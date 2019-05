Babiš: Volby ukázaly, že vláda funguje skvěle. Lež. Vláda ztratila 12 procent

Tvrdit, že „na vládu tyto volby nemají absolutně žádný vliv“, je jen toužebné přání, vliv mají. Babišova hvězda padá, jeho vláda dostala výprask.

V posledních volbách voliči vybírali europoslance, a přece se eurovolby staly také hlasováním o české vládě. Pořád je to menšinová koaliční vláda (ANO, ČSSD, podporovaná z lavic komunisty a z Hradu Milošem Zemanem, který v ní má čím dál větší slovo, to on Andreje Babiše "válcuje"). Výsledek koaličních stran známe, babišovci i přes vyšší volební účast než před pěti lety získali jen 21,18 procenta hlasů a sociální demokracie dokonce pouhých 3,95 procenta (ač jim podporu vyslovil "koaliční" Zeman) a neobsadí ani jedno eurokřeslo. Přidejme ještě výsledek komunistů, ti dostali 6,94 procenta hlasů.

Nutno si připomenout, že se tato vláda považuje za proevropskou a prozápadní, byť Brusel především premiér za ANO hojně kritizuje. Za ČSSD v ní sedí vysloveně západně uvažující ministr zahraničí Tomáš Petříček (ale ani on nenahnal své straně hlasy).

Jak vládní výsledek hodnotil premiér a šéf ANO? "Já jsem to bral jako nějaký indikátor, jestli naše vláda funguje. A myslím, že vláda funguje skvěle, má výsledky, není důvod mít obavy o budoucnost naší země," řekl po volbách. Trochu nelogicky pak dodal, že "na vládu tyto volby nemají absolutně žádný vliv. O vládě rozhoduje naše sněmovna, kde je 15 poslanců ČSSD, naši poslanci. Já tam nevidím žádnou souvislost mezi výsledkem ČSSD a účastí ve vládě". Odmítl komentovat propad, nula mandátů sociální demokracie.

Srovnejme výsledky eurovoleb s posledními volbami do sněmovny v roce 2017, před necelými dvěma roky. ANO tehdy vyhrálo se ziskem 29,64 procenta odevzdaných hlasů a ČSSD se zřítila na 7,27 procenta přejných voličů. Odtud plyne, že tehdy ANO a ČSSD, strany, jež vytvořily menšinovou koalici, získaly 36,91 procenta hlasů. V eurovolbách ovšem už jen 25,13 procenta, o necelých 12 procentních bodů méně. Komunisté, kteří jim poskytli důvěru, poklesli jen maličko.

Pokud tedy premiér vnímá proběhlé volby do Evropského parlamentu (EP) jako "indikátor, jestli naše vláda funguje", je poněkud nepochopitelné, když tvrdí, že "vláda funguje skvěle" a "má výsledky". Ano, má výsledky, ale podstatně horší a nemůže za to jen propadlá ČSSD. Mimo jiné sem patří četné výměny ministrů hnutí ANO, kteří jako "firemní manažeři" selhali, případně výměna ministra spravedlnosti Kněžínka (za ANO), který vůbec neselhal, a přece musel z kola ven.

ANO a ČSSD o skoro 12 procent méně…

Babiš tvrdí, že vláda funguje skvěle nejen po nepovedených volbách, ale také v době, kdy proti němu sílí protesty po celé republice, kdy mu desetitisíce lidí (na Václavském náměstí se minulý týden sešlo přes 50 tisíc demonstrantů) vyslovují nedůvěru a varují, aby nechal na pokoji českou justici. Zároveň protestující kritizují neschopnost vlády čelit suchu, nedostatku vody v krajině (za který jistě Babiš sám nemůže), ale také se bouří proti neurvalým škrtům v sociální oblasti, kdy populistická vláda voliče uplácí slevami na vlak, jenomže pak nemá na dotace pro nutnou sociální práci.

Ukazuje se, že vláda nefunguje skvěle, není líp, nemíříme na špici Evropy, Babiš stát neřídí tak, aby prosperoval jako holding Agrofert, který má uložen ve svěřenském fondu a z něhož dál profituje.

Místo vytahování se, machrování, by premiérovi prospělo trochu skromnosti a hlubší vztah k realitě. Zatížil zemi svými vlastními nemalými problémy, ale tváří se, že nad něj není, že maká (kde je to vidět?), že je nejlepší v porevoluční historii, dokonce se přirovnává k Tomáši Garriguu Masarykovi.

Volební výsledky Babiše se zhoršují, není, a ani nebyl, českým hegemonem, to všecko je jen jako. Vede pouze menšinovou, nijak úspěšnou vládu. Měl by začít vnímat opozici, jednat s opozicí, a nejen to, měl by mnohem více naslouchat hlasům znepokojených, o českou demokracii se obávajících demonstrantů. Zopakujme, že v těchto volbách on sám ztratil přes osm procent hlasů a jeho koalice skoro 12 procent. To nelze vnímat jinak než jako varování, volání "přibrzdi, vnímej svoje okolí, naslouchej lidem, kterým není jedno, co se u nás děje".

Tvrdit, že "na vládu tyto volby nemají absolutně žádný vliv", je jen toužebné přání, vliv na ni mají, Babišova hvězda padá, jeho vláda dostala výprask. Vždyť kdo byl na billboardech v posledních týdnech? Babiš, ačkoliv do EP nekandidoval. Všecko je to Babiš, Babiš, Babiš, ale potom zákonitě platí, že i za neúspěchy nese odpovědnost především on. Ne lídryně kandidátky ANO Dita Charanzová, ale nekandidující předseda Andrej Babiš.

Tak ještě jednou: trochu skromnosti do toho nikterak úspěšného, vadnoucího vládnutí, pane premiére, aspoň špetku.