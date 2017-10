Babišova menšinovka: Česko na okraji okraje, sněmovna na hadry, Agrofert na koni

před 1 hodinou

Podle Forbesu v roce 2013 Babiš ovládal majetek za 40 miliard, v roce 2017 už za 88 miliard, v roce 2021 to může klidně hodit sumu 180 miliard.

Týden po sněmovních volbách má prý Andrej Babiš jasno, jakou sestaví vládu. Lidu oznámil, že strany "kategoricky odmítají spolupráci s námi a je to tak kategorické, že vyjednávat o nějaké koaliční vládě nemá smysl". Dál: "Nejsem populista, jsem pragmatik. Když nikdo s námi do vlády nechce, tak se pojďme bavit o menšinové vládě s odborníky a politiky-experty. Ostatní strany budeme chtít přesvědčit osobnostmi, které navrhneme." To řekl na Primě.

Další důležitý moment, šéf ANO trvá na tom, aby dolní komoru vedl její dosavadní místopředseda Radek Vondráček (ANO): "Vyhráli jsme volby s obrovským náskokem a máme na předsedu sněmovny kandidáta s dobrým renomé. Přes to nejede vlak. Nemůžeme řešit rozpočet jen proto, že pan Fiala chce být předsedou sněmovny, to je absurdní."

Známe plán povolební Babišovy politiky. Zaráží ten spěch a skutečnost, že vítěz voleb vlastně žádné jednání nevedl. Sešel se s předsedy stran, s prezidentem, s některými dal dvě kolečka, tím to haslo.

Babiš: "Potřebujeme zrychlit, potřebujeme rychle vládu. Měli bychom zkusit postavit vládu do Vánoc. Potřebujeme, aby lidé viděli, že skončily volby, že se nebudeme hádat a že budeme spolupracovat. Proto říkám, že přijdu s návrhem menšinové vlády," pravil.

Těsně po volbách tvrdil, že by rád složil vládu s ODS. Modrá strana ho odmítla, stejně tak další partaje. Zvenčí to tedy vypadá přesvědčivě, nikdo nás nechce, uděláme si to sami, zrychlíme. Jenomže to není celá pravda.

Babiš jednání po týdnu uťal, a přitom ODS nic nenabídl. Jaképak vyjednávání? De facto žádné neproběhlo. Za vyjednávání nelze považovat, že protistraně odmítnu, aby její předseda Petr Fiala vedl sněmovnu a nazdar.

Nepřehlédněme, jak se Babiš po volbách změnil. Před nimi sočil na ODS, byla hotovým megazlem, po volbách mluvil o velkých programových průnicích a že by s ODS rád vládl.

Před volbami volal, jak jsou tradiční strany zkorumpované, po volbách si je bere za příklad. Proč chce Vondráčka v čele sněmovny? No přece proto, že ČSSD měla taky předsedu vlády i předsedu dolní komory. (A bylo to špatně, sněmovna má vládu kontrolovat a její hlava má být vyjádřením té kontroly, nikoli symbolem poddanosti premiérovi.)

Opoziční smlouva, Babišův vzor

Žádné jednání v podstatě neproběhlo. Babiš nic nenabídl. Představme si, že by opravdu o vládu s ODS stál. Mohl jim nabídnout dvě klíčová křesla: finance a vnitro. A dohodnout se s nimi, že omezí EET (stávající) a nerozšíří ji o další pásma. Měl hodně co nabízet, nenabídl lautr nic.

Selhal coby vyjednavač? Ne, on o koalici nestojí. Chce ovládat ministry, panovat. Nabídnout ministerstvo financí? Připomínejme si stále, že podle Forbesu Babiš před vstupem do vlády v roce 2013 ovládal majetek za 40 miliard, v roce 2017 už číslo činí 88 miliard. (Jeho firmy jsou dnes sice součástí dvou svěřenských fondů, on však zůstává jediným příjemcem zisků.) V roce 2021 může klidně ovládat 180 miliard…

Menšinová vláda je Babišův plán. Má plnou podporu prezidenta Zemana, který v TV Barrandov připomněl, že vláda může důvěru získat "dvojím způsobem - buď hlasy, nebo tím, že část poslanců odejde ze sněmovny a tím sníží kvórum". A dodal: "Já jsem zvolil druhou variantu a jak víte, moje menšinová vládla stabilně čtyři roky."

Míní opoziční smlouvu, stav, kdy si Zeman a Klaus zemi rozdělili, obrovsky posílila moc šíbrů a kmotrů, žili jsem v jednom z nejhorších porevolučních období. Tohle si prezident pochvaluje a Babiš též: "Snad nejlépe od revoluce fungovala menšinová Zemanova vláda. I já chci mít vládu jako tým." (Pozor, další chvála tradiční strany!)

Čeká nás možná období temnější než za oposmlouvy. Ani příliš nezáleží na tom, zda menšinová vláda získá důvěru. U Zemana má Babiš dva pokusy, které se mohou od vyslovení nedůvěry, pokud ji nevykšeftuje, táhnout mnoho měsíců. A pak? Povede-li sněmovnu bojovník za Babiše Vondráček (vzpomeňme na jeho působení ve sněmovní vyšetřovací komisi), dostane pokus třetí, po němž se může opět vládnout v demisi. Čtyři roky? Ani to nemůžeme vyloučit, dá-li pánbů Zemanovi zdravíčko.

Má Babiš šanci důvěru získat? Všimněme si, jak rychle vyměkli piráti a kývli na Vondráčka. Tam možná najdeme potenciál pro odchod z lavic při hlasování o důvěře. Plus několik dalších šikovně vybraných jednotlivců, klidně z ODS, ČSSD, SPD, ono se to povede. To už nebudou "přeběhlíci", ale jen "odchodníci" (neplést se slovem obchodníci).

Hra jménem "menšinovka" (souznící se slovem účelovka) má další temný kontext. Babiš k ní potřebuje prezidenta, nemůže si tedy dovolit ho nepodpořit. Zatím jednají ve shodě, ale pro šéfa ANO to bude čím dál těžší, Zemana nemůže řídit jako firmu, tomu bude platit krví.

Tohle placení je však nic proti tomu, jak zaplatí Česko. Staneme se okrajem unijní periferie, nedůvěryhodnou zemí na druhou, žádné euro (to by znamenalo vyšší dohled Bruselu nad podnikáním Agrofertu atd.). Vzroste skepse občanů vůči domácí politice, sněmovna na hadry, zesměšnění ústavy, prostě babišovsko-zemanovská paráda.

A nějaké skrupule? Na co? Babiš chce přece za čtyři roky odejít z politiky (možná už jako nejbohatší občan Česka).