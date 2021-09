Čapák až po volbách, Babiše se žaloba bojí. Řadový občan by dávno stál před soudem

Říjnové volby a fakt, že je vyšetřován premiér země a předseda silného hnutí ANO, zcela jistě ovlivnily "rychlost", s níž žaloba s kauzou pracuje.

Kauza Čapí hnízdo pokračuje přesně podle předpokladů, tedy tak, aby se o dalším pokračování rozhodovalo až po podzimních volbách do sněmovny. Dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch (který už chtěl Čapák jednou zastavit, ale neprošlo to přes tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana)‚ rozhodl, že případ vrátí policii k došetření nových informací. Kriminalisté musí do 17. září vyslechnout další svědky. Dostali však šibeniční termín.

Proč jen dva týdny? Zřejmě proto, aby to vypadalo, že volby nehrají žádnou roli, tedy že se to má stihnout ještě před nimi. Všichni víme, že se to nestihne, experti jasně říkají, že se to stihnout nedá. Ale vypadá to, jako že vyšetřování jede volby nevolby. (Jen vypadá.)

Případ se, pokud jde o zájem policie, táhne od roku 2016. Tehdy (9. března) Andrej Babiš řekl Novinkám: "Není to moje. Je to nějaký firmy, která patří do holdingu". Na mimořádné schůzi sněmovny 23. března 2016 přiznal, že majiteli akcií byli jeho dospělé děti Adriana a Andrej a bratr jeho partnerky Moniky Martin Herodes. (Nyní však Andrej Babiš junior tvrdí, že ho otec využil a že neměl s Farmou Čapí hnízdo nic společného. Dokumenty o převodu akcií farmy, které dokazovaly opak, byly podle něj antedatované.) V roce 2017 byl Babiš sněmovnou dvakrát (před volbami a po volbách) vydán k trestnímu stíhání. Dodnes nebylo dokončeno, nyní má dál pokračovat, než žalobce rozhodne o zastavení či obžalobě.

Jistě je pro českou policii poněkud nestandardní a komplikované vyšetřovat předsedu nejsilnější politické strany a premiéra země. Jistě je to těžké i pro státní zastupitelství. Ale právě proto se na kauze ukazuje nejen to, nakolik jsou tyto instituce nezávislé, ale také nakolik měří všem podezřelým a vyšetřovaným lidem stejně. Jistě, Babiš má špičkové advokáty a dost peněz, aby je platil, i to hraje v délce řízení roli.

Ale kupříkladu nyní nelze nevidět, jaká to je komedie. Už déle se ví, že Andrej Babiš junior a bývalý manažer a člen širšího vedení Farmy Čapí hnízdo chtějí vypovídat. Taky se ví, že ty výpovědi zřejmě nebudou pro Babiše pozitivní. A přece žalobce čekal až do posledního možného dne (31. srpna), než oznámil, že žádá další doplnění vyšetřování.

Zjevně jde o to, aby se rozhodování o obžalobě odsunulo na dobu po volbách. A zvenčí to vypadá tak, že nové okolnosti Babišovi nijak nenahrávají a neprospívají, přibývá důkazů o podvodu (50 milionů korun na výstavbu areálu Čapí hnízdo bylo určeno pro malé a střední podniky, policie se však domnívá, že ji ve skutečnosti čerpal holding Agrofert, který má do malého a středního podniku poněkud daleko).

Andreje juniora se schovat nepodařilo

Klíčové pro vyšetřování (krom výpovědi exmanažera Farmy Čapí hnízdo) může být svědectví Andreje Babiše juniora, který se poslední dobou zdržuje v České republice a vystupuje veřejně proti svému otci. Vydává jakési veřejné svědectví o tom, že získání dotace pro Čapák coby neagrofertní farmu byl podvod. A také o tom, že z něj (coby slabého článku Babišovy obhajoby) neprávem udělali duševně chorého člověka.

Nemalou úlohu v tom měla sehrát psychiatrička Dita Protopopová, jež mimo jiné kandidovala za hnutí ANO a jež nedávno skončila coby tajemnice vládní Rady pro duševní zdraví. Žena, která "v roce 2018 vyslala jeho (pozn. aut.: Babišova) vzpurného syna na okupovaný Krym v doprovodu svého ruského manžela. V době, kdy měl Babiš junior svědčit v kauze Čapí hnízdo," jak píše server Neovlivní.cz.

Pro Babiše je velmi nepříjemné, že se na české scéně objevil jeho syn Andrej. Část médií se snažila premiérova potomka z prvního manželství do kauzy netahat, i když se v ní sám začal v poslední době angažovat. Důvod byl prostý, znamenalo to ingerenci do rodiny, rodinné vztahy bývají vysoce komplikované (zvlášť když jde o dítě, jehož matka se s Babišem rozvedla), nikdy do toho nevidí úplně jasně, je těžké odlišit realitu od animozit.

Zároveň ale bylo přinejmenším velmi zvláštní, že byl premiérův údajně duševně nemocný syn odvezen z Česka na Rusy okupovaný Krym, skutečně to působilo dojmem, že byl "uklizen" coby nepohodlný svědek.

Pro Babiše je zlá ještě jedna okolnost. Češi jsou celkem otrlí: že se Babiš nachází podle Evropské komise ve střetu zájmů, že nám hrozí zastavení eurodotací a další a další věci včetně neschopnosti vlády během pandemie covidu, je velká část voličů ochotna celkem šmahem přehlížet (viz vývoj voličských preferencí). Ale pokud by se ukázalo, že chtěl umlčet svého syna, že z něj snad dokonce chtěl udělat duševně chorého, i když duševně nemocný nebyl, že ho nechal odlifrovat ze země, to by zřejmě bylo i pro Babišovy voliče trochu silné kafe.

A Andrej Babiš junior před dvěma týdny na Twitteru napsal vyšetřovatelům a žalobcům vzkaz: "Jsem připraven vypovídat ohledně Čapáku. Několik let přihlížíte, jak ze mě dělali blázna a mé výpovědi bránili, takže běhat za vámi sám nebudu, sorry jako policie a Nejvyšší státní zastupitelství. Kde je vůle, tam je cesta, jinak to nefunguje."

Nyní tedy podle všeho právě žalobce Šaroch vtahuje Babiše juniora do vyšetřování, on má být jednou z těch "nových informací, které se objevily po ukončení vyšetřování a předložení spisového materiálu státnímu zástupci", o nichž informoval mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala jako o důvodu vrácení kauzy k dalšímu došetření.

Závěr? Říjnové volby a fakt, že je vyšetřován premiér a předseda ANO, zcela jistě ovlivnily "rychlost", s níž žaloba s kauzou pracuje. Je evidentní, že je něco úplně jiného, když policie vyšetřuje premiéra a žaloba to dozoruje, než když je z trestného činu podezřelý řadový občan. Ten by v daném případě prakticky jistě už dávno stanul před soudem. A poslední věc: Pokud by se ukázalo, že Babiš zneužil svého syna, nebo že ho dokonce nechal prohlásit za blázna, pak je to horší než všechno ostatní, co je mu vytýkáno.

