Babiše je čtvrtka, Zeman řídí stát. Spadli jsme do skrytého prezidentského systému

Premiér se může vzepřít, jednou v životě si zahrát na opravdického suveréna, který se nebojí riskovat. Ale byl by to zázrak, který od Babiše nečekáme.

Zarážející podívaná, skoro tomu ani nechcete věřit. Suverén Andrej Babiš (ANO) se náhle scvrkl, je ho půlka, čtvrtka, po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem vyhlížel jak spráskaný pes, muž bez sebevědomí. Jeho sdělení "prezident se nevyjádřil definitivně" (o tom, zda odvolá ministra kultury Antonína Staňka za ČSSD a jmenuje místo něj Michala Šmardu) bylo ukázkou totální rezignace, prohry. Suverenita fuč, viděli jsme tvář člověka, který dostal výprask a musel držet.

Pikantní, jakou váhu náhle získalo ministerstvo kultury, které u nás dnes nikdo nebere vážně (natožpak ministra Staňka). Z tohoto resortu v Česku lehké váhy se stal krumpáč, kterým Zeman rozbourává vládu, a bič, kterým švihá premiéra. Na kultuře předvádí: už nežijeme v premiérském, ale prezidentském systému. Jak se Zeman vyspí, tak bude. Nebo přesněji, jaký plán měl dřív, takový si prosadí.

Samo sebou nejde o klasický ústavní prezidentský systém, nýbrž o jeho hybrid, kdy zdánlivě nese odpovědnost stále dál premiér Babiš, jenomže dělá vždy to, co mu Zeman nadiktuje. Prezident de facto vládne, rozhoduje, nenese však žádnou odpovědnost. Díky Babišově katastrofální slabosti a zranitelnosti se mu daří zezadu, z přítmí Hradu a Lán diktovat.

Najednou i člověk méně informovaný dostal šanci chápat, proč je tak důležité, aby byl premiér (a jakýkoli špičkový politik) čistý, aby neměl stíny, do nichž se propadá, aby nebyl vydíratelný, aby měl svědomí a aspoň základní mravnost a slušnost, která mu brání nechat se sebou totálně orat.

Babiš spolupracoval s StB, on sám tvrdí, že nevědomky, svazky komunistické tajné policie to popisují jako vědomou spolupráci. Řeknete si: "No a co? Tak spolupracoval, už je to dávno, žijeme v jiné době." Jenomže aby spolupracoval, musel k tomu být vytipován, vybrán, musel mít ty správné vlastnosti, být tvárný, neodvážný, poslušný atd. Teď se ukazuje, že byl estébáky vybrán správně.

Dalším problémem je trestní stíhání, první český premiér je trestně stíhán a policie žádá, aby byl obžalován. Poslední dobou to vypadá, že si sám premiér, který do maléru s dotací pro farmu Čapí hnízdo naneštěstí zatáhl i rodinu, vyhodnotil: policie má dost důkazů, obžaloba bude. I to může být důvod, proč se jeho suverenita docela vytratila. Babiš teď působí vyplašeně, jako by měl pocit, že je odkázán na prezidentskou milost pro sebe i blízké, proto si s ním Zeman dělá, co chce. Navíc je takřka jisté, že pokud se Babiš milosti dočká, tak až úplně na konci Zemanova prezidentování, tuhle páku hlava státu nevyhodí, používá ji, když má chuť, jako vládní volant.

Slabé Česko - Silný Zeman (příští kšiltovka)

Tak vypadá Babiš v Česku, které chtěl strkat na špici Evropy (věřme tomu, chtěl uspět). A Babiš v Evropské unii? Když čtete jeho poslední facebookové hlášení "čaulidi", dechne to na vás, ta křečovitá snaha jeho týmu z prohry udělat výhru (překazili jsme, aby se Frans Timmermans stal šéfem komise, úspěchem je Ursula von der Leyenová). Realita, český premiér prohrál a ještě víc se přiblížil Viktorovi Orbánovi, který sleduje jen svoje zájmy, ne ty jeho či naše.

K jednání Evropské rady jedna poznámka. Babiš (jeho marketéři) zase dělá, jako že tam byl strašně důležitý a vlivný. Opravdu? Představme si tu situaci. Macron, Merkelová a další vědí, kdo to tam s nimi jedná, pán, který má malér s vyšetřováním střetu zájmů, který pro firmy, jež má ve svěřenském fondu, dojí evropské dotace. Jakou může mít váhu? Pro Orbána je frajer, dělá na svém, ale pro západní politiky se stal člověkem bez kreditu, bez váhy, bez významu.

Babiš opakuje, že se vláda nerozpadne. Opět věřme, že si to toužebně přeje, těžko sní o hlubším spojení s komunisty a o draze zaplacené podpoře Okamurovy SPD. Každá další vláda bude víc Zemanova a méně Babišova. Jeho slábnutí zaznamenají (už zaznamenali) voliči ANO.

Měli rádi machra, který to všem natře, nestojí o zkroušeného, prezidentem ochočeného králíčka, který už dělá jen to, co dostane z Hradu přikázáno. Ze čtvrtky Babiše za chvíli bude desetina Babiše, minulý premiér Bohuslav Sobotka proti němu už dnes vypadá jako neohrožený rek, který sice prohrál, avšak čestně.

Tohle je Babišovo trauma, jak špatně Zemana odhadl, jak věřil, že si navzájem pomohou. Houby pomohou, teď mu jeho soudruh v intrikách demoluje vládu, dokončuje pomstu na ČSSD, jež kdysi, za Vladimíra Špidly, nakrátko pochopila, že nesmí dovolit, aby se stal prezidentem. Zeman vládu rozvrací Staňkem a Staňka si vybral dobře, Staněk ho bere jako svou záchranu (ten Staněk, který chtěl medaili pro komunistického básníka Sýse a který byl na křtu knihy komunisty Grebeníčka). Babišovi nevadí, že Zeman ničí ústavu, na tu kašle stejně jako hradní velitel, vadí mu, že mu likviduje vládu a žene ho do ještě mnohem horšího kabinetu.

A samozřejmě, může se vzepřít, každý se může vzepřít. Může si jednou v životě zahrát na opravdického suveréna, tedy na toho, kdo se nebojí riskovat a nést odpovědnost za své činy. Ale byl by to zázrak, který zrovna od Babiše nečekáme. On raději obětuje Česko. Pak si může na rudou kšiltovku napsat Slabé Česko - Silný Zeman.