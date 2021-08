Babiš válčí s Hradem. Naznačil, že Zeman lže. Z jejich střetu o BIS se raduje Kreml

Celé to je zjevně msta českého prezidenta a Moskvy za Michala Koudelku. Za fakt, že byl Babišem (mimozákonně) pověřen, aby řídil BIS až do doby, kdy bude ustavena nová vláda.

Děje se, co se stát muselo, premiér Babiš se dostává do střetu s prezidentem Zemanem. Věc je poměrně jednoduchá - dva kohouti na jednom smetišti. Andrej Babiš dlouho Miloši Zemanovi dovoloval, aby se choval, jako bychom v Česku měli prezidentský systém, příliš často mu ustupoval.

Jenomže teď jde do tuhého, Zeman útočí na zpravodajskou ochranu české bezpečnosti a Babiš nemá prostor, kam uhnout, aby si pána z Hradu nepopudil. Prezident ho vtáhl do pasti.

Babiš v České televizi popřel tvrzení Miloše Zemana, že by mu slíbil zastavit odposlechy jeho lidí, které údajně (nevíme to) nasadila Bezpečnostní informační služba (BIS), jež to smí udělat jedině se souhlasem soudu.

Popořádku. V neděli prezident Blesku.cz vyprávěl, jak se před několika lety dozvěděl od vysokého důstojníka BIS o odposleších ve svém nejbližším okolí. Nemá telefon, využívá telefony spolupracovníků, proto se prý odposlechy týkají i jeho (BIS by však jeho nahrávky, na něž by neměla povolení, musela ze záznamů samozřejmě mazat).

Zeman doslova řekl: "Tak jsem o tom informoval pana premiéra. Posléze pan premiér za přítomnosti pana kancléře mi sdělil, že odposlechy zastavil, ale nebyla to pravda, protože z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují."

Je to vážné obvinění premiéra. Nemá pravomoc odposlechy zastavovat. Pokud by něco takového chtěl udělat, jednal by nezákonně.

Už v pondělí na Zemanova slova, jež byla zřejmě Babišovým okolím vyhodnocena jako nebezpečná (blíží se volby, kdyby chtěl zastavovat soudem povolené odposlechy, byl by to skandál), reagovala premiérova blízká spolupracovnice, ministryně financí Alena Schillerová: "Pan premiér nás informoval, že pokud na to téma někdy s prezidentem mluvil, tak nikdy u toho nebyl přítomen nikdo jiný než oni dva." Tím "nás" Schillerová mínila ministry za ANO. To bylo tedy popření Zemanova tvrzení, že by se hovorů účastnil kancléř Mynář.

A v úterý se Babiš o údajném tvrzení, že zastavil odposlechy, vyjádřil pro ČT: "Nic takového jsem neříkal". "Všechna setkání, která mám s prezidentem, jsou na čtyři oči. Vylučuji, že by něco takového mohlo proběhnout za přítomnosti pana Mynáře."

Premiér mohl být informován

Kdo tedy lže, Zeman, nebo Babiš? Prezidenta podpořil jeho kancléř Vratislav Mynář. "Seděl jsem u toho rozhovoru, kdy tato záležitost, kterou pan prezident zmínil, zazněla," sdělil Blesku. A v pořadu 360° televize CNN Prima News řekl: "Mám informace, že jsem minimálně opakovaně byl odposloucháván a případně i sledován BIS."

Malá vsuvka. Kancléř Mynář, jak je všeobecně a více let známo, nemá prověrku na přísně tajné. Správně tedy nesmí sedět u žádných hovorů, kde by se probíraly tak tajné věci, jako jsou odposlechy tajné služby.

To byla jen poznámka na okraj, i když důležitá. Další moment celé věci: pokud byli lidé jako Mynář a Zemanův poradce Martin Nejedlý, úzce napojený na Rusy, odposloucháváni, věděl o tom Babiš? Je pravděpodobné, že o tom vědět mohl, že o tom byl ředitelem BIS Koudelkou zpraven. Jde o velmi choulostivou věc a Babiš je nadřízený ředitele kontrarozvědky. Naopak je jisté, že o tom nemohl vědět Zeman, to by odposlechy zhatilo.

