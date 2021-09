Kdyby Babiš vládl s Okamurou opřeným o Zemana, měl by peklo na zemi. My očistec

Demokratické koalice jsou na tom díky průzkumu STEM jako Rocky Balboa, když mu v ringu hodili do trenek led, mohlo, mělo by je to pěkně nakopnout.

Nakolik předvolební průzkumy ovládají výsledky voleb? Nakolik zamávají naší pevností, nebo naopak naší nejistotou? Podle čerstvého průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News by nyní volby vyhrálo hnutí Andreje Babiše ANO s 32,4 procenta hlasů, druhá by skončila trojkoalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 20 procenty a třetí dvojkoalice Pir/STAN (Piráti a hnutí Starostové a nezávislí) s 18 procenty. Dál SPD s 11,8 a KSČM s 5,4 procenty.

Od lidí toužících po změně hned slyšíte a na sociálních sítích čtete minimálně dva typy přístupů. První: STEM dělá pro Agrofert, druhý: je to v háji, Babiš zas vyhraje a nic se nezmění, stát půjde do háje. Nepředpokládám, že STEM pracuje pro Agrofert, vůbec by mě to nenapadlo, považuji to za holý nesmysl. A nic v háji samozřejmě není, neboť teprve teď se začíná rozhodovat, jak se zachovají dosud nerozhodnutí voliči, kterých je podle sociologů hafo.

Podívejme se na průzkum STEM (který by koalice měly brát především jako stimulační, mobilizující, burcující, zatímco pro ANO je spíš jakousi ukolébavkou, i když Babišovi marketéři nejsou blbci a jistě mají v rukávu ještě nějaké to esíčko). Kdyby takto volby skončily, mohlo by nám být kromě České republiky a sebe samých líto hlavně Andreje Babiše. Kdysi dávno snil o „Česku na špici Evropy“, že. No tak s Tomio Okamurou a Vojtěchem Falmerem Filipem by ho čekalo plazení se po špinavém evropském dnu.

Představme si vládu, kde sedí ti dva sebevědomí, namachrovaní kohouti, Babiš a Okamura. Už jsem o tom psal dřív: to, co dělal Babiš několik let bývalému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČCSD), to by pak prováděl mnohem intenzivněji Okamura jemu. A pozor, za Sobotky měl Babiš stoprocentní podporu Miloše Zemana a s ním Sobotku ničil. Co by se asi stalo, kdyby seděl ve vládě s Okamurou? S nacionalistou, extremistou, který v podstatě nenávidí Evropskou unii (kde Agrofert podniká) a vidí se v Moskvě? Okamura by dělal Zemanovu politiku, spolu by nás rvali ven z EU, spolu by chtěli „předělat NATO“ na pakt, který spolupracuje s Putinem proti Bidenovi atd. atd. Pán bůh s námi a zlé pryč.

V posledních měsících vidíme často, jak se tříští pragmatické spojenectví Babiš - Zeman, prezident odmítá, že by Vrbětice vyhodili do vzduchu agenti ruské tajné vojenské služby GRU, torpéduje to, kde může, vyhrožuje nepodepsáním rozpočtu (a Schillerová ho honem běží maličko přepsat), Zeman dál na sílu protlačuje Rosatom do Dukovan. Představme si, jak se bude Babiš v takových zápasech „opírat“ o Okamuru, ten mu podtrhne židli v první vteřině a ještě do něj na zemi kopne. Bude si chtít urvat všecky případné úspěchy (ale ony bohužel nehrozí, není, v čem bychom měli uspívat).

Dál je tu covid. Babiš teď dělá stejnou politiku jako loni, „nákaza neexistuje“, jsme „best in covid“ a podobné nesmysly. Ve školách se pro jistotu (aby čísla nerostla) přestalo zcela nezodpovědně, zcela šíleně testovat. Ale po volbách mohou čísla vyletět, najednou bude nutné něco dělat, a teď si představte tu debatu ve vládě s Okamurou. (Babiš v čínském respirátoru, Okamura na něj prská bez.)

