Babišova vláda se schází za svítání, jako by panoval výjimečný stav. Nikdy více!

před 1 hodinou

Nic osobního, ostatně já sám jsem to naštěstí nepodstoupil. Ale když novináři musí kvůli vládě vstávat před čtvrtou hodinou ráno, jediným přijatelným vysvětlením je, že v zemi byl vyhlášen výjimečný stav. Což nebyl. Vláda prostě zasedla ve středu v šest, za svítání, přišlo jí to jako dobrý nápad. Tím pádem Úřad vlády médiím přikázal nástup ve 4:30, pokud se chtějí bavit s ministry.

V takovou nekřesťanskou hodinu. To by se za lidovců stát nemohlo!

Pro informaci politiků disponujících služebním automobilem s řidičem - před půl pátou ještě nejezdí metro a první ranní tramvaje teprve vyrážejí z vozoven. Dopravit se do Strakovky není jen tak.

A teď k tomu, proč je zasedání vlády od šesti ráno nejen týráním novinářů (někteří z nich pracují i dlouho do večera) a státních zaměstnanců. Proč je to špatně i samo o sobě.

Andrej Babiš a jeho ministři ("můj ministr", tituloval Adama Vojtěcha ze zdravotnictví) si možná myslí, že schůzováním od šesti demonstrují vervu pracovat pro blaho země do roztrhání těla. Na první pohled snad, časné vstávání se cení jako vizitka, že se člověk "neválí" a "nechrápe". Což je bláhovost, velká pošetilost, pokud nejste popelářem nebo zdravotní sestrou a nemáte v popisu práce být skřivanem. To vláda nemá. Kdo v šest ráno dělá, nemusí být větší dříč než ten, kdo v osm vstává.

Takže schůze v šest ráno je víc než čím jiným známkou toho, že si vláda v demisi špatně plánuje čas. Nepadá v úvahu, že by se nemohla sejít jindy, kdy by to bylo logičtější, praktičtější a produktivnější. Pokud nedisponujete nějakým opravdu extrovním biorytmem, v šest ráno prostě ve špičkové formě být nemůžete, ať na to jdete z které strany chcete, ať aplikujete ten nebo onen životabudič.

Ministři si začátek v šest odhlasovali, většina byla pro. "Omlouvám se za tak brzký začátek, chtěli jsme jednat od osmi. Ale potom jsme zjistili, že je dnes parlament, takže vláda musí od devíti sedět v parlamentu. Proto jsme to dali na šestou hodinu, je to mimořádná situace," vysvětloval Babiš. Pardon, "jsme zjistili, že je parlament"? Schůze sněmovny přece nebyla žádné překvapení, žádná přepadovka, kvůli které by vláda musela narychlo měnit diář.

Dobrý manažer se, jak známo z příruček i praxe, nepozná podle toho, že maká 16 a více hodin denně. Největší umění je zastat hodně práce, aniž by člověk padal vysílením. Rozdělit si čas je základem úspěchu, pokud ta práce má mít setrvalou kvalitu a dávat smysl. Totéž za normálních okolností, takže i dnes, platí i pro takzvané řízení státu jako firmy.

Optimální doba pro důležitá rozhodnutí a špičkové mentální výkony je podle fyziologů mezi 9. a 11. hodinou dopoledne. Naše fyzička i psýcha se vyladí, dokážeme se koncentrovat, pálívá nám to, jedeme naplno.

V 6:00 jsme se ještě nenastartovali. Schází energie, hladina "hormonu štěstí a radosti" serotoninu, který potřebujeme k životu ve stavu bdělosti, teprve začíná stoupat. Ve spoustě oborů, od zemědělství po dálkové piloty, to není až takový problém. Ale vláda? Pravděpodobnost, že udělá chybu, že někdo něco opomene, je ve čtvrt na sedm vyšší než ve čtvrt na deset.

Schůze za kuropění jde nejen proti biorytmům člověka, ale i biorytmům moderní urbanizované společnosti - nastavené na večerní život, s médii, společenskými kontakty, umělým osvětlením a vším, co k tomu patří. To se samozřejmě týká i ministrů. Je normální, aby byl, dejme tomu, v půl jedenácté večer - po náročném pracovním dni - hostem v televizním studiu a v šest už s plnou aktovkou spisů makal na vládě? Samozřejmě že ne. Chceme pracovité a výkonné, ale taky čerstvé a nápadité politiky. Ne makadla, neunavitelné mechanismy.

Změna k lepšímu je na obzoru: příští týden nezasedá vláda v šest, ale až od 7:00!