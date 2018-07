Babišův etický kodex: Já jsem Babiš tvůj. Nebudeš míti Babišů jiných přede mnou

V dnešním Česku nic výjimečného, vždyť pánové Ovčáček, Okamura, Zeman, Filip, Koten, Mynář a další taky mluví o demokracii, zaklínají se demokracií.

Zní to jako vtip, ale není to vtip, co to je? Andrej Babiš vyrobil pro ministry ve své vládě etický kodex, který budou muset dodržovat. "Má to být jakési desatero pravidel řádného chování členů vlády. Je to už napsané, akorát to ostatní ministři ještě neviděli," prozradil vrchní český etik a moralista. Vládní desatero slíbil při jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, jíž předsedá (další věc, co zní jako vtip, ale není to vtip).

Kodex musí schválit celá vláda, ruce se mají zvednout koncem srpna, ale, jak jistě tuší i méně informovaný občan, souhlas bude stoprocentně stoprocentní, je to přece Babišova vláda. (Jen Jan Hamáček bude muset zvedat obě ruce, za sebe i za Miroslava Pocheho, ale to je zcela v duchu babišoetiky.)

Do Babišova desatera patří hájení veřejného zájmu a body o respektu k právu veřejnosti na informace, nestrannosti státní služby nebo součinnosti s Poslaneckou sněmovnou (ta se tedy zřejmě zatím rušit nebude). Vyžaduje zásady bezúhonnosti a dodržování právního řádu atd.

(Drobná poznámka k bodu o právu veřejnosti na informace: server Neovlivni.cz čerstvě zveřejnil text o vládou chystané novele zákona, jež má novinářům mimo jiné znemožnit publikování informací o trestních kauzách politiků…)

Babišovo desatero? Fakt nevíte, kde začít, všecko stojí na hlavě, všecko je naopak. Je etické jít do vlády s trestně stíhaným premiérem? Je v zemi, kterou přes 40 let sužovala komunistická diktatura, etické, když vládu drží zčásti stalinističtí komunisté? Je etické sestavit klíčové orgány sněmovny s extremisty, s hnutím SPD, o jejím šéfovi Okamurovi předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský hovoří jako o člověku, "jehož veřejně prezentované názory jsou skutečně rasistické, xenofobní, neonacistické"?

Je etické být závislý na prezidentovi, který proslul nejen vulgaritou a chtěl by "likvidovat novináře", ale zjevně pracuje pro Kreml a Putina proti Evropské unii?

Je etické v západní, na křesťanském humanismu postavené zemi říkat "ani jednoho migranta nevezmeme"?

Kdo nepracuje, ať není

Jak by taky mohl znít etický kodex vlády? S trestně stíhaným premiérem ne. S komunisty ne. S neonacisty a fašisty ne. S lidmi ve střetu zájmu ne. S bývalými agenty StB ne. S usvědčenými lháři ne. S lidmi, kteří falešně přísahají na zdraví svých dětí, ne. S aktéry ruské hybridní války ne. S opisovači diplomek ne. S lidmi omezujícími přístup k informacím ne. Se (skrytými) vlastníky médií ne. S populisty a slibotechnami ne…

Zajímavé, jak do toho Babiš urputně jde, ta jeho nebetyčná touha předělat realitu, zadupat ji do země, vygumovat. Ovšem úvaha "jsem symbol neetičnosti, tak vydám vlastní desatero, etický kodex" je klasická a osvědčená, dělali to, jak jistě premiér pamatuje, i komunisté, jejichž členem Babiš za minulého režimu samozřejmě byl.

Měli "Morální kodex budovatele komunismu", který byl přijat v Programu komunistické strany Sovětského svazu na XXII. sjezdu KSSS v Moskvě v roce 1961. (Obsahoval však dvanáct zásad, ne deset, desatero tehdy, jak známo, nefrčelo.) Patřila sem krom zásady "oddanosti věci komunismu" taky "svědomitá práce pro společnost: kdo nepracuje, ať nejí". Tu si Babiš osvojil, sám loni hovořil o lidech, kteří si "nadělali děti, aby nemuseli pracovat". Úplně jste v tom výroku ono "kdo nepracuje, ať nejí", slyšeli.

Snad ještě pro ministry uklidňující poznámka: ono to s tím kodexem nebude tak žhavé, dost možná vládní morálka dozná zásadních změn. Loni v březnu se přece taky potichoučku změnil etický kodex ANO. V jeho původním textu z roku 2014 totiž (mylně, neprozíravě) stálo, že v situaci, kdy je proti členovi hnutí ANO zahájeno trestní stíhání, musí neprodleně složit veřejnou funkci a rezignovat na členství v hnutí. (Propašoval to tam Kalousek nebo kdo?)

Kodex se velice pružně a samozřejmě velice rozumně, pragmaticky, přizpůsobil, takže ona nesmyslná, pomýlená formulace z inovovaného kodexu vypadla. Nyní musí členové odstoupit pouze v případě, bude-li proti nim podána obžaloba. (I to se dá změnit, podá-li státní zástupce na Babiše obžalobu, pošoupnou to k odsouzení, po prvoinstančním odsouzení k odvolacímu, k Ústavnímu soudu, do Štrasburku atd.) Vážně není třeba mít přehnané obavy. ANO je rozumné hnutí.

Zpět k desateru Andreje Babiše Babišoviče. Ono v něm v dnešním Česku nenajdeme nic zas až tolik výjimečného, vždyť třeba pánové jako Ovčáček, Okamura, Zeman, Filip, Koten, Mynář a další a další taky strašně rádi a zapáleně mluví o demokracii, zaklínají se demokracií, hájí demokracii. Tak proč by, sakra, nemohla mít Babišova vláda šéfovo desatero?

Podstatné je, že pro ministry platí: Já jsem Babiš tvůj. Nebudeš míti Babišů jiných přede mnou.