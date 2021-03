Babiš volá po lidskosti, žádá úřední maturitu. Loví hlasy prvovoličů

Tohle je celkem jasný lov hlasů pro podzimní volby do sněmovny, „mně je líto některých těch našich studentů“ a „trošku lidskosti“ a „ta psychika, to trauma“. Nesmírně lidský premiér Babiš.

Nic teď není normální, ani studium na střední škole. Jak budou studenti maturovat? Premiér Babiš přišel s nápadem na úřední maturitu. Na maturitním vysvědčení by studenti mohli mít známky podle průměru za celé své studium střední školy.

Jistě platí, že toto by mělo rozhodnout ministerstvo školství, nikoli premiér. Ale máme v čerstvé paměti, co řekl Zdeněk Blahuta, bývalý národní koordinátor očkování, o jednání s Babišem: "… s ním je to těžké, on neudrží myšlenku, jestli mi rozumíte, do všeho se montuje a o všem chce rozhodovat." Mnoha odborníkům se to nelíbí. Proti je Asociace ředitelů gymnázií, Unie školských asociací CZESHA, Asociace zdravotnických škol, Sdružení učňovských škol, Asociace ředitelů ZŠ, Asociace obchodních akademií, Asociace ředitelů hotelových škol. Proti je také Česká konference rektorů. A proti je i ministr Robert Plaga: "Úřední maturita není správnou a adekvátní cestou," řekl v pondělí. Uvidíme, kdo vyhraje.

Andrejovi Babišovi na maturitách zřejmě velmi záleží, věnoval jim značnou část svého pravidelného propagačního videa Čaulidi. Jeho "argumentace" stojí za povšimnutí. Obsahuje dvě polohy. Jedna vnímá, že část maturantů žila v mimořádně náročných podmínkách ("když čtu ty příběhy studentů, ale to jsou i dálkoví studenti, prodavačka 43 let, která má doma děti, která dálkově studuje, nebo hasič nebo vojáci, ti všichni mají mít maturitu"). To je pravda a při maturitě by zkušební komise jistě měly k výjimečným okolnostem přihlédnout. A jistě to udělají.

Druhá poloha ovšem nesouvisí s pandemií, v níž teď žijeme a jež má na studenty jistě mimořádně silný vliv, na některé více, na jiné méně. Týká se smyslu maturity, jejího významu ve společnosti. Babiš: "A všichni říkaj, že je to zkouška dospělosti. Ale skutečně těch 13 let školy vyvrcholí tou zkouškou dospělosti, a to je to nejdůležitější?"

Pokračoval: "Ten, kdo někdy někoho zaměstnával a dělal pohovory, myslíte si, že se ptal na maturitu? Já jsem zaměstnával 35 tisíc lidí a nikdy jsem se na maturitu neptal. Ptal jsem se: Máš schopnost učit se novým věcem? Máš schopnost a chceš pracovat? Máš nějaké cíle? Máš nějaké sny? Seš urputný? Umíš cizí jazyky? Jaké máš zkušenosti, co jsi dělal mimo školy? To se ptá zaměstnavatel."

Premiér Babiš tady smysl maturity vlastně dosti tvrdě zpochybňuje, vypadá to, že by ji klidně zrušil. V naší momentální situaci se to dá pochopit, ale jeho útok na maturitu je hlubší, nadčasový: "skutečně těch 13 let školy vyvrcholí tou zkouškou dospělosti"?

Odpověď zní: dosud to tak probíhalo. Jistě, všecko se dá změnit, pokud to minulé ztratilo smysl, bylo překonáno. Ale všimněme si, jak byla maturita dosud vnímána - představovala skutečně završení středoškolského studia. Stal se z ní jakýsi "iniciační obřad", "iniciační zkouška". Na maturitu jednotlivci často vzpomínají mnohem víc, je pro ně větším předělem než třeba přijímačky na vysokou školu, pokud na ni pokračovali, nebo než zkoušky, vyjma státnic.

Maturita? Čo je to taká maturita?

Takže ano, maturita dosud znamenala předěl. Kdo odmaturoval, stal se jaksi automaticky dospělým. (A ovšem, dospělými se bez tak výrazného předělu stali i lidé bez maturity.)

