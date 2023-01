Přímá volba prezidenta přeje dezinformátorům

O nejvyšší úřad se teď ucházejí i postavy, které by v nepřímé volbě skoro jistě neměly šanci.

Topíme a dusíme se v kampani před druhým kolem výběru hlavy státu. Je špinavější než mnozí čekali a všudypřítomná pomalu jako vir. Dodejme, že podpásové údery v ní zatím používá především šéf ANO Andrej Babiš. Však už se veřejným prostorem nesou i povzdechy, zda nebylo přece jen lepší, když prezidenta volili zákonodárci.

Než se posuneme v úvahách dál, připomeňme si ve vší stručnosti, jak to vypadalo, když tomu tak bylo naposledy - jak odporným způsobem byl v roce 2008 na Pražský hrad podruhé instalován Václav Klaus.

Občané jen bezmocně sledovali strašné selhání politické reprezentace. Dryáčnickou šestikolovou volbu, již provázelo mimo jiné zmizení poslankyně Olgy Zubové nebo vyhrožování, v jehož rámci některým politikům přišla poštou nábojnice coby mafiánský vzkaz. Nechybělo ani obvinění z korupce. To když zástupci ČSSD nařkli svého exkolegu Evžena Snítilého, že přijal peníze za Kalusovu podporu. Pohled na to všechno byl opravdu mimořádně ošklivý.

Je tedy přímá volba lepší? Podle toho, co máme možnost sledovat nyní, se nezdá, že by odpověď byla kladná. Zatímco tehdy si to politici rozdávali "doma", byla to jen a jen jejich věc, dnes se hnus rozlévá po celé republice. A s přímou volbou efektivně pracují i proponenti hybridní války, již proti Evropě vede Rusko. Kreml si je už dávno vědom toho, že nejrůznější lidová hlasování v demokratických zemích mu otvírají široké pole působnosti.

Možná by to u nás teď nebylo tak zlé, kdyby právě nezuřila ruská válka na Ukrajině. Jenže vzpomeňme na minulou přímou volbu, během níž Miloš Zeman falešně obvinil Jiřího Drahoše, že k nám chce zavléct uprchlické hordy. Tématu se obratem pilně chytili dezinformátoři nejrůznější provenience a Zemanovi to pomohlo k vítězství. Ač u nás tehdy hledaly bezpečí pouhé stovky lidí, byly líčeny jako strašlivá hrozba. Dnes u nás utečenců žije na 300 tisíc - a jak se ukazuje, zvládáme to bez potíží.

Potvrdilo se, že systém přímé volby nabízí dokonalou živnou půdu pro šíření nespokojenosti, strachu a dezinformací. Jen si to shrňme: Když jsme podle něj hlasovali poprvé, vytáhl Miloš Zeman pohrůžku, že v případě vítězství jeho soupeře budou muset Češi vracet německé majetky. Výsledek? Karel Schwarzenberg poražen. Druhá přímá volba: Drahoš k nám nastěhuje migranty - Drahoš poražen. A nyní: Petr Pavel nás "zavleče" do války…

Dezinformační web AE News píše: "Výsledek prvního kola prezidentských voleb v Česku naznačuje děsivou fašizaci části české populace a touhu po vojenské konfrontaci s Ruskou federací. Je to dokonalá kopie nacifikace německé veřejnosti zezdola na počátku 30. let minulého století."

Danuši Nerudovou by politické strany v nepřímé volbě nevybraly

Obecně platí, že během přímé volby útočí dezinformace všeho typu na celou společnost. Babišovy billboardy, které vyhrožují, že "voják" zavleče Česko do války, jsou toho dokonalým příkladem. Jejich autoři zřejmě naprosto vědomě počítají s podporou proruských webů.

Mluvčí skupiny Čeští elfové Bohumil Kartous popsal, kdo je hlavním cílem: "Dlouhodobě to byl Petr Pavel. Jeho jméno se začalo objevovat v dezinformačních obsazích už před mnoha měsíci, v době, kdy se začalo mluvit o jeho kandidatuře. Stále je dominantním cílem dezinformátorů, ti mají snahu ho vykreslit jako agenta Spojených států amerických, 'hezkou tvářičku', která je nebezpečná svou vojenskou minulostí a tím, že Čechy zatáhne do války, že je nedůvěryhodný, protože je to převlékač kabátů." Kartous to řekl už 2. ledna, Babišův marketingový tým zřejmě pečlivě naslouchal a udělal ze "zatažení Česka do války" celorepublikové billboardové téma.

Nepřímá a přímá volba také generují - v dobrém i zlém - zcela rozdílné tipy kandidátů. I když Babiše by ANO zjevně nominovalo tak jako tak. Je ale vysoce pravděpodobné, že o lidech jako je Danuše Nerudová nebo Petr Pavel by se nehlasovalo. Mnohem spíš by proti Babišovi nastoupil někdo jako Miloš Vystrčil, předseda Senátu za ODS. Což by mimochodem nebylo vůbec špatné.

Nepolitičtí kandidáti v nepřímé volbě pohořeli jak v roce 2003, tak v roce 2008. V roce 2003 to potkalo profesora Jana Sokola, postavu mimořádně úctyhodnou, na úrovni Václava Havla. V roce 2008 se stejnou potázal i českoamerický ekonom Jan Švejnar, který po americkém vzoru vedl kampaň i v ulicích, ale nebylo mu to nic platné, vyhrál Klaus.

Přímá volba tedy do soutěže přitáhla postavy mimo politické strany. Dezinformace by jistě hrály roli i tak, ale neměly by tak zdrcující dopad na společnost, neměly by takovou sílu poštvávat proti sobě různě smýšlející ženy a muže.

Protože tu ale s námi přímá volba zjevně zůstane, nezbývá, než se naučit vzdorovat dezinformacím. Chápat je jako nebezpečí pro svobodu a svobodné rozhodování. Ten, kdo se na nich veze jako nyní Babiš, by se pak stal masově nepřijatelným. Zatím právě díky lžím a manipulacím přijatelný zůstává. Velmi záleží na výsledku. Pokud vyhraje, bude to zároveň další vítězství dezinformátorů. Prohraje-li, porážku utrpí také oni.

Video: Prezidentské volby 2023 - Erik Tabery (16. 1. 2023)