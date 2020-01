Babiš vítězí, i když prohrává. Viz smršť okolo dálniční známky a pád Kremlíka

Tomáš Vondráček je někdo jako Mikuláš Minář, občan, který se ozval a uspořádal akci. I on brání českou společnost před škodami, za něž je odpovědný Babiš. Je ale z byznysu, nabídl rychlé řešení, tak ho šéf ANO bere. Mináře ne, ten jde víc pod povrch, ukazuje na příčiny.

Babiš: "Objevilo se velké téma e-shopu na elektronické dálniční známky. 400 milionů za e-shop, to mě samozřejmě strašně naštvalo. A ještě jsem byl o to naštvanější, že jsem se to dozvěděl z médií." | Video: DVTV

Představuju si, že jsem volič Andreje Babiše. A semele se akce "dálniční známka", tedy smršť okolo zakázky na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun. Co si pomyslím? Že to premiér zvoral? Nebo naopak, že "je to frajer, vidíte, jak jim provětral perka, takhle se řídí stát jako firma!". Nejspíš to druhé, i když to Babiš nepochybně zvoral. Šéf ANO umí zabodovat, i když prohrává.

Podívejme se, jak ten kulový blesk na ministerstvu dopravy (který srazil Vladimíra Kremlíka), proběhl. Být paranoidní, tak si člověk začne myslet, že to marketéři Babiše celé připravili, aby ukázali, jak je jejich šéf pružný a dobrý předseda vlády, odpovědný hospodář státu.

Zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky získala bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Zadal ji Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který spadá pod ministerstvo dopravy. Takových tendrů probíhá víc, tady však šlo o něco, co se týká milionů lidí - o dálniční známku. Začali se ozývat odborníci, tvrdili, že by to šlo udělat za desetinu ceny a velmi rychle.

Zafungovala občanská společnost, ozval se podnikatel v informačních technologiích Tomáš Vondráček. Oznámil, že uspořádá veřejnou akci, při níž programátoři ve vymezeném čase vymýšlejí řešení zadaného problému nebo vytvářejí softwarový projekt.

"Rozhodli jsme se, že příští víkend zorganizujeme veřejný hackathon a celý systém e-shopu na dálniční známky zdarma naprogramujeme, spustíme a v pondělí nabídneme státu za účasti médií! Chceme dokázat, jak absurdní je zadat zakázku za 401 milionů, když to pár schopných lidí dokáže udělat za víkend… Tato zakázka musí být zlomová, ať už dopadne jakkoliv. Už nikdy se k našim společným penězům nikdo nesmí chovat tak, jak nyní předvádí stát!"

Když to popíšu jinak, stát údajně řízený jako firma zadal zakázku firmě, která byla pro firmu-stát zjevně nevýhodná, předražená. A majitel soukromé reklamní agentury WMC Grey a digitální agentury Actum Vondráček se rozhodl ukázat, že se má stát chovat jako stát. (Mimochodem perfektní reklama pro jeho firmy.)

Vondráček se podobá Minářovi

Co následovalo, je poučné pro všechny politiky, kteří chtějí soutěžit s Babišem. On okamžitě pochopil, co se děje, že se jeho ministr veřejně zostudil. Začal jednat. Pozval ještě před hackathonem Tomáše Vondráčka k sobě, popovídali si a podnikatel po návratu od premiéra řekl v DVTV: "My jsme jednali asi hodinu a našli jsme podle mého názoru velmi dobré řešení pro tuhle zemi." Chápete? Hackathon ani neproběhl, Babiš věc nenechal žádnou třetí stranou ověřit, asi ví, kdo vede ministerstvo dopravy, jakého ministra si tam vybral, a hned s prezidentem Zemanem dohodl odvolání Vladimíra Kremlíka, který loni v dubnu slavně nahradil Dana Ťoka.

Pád ministra dopravy Kremlíka nestačil, Babiš ještě oznámil, že očekává i rezignaci šéfa Státního fondu dopravní infrastruktury: "Řeším to od minulého týdne. Nebyl jsem informován, že se zakázka realizuje. SFDI zakázku nekonzultoval s vládním zmocněncem Dzurillou." Lid chce krev, musejí padat hlavy.

Babiš se šikovně oddělil od zpackané zakázky: "Považuji za absurdní, že jsme nebyli informováni. Ministerstvo dopravy neustále tuto zakázku obhajuje. Je to pro mě nepřijatelné, když jsem založil protikorupční hnutí," dodal. Tedy ještě jakási temná narážka, že by v tom snad mohla být i korupce, a, jéje, to už je moc, to on nesnese.

Když před deseti měsíci Kremlík střídal Dana Ťoka, Babiš řekl, že na dopravu "to chce manažera". Pochvaloval si ho: "Já jsem s ním pracoval i jako ministr financí, je to profesionál, je to pracovitý člověk." Hm, nevadí, šup, pracovitý manažer je po necelém roce pryč a nahradí ho workoholik, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který bude teď už pracovat zřejmě 32 hodin denně. Po nástupu do vlády se totiž chlubil, že maká "16 hodin denně" včetně víkendů, o 2 hodiny denně méně než jeho šéf Babiš.

Zpět k šikovnosti premiéra. V neděli ve svém facebookovém hlášení čaulidi napsal: "… jak už většina z vás ví, objevilo se velké téma e-shopu na elektronické dálniční známky. 400 milionů za e-shop, to mě samozřejmě strašně naštvalo. A ještě jsem byl o to naštvanější, že jsem se to dozvěděl z médií." Osobní prvek, dokonalé, "to mě strašně naštvalo", najednou stojí viník (to on si přece vybral Kremlíka) na naší straně a z manažera je patlal, ne-li rovnou korupčník.

Když zapomenete, že je to již šestá výměna ministra (plus jedno odvolání z postu vicepremiéra), může se Babiš jevit nikoli jako manažer, který si neumí vybrat lidi, ale jako akční šéf vlády. Realita? Nejlépe ji ukazují české silnice a dálnice, po kterých jeho voliči i nevoliči volky nevolky denně jezdí.

Ještě jedna poznámka, Tomáš Vondráček je někdo jako Mikuláš Minář, občan, který se ozval a uspořádal akci. I on brání českou společnost před škodami, za něž je odpovědný Babiš. Přichází ale z byznysu, nabídl rychlé řešení, tak ho šéf ANO bere. Mináře ne, ten jde víc pod povrch, ukazuje na příčiny šlamastyky české politiky.