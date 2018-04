Babišovu makání důvěřuje cca třetina čau lidí. Ne 100, ani 150 procent, to je šok

před 54 minutami

Vláda se tváří, jako by se nechumelilo. Šlechtová se chystá zavádět brannou výchovu, Babiš chce objet všechny kraje a naplánovat investice na léta.

Vládě Andreje Babiše v demisi důvěřovalo v březnu 35 procent občanů, zjistil průzkum CVVM. Jde o překvapivou informaci. Protože kdo pozoruje sociální sítě a počínání kabinetu v čele s ministerským předsedou vůbec, čekal by, že to bude nejmíň 100, spíš 150 procent důvěry. Suverénní Babiš se alespoň tak tváří. Jako by veřejné mínění jeho makání schvalovalo, "požehnalo" samo sebou, tak se to přece rozumí, když má být líp.

Průzkum - je důvěryhodný - přiznává vládě důvěru jen o málo vyšší, než kolik by teď dostalo ANO ve volbách. Třicet a něco (ve volbách 2017 necelých 30).

Babišův politický styl je přitom založený na příslibu profesionální distribuce dobrodiní pro všechny. Snaží se to demonstrovat každý den. A jeho vládě podle CVVM "rozhodně důvěřuje" pouhých pět procent obyvatelstva. V tom je rozpor a známka toho, že to Babišovi nefunguje tak, jak se tváří. Tedy jako pán situace.

Pro srovnání. Minulá Sobotkova (a Babišova) vláda, po které teď Babiš jako že uklízí všechny ty průšvihy a resty, se prakticky od začátku až do poloviny roku 2016 těšila důvěře přes 40 procent. Pod 30 procent spadla až na jaře 2017, když Sobotka Babiše odvolal.

Důvěra v koaliční Nečasovu vládu byla na začátku vyšší než v tu Babišovu. Po několika měsících klesla ke 30 procentům a hluboko pod ně se dostala, až když přišla nepopulární opatření a vládnutí se - nemalou zásluhou Věcí veřejných - zauzlilo do nesrozumitelných hádek.

Neboli, Babišova vláda na tom není co do důvěry veřejnosti nijak mimořádně.

Premiér a ministři přesto dělají, jako by se nechumelilo. Karla Šlechtová se chystá zavádět tzv. brannou výchovu, v létě začít vybírat bojová vozidla za 53 miliard a v příštích letech postavit další pluk českého vojska. Andrej Babiš na Facebooku (z Velikonoc na Kanárských ostrovech) píše: "Po návštěvě všech krajů sepíšem všechny potenciální investice a vyhodnotíme je podle potřebnosti a návratnosti efektu pro lepší každodenní život lidí a ekonomiku a naplánujeme je na rok 2019 a další léta."

Člověk se musí štípnout, jestli nesní, protože náhodou spí. Ne. Tohle je vláda, která nedostala důvěru parlamentu a má důvěru 35 procent obyvatel. Nejde popřít, že i taková může konat prospěšné věci. Ale neměla by si hlavně počínat tak, aby bylo zřejmé, že si uvědomuje, že za chvíli skoro jistě nebude na svém místě, včetně programového prohlášení? Že je prozatímní a že brzy bude vládnout alespoň zčásti někdo jiný? Pokud si tak nepočíná, dá se suverenita vykládat i jako arogance, patent na rozum.

I love you!, volával k publiku král popu Michael Jackson. Čau lidi, volá na Facebooku Andrej Babiš. Ale králem politiky není. Zatím.