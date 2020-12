Babiš za nic nemůže, to Hřib a Isaac Rosebrock! A Pražáci v tramvajích! (Čaulidi)

Nemužnost, neschopnost přijmout odpovědnost. Klidně do maléru s pandemií zamontuje opoziční stranu jako viníka: na Piráta Hřiba se zlobte, ne na mě. Já nic, já (jen) premiér.

Jak si vede vláda Andreje Babiše v pandemii? Mizerně. Jak si vedeme my, občané? Jsme zásadně ovlivněni tím, jaké kroky dělá vláda. Mnozí experti mají za to, že rozvolnění přišlo příliš rychle (v Německu a Rakousku to neudělali) a že povede k nárůstu nakažených. Děje se to. Česko se v protiepidemickém systému (PES) posunulo do skóre 64, papírově tedy na čtvrtý stupeň. A šup, další změna, hospody od středy jen do osmi večer a žádné svařáky, konzumace alkoholu na trzích bude zakázána. Česká vládní zásada: neustále nařízení měnit. Abychom si nezvykali.

Reakce občanů na uvolnění byla očekávatelná - vyrazili na nákupy a do hospod. To musel čekat každý. Dá se chápat i tlak premiéra Babiše na uvolňování. Je populista. Má hrůzu z dalších krachů firem a podnikatelů. Zřejmě chtěl před Vánoci otevřít obchody, aby si vydělaly.

Zároveň však on a vláda situaci nezvládá, nevysvětlují věci jasně, v pohledu na epidemii se zásadně liší od názorů odborníků. Ti zhusta odmítli změnu metodiky v systému PES a následné uvolnění. Tyto spory vytváří živnou půdu pro konspirace, odpor k rouškám, odpor k vakcínám. Lidé demonstrují proti vládě. Ocitli jsme se v absurdním světě.

Do toho Babiš vrhá svá neuvěřitelná Čaulidi. Díváte se na jeho nedělní video a nechce se vám věřit, že se mohl stát premiérem země, že je za její chod odpovědný. Pardon, omyl, on sám odpovědnost odmítá. Během první vlny tvrdil: "Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření. A beru na sebe plnou politickou odpovědnost." V té době se nám potírání covidu-19 dařilo (byli jsme jedničky).

V druhé, pro Česko mimořádně zlé vlně, však Babiš hází odpovědnost na jiné. On nic. V neděli byl v Událostech ČT dotázán, zda je vláda připravena "znovu zavřít obchody a restaurace"? Odpověď: "Tak to není otázka na mě…", jasně, už nejme jedničky, nalézáme se na opačném konci žebříčku.

Mimořádně slabošské je, jak si Babiš vždycky najde viníka, aby v tom nezůstal sám. (Proto chtěl novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví tak, aby o většině tvrdých opatření nouzového stavu rozhodoval pouze ministr zdravotnictví.) V Čaulidi mluví o covidu v Česku, ale zároveň toho využije k útoku na Zdeňka Hřiba, pirátského primátora Prahy. (Premiér dodnes nevydýchal, že ANO v hlavním městě prohrálo. V Praze vidí, stejně jako prezident Zeman, úhlavního nepřítele.

Zapřenou minulost nezapřeš

Nejprve v Čaulidi hodí vinu na občany. "Naši předkové o adventu mluvili jako o době zklidnění. No a já vůbec nemám pocit, že bysme byli zklidněný. Když se podívám na titulky médií: Češi vzali obchody i trhy útokem, pravidla je netrápí. Nákupní šílenství." Ukáže fotku ze Staroměstského náměstí v Praze a tvrdí "bylo tam údajně tisíc lidí, ale podle pravidel může být padesát v nějakém prostoru". Prý tam stály stánky s trdelníkem a langošem a fronty se táhly 20 až 30 metrů. "Přitom to opatření říká, že na trzích nemůže být prodej občerstvení a alkoholu na místě."

V Brně to prý bylo obdobné, "v okolních restauracích nabízeli občerstvení". (Poznámka: Proč by nenabízeli? PES ve 3. stupni určuje: "Jen usazení hosté, max. 4 osoby u stolu a obsazenost max. 50 % kapacity hostů. Organizační a režimová opatření. Doporučeno používání e-roušky nebo online/telefonického rezervačního systému.")

