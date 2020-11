Babiše straší soupeř s páskou přes oko. ODS má příliš mnoho nohou a rudí končí

Potěšující je nezadržitelný zánik komunistů, trvá to neskutečně dlouho, hodně to o Česku vypovídá, ale po 31. výročí sametu je fajn, že se konec rudých celkem jistě blíží.

Agentura Kantar CZ zveřejnila další volební model pro Českou televizi. Postoje od takřka 900 respondentů sbírala od 19. října do 6. listopadu, tedy po volbách a před odvoláním Romana Prymuly z postu ministra zdravotnictví. Andreji Babišovi se po nových číslech asi napůl ulevilo, ale napůl taky přitížilo. Ulevilo proto, že se propad ANO zastavil. V měření získalo 27,5 procentního bodu, o tři body si tedy polepšilo. Přitížilo proto, že mu sílí nebezpečný soupeř, Piráti dál rostou.

Nejprve proč se pokles ANO zastavil. Vláda po volbách konečně začala něco dělat proti šíření koronaviru. Až do voleb zůstala v podstatě nečinná v obavě, aby voliče nenaštvala, nedráždila. Teprve potom přišla nová, tvrdá protivirová opatření. Zdá se, že je občané naklonění ANO ocenili, znovu si začali uvědomovat, jak nebezpečná je to nákaza.

Vládu tvoří ANO a ČSSD, jenomže voliči sociální demokraty nějak nevnímají, uvědomují si zřejmě, že jsou ve vládě jen do počtu. Působí jako jacísi "napovídači kroků" - když se Babišovi jejich nápady líbí, vezme je a vydá za své. Jan Hamáček, předseda ČSSD, prostě vůbec nepochopil Babišovu taktiku, sílu PR a Babišových médií (on sám žádná média ukrytá v nějakém svěřenském fondu nemá).

Výsledek je pro Hamáčkovu stranu zoufalý: ČSSD ve volebním modelu klesla už na tři procentní body, jeden bod ztratila. Padá do zapomenutí, neexistence, ač je to strana vládní. Velmi poučné, králíček nemůže do vládnutí s vlkem, ten ho jen okusuje (a pomstychtivý medvěd prezident spokojeně točí mlýnek).

Pro Babiše je nepříjemných hned několik momentů. Prymulův skandál. O. K., ten rychle zapadne. Vysoký počet lidí, kteří zemřeli na koronavirus, jež tragicky dokazuje, že nejsme jedničky, leda od konce. Premiér je obviňován, že zdržoval vládní kroky, a kvůli tomu je mrtvých víc, to jen tak nezapadne. Mrtví by byli v každém případě, druhá vlna covidu je brutální všude, nejen u nás, ale nemuselo jich být tolik.

Zřejmě se začnou objevovat ostrůvky neklidu a odporu v ANO (jinak to ostatně ani nejde, jde o naprosto přirozený jev, žádné hnutí nevydrží kompaktní věčně). Typickým příkladem je Ostrava, kterou vede primátor ANO. Městské zastupitelstvo se jasně, dokonce jednohlasně, postavilo proti kanálu Dunaj-Odra-Labe, proti projektu, který vláda v hrůze z Miloše Zemana a jeho pomsty nedávno odsouhlasila.

Pirátům fouká do plachet

Nejhorší ale pro Babiše budou krachy hospod, restaurací, barů, klubů, firmiček a firem. Těžko je předseda vlády bude vyvažovat finanční podporou. Těžko zastaví tuhle vlnu covidového zmaru, marketing a plošné uplácení voličů mu nějaké hlasy zachrání, ale hnutí jistě neprorazí zakletou hranici třetiny hlasů. Jeho dny jsou sečteny, udělá ovšem všechno pro to, aby ještě jedno volební období pokračoval ve svém byznysprojektu, který se mu zatraceně vyplácí.