STEM hodil SPOLU a PirSTAN tunu ledu do trenek

Navíc chce tenhle nácek zpochybňující utrpení Romů v koncentráku v Letech u Písku řídit ministerstvo školství a vnitra. Pro Babiše další velemalér, obojí je zcela nemyslitelné a pro něj osobně vysoce riskantní. Okamura dolující informace z policie (která tak „soft“ vyšetřuje pod „soft“ vedením žalobců Čapí hnízdo). A dát Okamurovi moc nad školami? Orbán hadr, Babiš by zíral. Ulice zaplněné demonstranty, občanské nepokoje. Nadějné vyhlídky.

Že by to tedy dal Babiš do kupy s komunisty? Měl by však (podle STEM) o něco málo míň než koalice SPOLU a PirSTAN. Navíc 5,4 procenta voličů, to je mimořádně nejistý výsledek. A i když je Babiš exkomunista a exagent StB s komunisty, kteří nezapřeli Stalina, by v Česku vládnout nechtěl. A jejich podpora (jak ji donedávna oligarchovi tito pseudoproletáři ochotně poskytovali) by mu stejně nestačila.

Uvědomují si tohle voliči ANO? Bylo a je mezi nimi jistě mnoho lidí, kteří to s Českem myslí dobře, nechtějí nás zruinovat, vyhnat někam na periferii EU a pod vliv Ruska a Číny. Proč jim tohle obě demokratické koalice netlučou do hlav?

Obraťme pozornost k Pir/STAN a SPOLU. Podle STEM obě koalice padají, Pir/STAN víc. Zároveň ale nepadají ani náhodou tak, že by snad bylo riskantní dát jim hlas. Navíc před týdnem vyšly výsledky průzkumu firmy Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi, měřily volební potenciál stran (maximální možný zisk strany či koalice v případě, že by jí u voleb dali hlas všichni voliči, kteří volbu daného subjektu zvažují) před sněmovními volbami. Ukázalo se, že SPOLU může být mimořádně potentní, má šanci až na 31,5 procenta, víc než ANO (30 procent), třetí nejpotentnější je Pir/STAN (27,5 procenta). To by pak situace po volbách vypadala jinak než podle výsledků agentury STEM. (Rozdíl u SPD je mnohem menší, její potenciál je u Kantaru a Data Collectu 13,5 procenta, tedy jen o 1,7 procenta víc než u STEM.)

Zatím není vůbec jasné, co s výsledky udělá poněkud nečekaný vstup Babišova syna Andreje do kampaně. Těžko mu ale náhle zaktivizovaný syn z prvního manželství polovinou „profíků“ ANO prohlašovaný za duševně chorého nažene nové voliče. Babišův strop je prostě zhruba třetina aktivních voličů, víc nedá ani po „roztrhání těla“. Andrej Babiš junior spíš ještě víc utvrdí utvrzené, nějaký silnější efekt nečekejme. A zároveň si buďme jisti, že se policie nepřetrhne s novým vyšetřováním jeho krymskou anabází. To tak za pět let.

Jak už řečeno, voliči ANO jsou kolébáni, všecko v pohodě, kdežto politici opozice vidí, že musí zabrat, jak nikdy nezabrali. Stále nedělají jednu naprosto zásadní věc, nenaučili se mluvit o tom, jak se SPOLU a Pir/STAN dohodne. A Piráti stále jako by zapomněli, že byli stranou pro mladé lidi. Tam je jejich spící potenciál.

Demokratické koalice jsou na tom díky průzkumu STEM jako Rocky Balboa, když mu v ringu hodili do trenek led, mohlo by je to nakopnout. Babišovým voličům dávají v ringu teplý čaj s medem (ale opakuji, jeho marketéři nejsou blbci a makají).