Babiš pokračuje: "My jsme vás prosili, vyzývali opakovaně. Ale ne všichni to dodržují a jsou velice nezodpovědní a kazí to všem." Nikde na světě opatření nedodržují všichni. Důležité je, aby vláda ve spolupráci s experty (jako v Německu) občany především přesvědčila. Tahle to neumí.

Babiš pokračuje: "Pamatujete na jaře, když byly ty opatření, jak někteří, nebo možná většina z nás, když někdo nedodržoval opatření, na ně poukazovala a poučovala a říkala: Dodržuj opatření, je to nebezpečné… Bylo by potřeba abychom i na ty nezodpovědné lidi reagovali." Tady začíná změna, už nejde jen o "já za nic nemůžu, to vy", objevuje se výzva k práskání spoluobčanů. (Zapřenou minulost nezapřeš.)

České premiér vykládá o nelegální akci v Praze. "Jak jsem se dozvěděl z Blesku, že podniká nějaký Isaac Luis Ham Rosebrock, který říká: Česká republika je sice možná v karanténě, ale někteří z nás pořád vědí, jak zapařit, a je tam kontakt, kde se mají zájemci o party ozvat."

Já nic, já (jen) premiér

Napráskal Isaaca Rosebrocka a jde dál: "Takže tenhle pán tady podniká 13 let, jeho společnost vykazuje záporný vlastní kapitál a možná by bylo dobré se vlastně zeptat, jak to možné, že tady někdo organizuje party, kde se všichni opijou pod obraz." Dá k lepšímu informace, které mu možná dodalo ministerstvo financí, nevíme. Ale je jasno - za šíření covidu v Česku může Američan Rosebrock a lidi ve frontě na trdelník.

To nestačí, Babiš musí zaútočit na Piráty, jejichž vzestupu a případného spojení se starosty se bojí jak čert svěcené vody. "Třeba by se o to konečně mohl zajímat i pan primátor, protože primátor dělá teďka nějaké divadlo s čertem a protestuje, asi proto, že má moc peněz na účtě, a vymlouvá se na jeho odbor bezpečnosti. Taky by bylo zajímavé vědět, kdo povolil prodej langošů a trdelníků na Staromáku." Za covid může Zdeněk Hřib.

Babiš pak ukazuje fotku tramvaje plné lidí (jak je stará?) a žaluje: "Nechápu, proč provoz MHD v Praze je od 22. hodiny omezen? A ty výmluvy, že to nevěděli dopředu, věděli to. Věděli všichni, že restaurace a obchody se budou zavírat ve 22:00. A lidi jsou v tramvajích jak sardinky."

A znovu útok na Hřiba: "Takže pan primátor tady má tři věci, nevím, proč protestuje, tady znovu opakuji zůstatky na účtech," ukazuje graf, "87 miliard má Praha na účtech, jo, takže bylo by dobré, aby konečně se začal starat o situaci v Praze, protože pan ministr Blatný s ním, opakovaně mluvil, opakovaně ho vybízel k tomu, aby tyhle věci řešil. Jo? Nemáme tady jenom státní policii."

Odporné. Semlel všechno, Hřiba s čertem, peníze Prahy, lidi v tramvajích, které měl Hřib asi vyhnat. Viníci všude kolem, jen o on, chudák premiér, za nic nemůže. Nemužnost, absolutní neschopnost přijmout odpovědnost. Klidně do maléru s pandemií zamontuje opoziční stranu jako viníka: na Hřiba se zlobte, ne na mě, já za nic nemůžu, já vás jen uplácím. Já nic, já (jen) premiér.

V krizové situaci se Babiš obnažil, ukázal, kým doopravdy je. Nenechává nás na pochybách - zoufalec. A vy jen nechápete, jak si někoho tak neschopného mohli lidé zvolit.

V centru Prahy demonstrují odpůrci vládních opatření. Dojde opět ke konfliktům? (Video DVTV z 28. října 2020)