Piráti posilují stabilně. Nejsou to skoky, sledujeme růst. Zvedli se o dva procentní body, podpořilo by je 21 procent dotázaných. "Je však nutné dodat, že v této vlně se ve vzorku objevilo výrazně více voličů Pirátů, kteří si nejsou jisti účastí u voleb, než je obvyklé. Proto odhadujeme, že jejich preference spíše stagnují kolem 19 procent," píší autoři výzkumu. (Graf preferencí jim ale podle Kantaru stoupá.)

Zásadní je skladba hlasů pro Piráty. Před minulými sněmovními volbami dokázali oslovit mladé voliče, vydali se směrem, na který tahle země čekala. Mladí na politiku dlouho kašlali, neměli stranu, která by je oslovovala, mluvila jejich internetovou řečí. V současné době se Pirátům daří získávat voliče ODS a ANO. Kantaři k tomu poznamenávají: "Piráti čerpají svou rostoucí podporu přelivem voličů z jiných stran."

Jak to vysvětlit? Stačí Piráty sledovat, mají svoje témata, třeba lidi v exekucích a snahu jim pomoci, klimatické změny, klecové chovy, ochranu proti šmírování občanů na internetu, povinné přimíchávání biopaliv, občas něco spojeného s Babišem, ale ne na prvním místě (třeba u zákona o evidenci majitelů prosazují rušení nefér výjimek pro Agrofert). Zároveň jsou transparentní, i když to občas bolí. Je to v jasném kontrastu s jednáním Babiše a vlády (viz kroky okolo pandemie a neschopnost poskytovat jasná data).

Živoření tříbarevného juniora

Zároveň se Piráti v něčem ANO podobají: jsou to taky "makačenkové", zdůrazňují, jak se musí pracovat a jak strašně moc oni pracují. Používají podobnou rétoriku jako Babiš. Vzpomeňme na minulé sněmovní volby a jejich autobus s trestanci Babišem, Sobotkou a Kalouskem… Sázejí taky na modernost, jenomže tohle oni dělají přirozeně, nezní to jen póza, jenom řeči, za nimiž už nic víc nenajdete.

Proč Piráti berou voliče ODS, jež ve volebním modelu zaznamenala jen 10,5 procenta, což je nejhorší výsledek od parlamentních voleb v roce 2017? Možná je pro přeběhlíky problém podivná "rozkročenost" ODS, jejíž zahradilovská noha vězí v Číně, vystrčilovská noha vězí na Tchaj-wanu, ale občas popoběhne k Valentovi, jednomu z majitelů Parlamentních listů. Pak je tam několik pořádných noh ze starých kmotrovských dob, dále nohy podivně dukovsko-konzervativní. A kdesi mezi tím lítá jako nudle v bandě slušňák předseda Petr Fiala. Tohle nevypadá na 20 procent ve volbách, to není ta stará, klausovsko-babišovsky jednolitá ODS.

Překvapením modelu jsou starostové. Na přelomu října a listopadu skončili třetí s 11 procenty respondentů, vyrostli o 1,5 procentního bodu. Ve spojení s Piráty, pokud by se preference sčítaly, což je jen ideální stav, který nenastane, by měli 32 procent, přeskočili by Babiše.

Jak tomu může předseda ANO zabránit? Ideální metodou by pro něj bylo obě strany rozeštvávat. Možná se ani nebude muset snažit. Starostům může stoupnout do hlavy 11 procent, Pirátům 21 procent, do toho se namíchá hrůza z programových kompromisů a ústupků a je vymalováno, koalice se nekoná.

To ODS (10,5 procenta), TOP 09 (5,5 procenta) a lidovci (čtyři procenta), dohromady ideálně 20 procent, to mají vlastně snazší, průzkumy jejich spojení nahrávají, na velkou pýchu to rozhdoně nevypadá.

Okamurova SPD si polepšila na devět procent, komunisté drží 4,5 procenta, Trikolóra Klause juniora klesla za tří na dvě procenta, celkem mají tyto nespojitelné celky 15,5 procenta proti zbytku světa. To jde, demokratický volič může v klidu spát. Potěšující je nezadržitelný zánik komunistů, trvá to neskutečně dlouho, hodně to o Česku vypovídá, ale po 31. výročí sametu je fajn, že se konec rudých blíží.