Když tedy věc nahlédneme s jistým odstupem, zdá se pravděpodobné, že Martin Nejedlý (a možná i Vratislav Mynář) mohli být odposloucháváni. Taky je možné, že se to Zeman dozvěděl. Jak známo, na Hrad nastoupil, či spíše přeběhl, bývalý analytik BIS Jiří Rom, který vyrobil pamflet na Michala Koudelku.

Zemanovo nedělní vyprávění v Blesku.cz o tom, že ho "před několika lety jeden vysoký důstojník BIS informoval, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, tedy i mě", může být jen clona, snaha zakrýt skutečného původce informace. Pokud by Rom nebyl zdrojem, mohl se to přítel Rusů Nejedlý dozvědět od ruských tajných služeb. Ani to není nemožné.

Babiš bojuje s Hradem

Dále si snadno umíme představit, že Zeman Babiše požádal, aby odposlechy zastavil. Jestli mu něco takového Babiš slíbil, to už nemůžeme říct, nevíme to. Není to nijak vyloučené, Babiš se děsí, že se Zeman před volbami postaví proti němu a přijde o hlasy. Je však zároveň velmi nepravděpodobné, že by u jednání seděl kancléř Mynář. Babiš ho delší dobu nemusí. A tvrzení Mynáře, že u toho seděl, nelze brát vážně. Víme dobře, co je kancléř zač. - Zdá se tedy o něco pravděpodobnější, že lže Zeman (nikoli poprvé, jak známo).

Střet dvou nejvyšších politiků v zemi má i jiný rozměr. Babiš najednou se Zemanem bojuje. Popírá jeho tvrzení. De facto říká, že Zeman lže. Prezident ho odposlechovou kauzou vtáhl do pasti. Blesku.cz sice řekl, že Babiše podporuje, to ano, ale zároveň jde proti němu. Slovně ho podporuje, aby sám nevypadal jako zrádce, ale zároveň ho velmi rafinovaným způsobem zrazuje.

Jak už řečeno, tvrzení, že mu Babiš slíbil zastavit odposlechy jeho okolí, je velmi vážným obviněním. A pro obdivovatele Zemana je "obviněním" hlavně to druhé, že Babiš údajné odposlechy nezastavil. To by je mohlo postavit proti němu. Celé to je zjevně msta Zemana a Moskvy za Michala Koudelku, za fakt, že byl Babišem (mimozákonně) pověřen, aby řídil BIS až do doby, kdy bude ustavena nová vláda.

Ještě jiný moment celé věci. Představme si, že se prezident země dozví: můj poradce a kancléř jsou sledováni naší tajnou službou. Pokud mu jde o stát, má na veřejnosti mlčet, nesmí věc rozmáznout. Má-li pochyby, má je řešit s šéfem služby či premiérem, nikoli v Blesku.cz. To, že Zeman věc vytáhl na veřejnost znamená, že se odposlechů bojí, že má strach, co z nich vyleze, a snaží se je zhatit. Je vskutku strašné, kam až Zeman padl, do jakých vazeb se dostal.

A ještě strašnějším se jeví fakt, že ho náš státní systém nedokáže zastavit. Máme "hlavu státu", která je obklopena podivnými, podezřelými individui, útočí na naši klíčovou tajnou službu, napomáhá Rusům a Číňanům (v úterní řeči k českým velvyslancům Zeman opět horoval pro Rosatom), nabádá, abychom nevyhazovali peníze za NATO a abychom budovali samostatnou národní obranu, ale vláda mlčí, sněmovna mlčí. Jen Senát se ozval, nenašel však v dolní komoře podporu. Děs.

Jediný, kdo má z tohoto zemanovského marasmu užitek, je Moskva. Daří se jí rozkládat dosud demokratickou zemi, jež je součástí Evropské unie.