Když se Babiš táže, jestli "to je to nejdůležitější", tak není. Maturita není "nejdůležitější" v životě, ale může být velmi důležitá v přechodu mezi nedospělostí a dospělostí.

Pak přichází další část, Babišova "zaměstnavatelská" filipika proti maturitám. Ta se jaksi nenápadně, pokoutně mění ve filipiku proti vzdělání vůbec. "Ten, kdo někdy někoho zaměstnával a dělal pohovory, myslíte si, že se ptal na maturitu? Já jsem zaměstnával 35 tisíc lidí a nikdy jsem se na maturitu neptal."

Prošel jsem řadou zaměstnání za komunistů i později, maturitní vysvědčení chce každý zaměstnavatel. I pro ně je to zásadní předěl. Lidé se dělí na "má maturitu" a "nemá maturitu" a na "má vysokou" a "nemá vysokou". A samozřejmě, při pohovoru se vás nikdo neptá, jak jste maturoval.

Babiš tvrdí, že se 35 tisíc lidí ptal (neptal, měl na to personalisty, sám se mohl ptát snad pár desítek, maximálně stovek lidí) "máš schopnost učit se novým věcem? Máš schopnost a chceš pracovat? Máš nějaké cíle? Máš nějaké sny? Seš urputný? Umíš cizí jazyky? Jaké máš zkušenosti, co jsi dělal mimo školy? To se ptá zaměstnavatel".

Mluví tu o něčem úplně jiném, o výběru zaměstnance na konkrétní pozici. A pokud jsme u jeho (bývalého) podnikání, když berou dělnice či dělníky do Vodňanské drůbeže, kde budou škubat a porcovat kuřata, asi se jich neptají, jestli mají nějaké sny a jestli umějí cizí jazyky. Neptají se asi ani kandidáta na mistra, který má maturitu.

Ta psychika, to trauma!

Babiš tu zaměňuje dvě dosti odlišné věci, vzdělání (jehož jedním momentem může být maturita) a osobní schopnosti, osobní předpoklady pro výkon nějaké konkrétní činnosti. Vzdělání (a maturitu jako jeho symbol) vlastně bagatelizuje.

Odtud skočí opět do jiné roviny, k přijetí maturanta na vysokou školu. Tedy k tomu, co se diskutuje už dlouho a mimo covid - jakou úroveň a vypovídací hodnotu má dnes maturita pro vysoké školy. "Takže ten, kdo udělá maturitu, potom půjde na přijímačky, a ta vysoká škola si sama určí, jestli ho přijme a řekne jo, ty máš normální maturitu, možná dostaneš víc bodů, ty jsi dostal úřední, tak dostaneš teď míň bodů, no a potom zkrátka je to o vysoké škole, jak to udělá."

Tady Babiš modeluje možnost, že vysoké školy budou jinak pohlížet na úřední maturitu a jinak na tu opravdickou. A zase platí, že tohle by si měly univerzity a další školy dohodnout s ministerstvem školství. Od toho to ministerstvo máme.

Pak přijde další myšlenkový skok premiéra: "Takže já myslím, že je potřeba tuto debatu, a naše škola nemůže stále pracovat systémem naučit se nazpaměť všecko, zapamatovat si to a brzy zapomenout, aby se…" Zase úvaha úplně mimo okolnosti pandemie, z jiného světa, jež se týká výuky obecně od základní až po vysokou školu.

Nakonec přijde babišovská klasika a další skok jinam: "… já jsem dostal víc než tisíc mailů, já chápu ty situace, to nejsou nějaké překopírované maily, že stejné, to jsou příběhy a mně je líto některých těch našich studentů, v jaké situaci jsou, ta psychika, to trauma, a proč to teda neřešit? Proč trošku lidskosti… tady je příležitost ukázat trošku porozumění a lidskosti."

Oč jde Babišovi zde? O voliče. O prvovoliče a jejich rodiče. Tohle je celkem jasný lov hlasů pro podzimní volby do sněmovny, "mně je líto některých těch našich studentů" a "trošku lidskosti" a "ta psychika, to trauma". Nesmírně lidský Babiš, který říká: vykašleme se na maturitu, nějak to zprůměrujeme, nikdo nepropadne, jsme přece lidi. Konečně jsme doma, tam, kde je doma Babiš - na lovu hlasů. Odborníci ho nezajímají.

