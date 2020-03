Babiš živí nenávist, nejhorší chyba, jakou může premiér udělat

Osobní zájmy předsedy vlády se střetávají se zájmy Česka. Velmi špatný scénář. Dlouho vypadal jako Evropské unii nakloněný politik. Už tak nevypadá.

Zdá se, že si Andrej Babiš (ANO) zavařil. Bohužel zavařil i České republice. Předsedkyni výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu Moniku Hohlmeierovou označil za pomatenou a dva české europoslance, Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) a Mikuláše Peksu (Piráti) za vlastizrádce. (Ne, nespojili se s "cizí mocí" proti republice, jen se účastní evropského vyšetřování Babišova střetu zájmů.) Premiérovy urážky vyvolaly odpornou reakci - Hohlmeierové i dvěma českým europoslancům nyní vyhrožují smrtí.

Je absurdní, když tak nebezpečné reakce odstartuje premiér členské země EU. Kosa však narazila na kámen, Hohlmeierová, významná členka německé CSU a Evropské lidové strany (EPP), není zvyklá, že jednání předsedy vlády vyvolá vlnu nenávisti. Kvůli výhrůžkám, které jí přišly, se obrátila na německou policii. To se týká vyhrožujících, ale Hohlmeierová taky žádá předsedu Evropského parlamentu Davida Sassoliho, ať přijme odvetné kroky a Babišovo jednání nenechá být.

Českému rozhlasu řekla: "V posledních týdnech dostávám dopisy, ve kterých mi lidé vyhrožují. Říkají mi, abych okamžitě zastavila svou práci, protože prý nemůže být pochyb, že premiér Babiš ve střetu zájmů není." Deníku N Hohlmeierová napsala toto: "Dostávala jsem zprávy přes sociální sítě i anonymní dopisy, že jsem německý káfir (arabsko-islámský termín pro nevěřící, pozn. red.) a měli by mě zabít, pokud budu dál vyšetřovat případ Andreje Babiše. Také mi psali, že by měl výbor přestat s prací, protože všechny výstupy budou pouze politické lži politických nepřátel. Kvůli těmto zprávám jsem v kontaktu s policií."

Tomáši Zdechovskému přišly obrázky popravených politických vězňů a hrozby smrtí či soudem za udávání. "Dostal jsem tisíce výhrůžných vzkazů, moje manželka se bojí vyjít z domu," řekl Zdechovský Seznam Zprávám. I on podal trestní oznámení a policie mu přidělila ochranu. Podobné liebesbriefy jako Zdechovskému přišly i Mikuláši Peksovi.

Babiš si nedokázal vybrat mezi politikou a byznysem

To vše spustil český předseda vlády, kterého stíhá kriminální policie a jehož Brusel podezírá ze střetu zájmů. Po ostré kritice se Babiš napůl omluvil, ale jen napůl: "Asi jsem to přehnal, neměl jsem to říci, ale ty různé nepravdy a polopravdy a lži jsou na talíři od rána do večera," řekl na Frekvenci 1. Později však dodal, že europoslanci škodí naší zemi. Nepřestal s tím, nenávist živí stále dál.

Zlá zpráva o Česku. Ne o celém, žije zde mnoho lidí, kteří takové jednání odsuzují, navenek tak ale vypadáme. Odmítáme pomáhat, zato pomoc vyžadujeme a naše "špička" se chová jako dlaždič. Ale protože to je špička, její výroky mají mnohem vážnější, horší dopad - nenávist.

Babiš nesnese kritiku a kontrolu. V tom se jako vejce vejci podobá Václavu Klausovi, který u nás už mnohem dřív začal s odporem vůči EU. Babiš chce "čerpat" a má za to, že Evropské unii není nic ani do toho, kam u nás peníze investujeme, ani do jeho střetu zájmů. Ten mimochodem dokazuje čerstvě otevřená kauza Batesys, kdy premiér úkoloval vládu prací pro společnost Deza z Agrofertu.

Premiér se nedokázal oprostit od Agrofertu, vložení holdingu do svěřenského fondu situaci nevyřešilo. Nedokáže si vybrat mezi politikou a byznysem, jenomže obojí nejde. Jeho osobní zájmy se střetávají se zájmy Česka. Nejhorší scénář.

Babiš dlouho vypadal jako Evropské unii nakloněný politik. Však taky jeho holding v EU podniká. Jenomže čím dál víc s unií válčí, napadá ji. Nepochopil, že EU jsme my. Dělá hrubé chyby (odmítnutí podpory Frontexu, odmítnutí dětských uprchlíků, spojení se Zemanem, setrvávání ve visegrádské čtyřce, útok na Hohlmeierovou).

Výrok, že Zdechovský a Peksa jsou vlastizrádci, ukazuje jasně, jak unii vnímá - jako nepřítele. A tohle jeho vnímání českou existenci ohrožuje. Místo na špici Evropy, jak Babiš dříve blouznil, jsme se s hulvátským, nenávist probouzejícím premiérem ocitli na její periferii.