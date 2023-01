Babišův mírový plán je duté nic. Má k němu jen nalákat Baštovy proruské voliče

Nejrůznější "iniciativy“, které by vedly k zastavení vojenské pomoci Ukrajině, nejsou ničím jiným než podporou Kremlu.

Po výzvě Matěje Stropnického nazvané Mír a spravedlnost přichází se svou troškou do mlýna také předseda hnutí ANO a prezidentský kandidát Andrej Babiš. Těsně po sobotním vyhlášení výsledků prvního kola prezidentské volby na tiskové konferenci prozradil, že by jako hlava státu inicioval mírová jednání. Dovolím si pro přesnost citovat dvě pasáže z jeho vystoupení.

"Kdybych byl prezident, tak ano, máme pokračovat v pomoci Ukrajině, ale zároveň máme jednat o míru. To znamená příměří, musí přestat umírat lidé. A samozřejmě, mluvil jsem s prezidentem Macronem, který mluvil s prezidentem Spojených států Bidenem, a samozřejmě znám dobře prezidenta Turecka Erdogana, se kterým mám přátelské vztahy, a samozřejmě bych byl schopen v tomhle vyvinout iniciativu, aby ta válka skončila, ano. A Rusko, Putin, musí opustit Ukrajinu. To je bez debaty. Ale zkrátka měli bysme mluvit o míru, protože já jsem přesvědčen, že občané České republiky nechtějí válku, nechtějí, aby se tady umíralo. No, a pokud pan Pavel říká, že mír je iluze… ale my jsme měli od druhé světové války mír v Evropě, ano, teďka je to blízko a ta agrese, zabíjení lidí musí skončit."

Dál vysvětlil, jak by to udělal: "Já jsem manažer a zkrátka bych dokázal nejdřív dát za jeden stůl V4, potom samozřejmě prezident Zelenskyj je důležitý, no a potom ty hlavní lídři NATO, a to jsou samozřejmě prezident Macron a asi jste zapomněli, že Francie je jediná jaderná velmoc v Evropě, mimo teda Velkou Británii, nebo na evropském kontinentu, a prezident Macron mluvil s americkým prezidentem, takže tihle všichni hráči by se měli domluvit na nějaké strategii a potom samozřejmě nakonec můžou oslovit Rusko."

Jinde Babiš zase mluvil o tom, že by uspořádal jakýsi summit v Praze, kde by se to všecko dohodlo. Jen připomenu, že podobné nápady měl i Miloš Zeman, také on se chtěl stát mostem mezi Ruskem a Ukrajinou. Nepodařilo se mu to, jeho nadbíhání Putinovi skončilo katastrofou.

Babišův "plán" působí ještě tragikomičtěji. Jako by jeho hlavním účelem bylo předvést, koho on všeho zná, s kým vším si už kdy potřásl rukou. A všecko to prokládá hojně používaným slůvkem "samozřejmě", jakkoli na jeho "plánu" není samozřejmého zhola nic.

Patrný je však i další důvod, proč teď Andrej Babiš začal o míru tak zaníceně mluvit. Pokouší se z Petra Pavla, svého soupeře pro druhé kolo prezidentské volby, udělat jestřába - muže, který, který podporuje válku. Jednak pravděpodobně doufá, že by tak od něj mohl odradit mladé příznivce Danuše Nerudové. A jednak sází na to, že tím přitáhne na svou stranu voliče Jaroslava Bašty, který ho ovšem nepodpořil. Svoji roli v "mírovém plánu" (tedy v nahánění Baštových voličů) nepochybně hraje i Babišovo setkání s proruským politikem Jaroslavem Foldynou (SPD).

Babiš tvrdí, že by byl "samozřejmě schopen vyvinout iniciativu, aby ta válka skončila". Kdyby to nebylo k pláči, je to k smíchu. Aby Česko takovou iniciativu spustilo, musel by Babiš - pokud by se stal prezidentem - úzce spolupracovat s vládou. On se však postavil do role jejího tvrdého odpůrce a nepřítele. Neustále ji napadá, pokouší se ji shodit. Jeho hnutí ve sněmovně znovu vyvolalo zcela marné hlasování o důvěře.

Dá za stůl V4 a… tím to hasne

Připomeňme, že za zahraniční politiku odpovídá kabinet a prezident s ním má v této oblasti souznít. Pokud s nespolupracuje, dopadne to časem jako v Zemanově případě - hlava státu se ocitne v jistém druhu izolace.

Tato vláda jasně podporuje Ukrajinu, posílá jí zbraně, premiér Petr Fiala (ODS) v době války dvakrát navštívil Kyjev a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Čeští ministři přitom jednají v souladu s Evropskou unií i Severoatlantickou aliancí. Je vyloučené, že by najednou ustoupili ze zcela jasného postoje, podle kterého musí být Putin poražen, aby přestal ohrožovat kontinent. Ukrajina pak dala jasně najevo, že se odmítá vzdát svých území. Nejen slovně, ale i hrdinnou obranou a ochotou k obří oběti.

Jakmile Babiš vysloví větu "Rusko musí opustit Ukrajinu", je jasné, že Putina za jednací stůl nedostane. Ostatně Česko dnes pro Putina neznamená nic. Představuje maximálně něco podobného jako Ukrajina - území, vlastnictví, které je potřeba získat zpět.

Šéf ANO žádný mírový plán nemá. Jenom se prostě touží dostat na Hrad. A aby se mu to podařilo, pokouší se na svoji stranu získat prorusky smýšlející voliče. To oni mají nejrůznější "mírové iniciativy", jež by vedly k zastavení vojenské pomoci Ukrajině, tuze rádi. Aby ne, když přesně o tohle Kreml stojí.

Video: "Pořád je tady velké zlo a to zlo se jmenuje Andrej Babiš," řekla Nerudová (14. 1. 2023)