberta Šlachty", jež chodí lidem do schránek, ale hlavně sám exšéf ÚOOZ ve vesnicích po celé zemi. Pilný jak mravenec. Jeho noviny hlásí na titulní straně "potenciál Přísahy v květnu podle Medianu 8,5 %".

Průzkumy mu přisuzují procent pět, a to je popravdě málo na to, aby se do sněmovny dostal. Přísaha je úplně nové, čerstvé hnutí postavené výhradně, absolutně jen na Šlachtovi. Pět procent podle zkušenosti čerstvých stran nestačí, aby se dostal do dolní komory, potřebuje spíš 10 procent v průzkumech. Pak by měl jistotu. Takhle ne.

Dva důvody: volič přijde k urně a váhá: má to smysl? Dostane se tam Přísaha? A nakonec to raději hodí třeba SPD nebo ANO. Druhý důvod: Česko není jeden volební obvod (jak to chtěl Babiš, který má s ANO podobný problém). Šlachta bude na kandidátce jen v jednom obvodu. Na dalších budou jiná, lidem většinou neznámá jména.

Na podzim to bude napínavé. Naděje na změnu je velká, největší za poslední roky. A koalice Spolu i PirSTAN mají velký prostor, kde mohou ukázat svoji sílu. Navíc je podporuje občanská společnost, kupříkladu Milion chvilek pro demokracii.

